คุมตัว หมอดูอมมังกร เข้ากองปราบฯ หลังบุกรวบคาสำนัก ข้อหาอนาจาร-พรากผู้เยาว์
ตำรวจกองปราบ ควบคุมตัว อาจารย์แก้กรรม ชื่อดังภาคเหนือ ถึงกองปราบฯแล้ว หลังถูกรวบคาสำนัก คดีกระทำชำเรา-พรากผู้เยาว์
จากกรณีที่มีผู้เสียหายชายอายุ 32 ปี และวัยรุ่นอายุ 18 ปี เข้าแจ้งความกับตำรวจ กก.4 บก.ป. หลังถูกอาจารย์แก้กรรมชื่อดังจากภาคเหนือกระทำอนาจาร ด้วยการจับลูบคลำอวัยวะเพศและอมอวัยวะเพศ หลังรับแจ้งความ ตำรวจกองปราบปรามเร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทันที
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม นายไพศาล อายุ 62 ปี อาจารย์แก้กรรม ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหากระทำชำเราและพรากผู้เยาว์ โดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ม.2 ต.ป่าป้อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
20 พ.ค. 2569 เวลา 06.30 น. ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ควบคุมตัวนายไพศาล จากบ้านพักในจังหวัดลำพูน มาถึงกองบังคับการปราบปราม ก่อนพาตัวจากอาคารกองปราบมายังตึกรับแจ้งความกองปราบ (ตึกหน้า) เพื่อดำเนินการควบคุมขังต่อไป
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ นายไพศาล มีท่าทีปกติตลอดการเดินทาง อาจมีอาการเหนื่อยอิดโรยบ้างตามวัย สำหรับรายละเอียดคดีเพิ่มเติม จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเวลา 10.30 น. โดยมี พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เป็นประธานการแถลงข่าว ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม ถนนพหลโยธิน
