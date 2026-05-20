เศรษฐกิจ

รู้จักตระกูล สิริวัฒนภักดี เจ้าของไทยเบฟฯ อาณาจักรธุรกิจแสนล้าน ผู้สนับสนุนงานสังคมและอนุรักษ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 11:31 น.
ภาพจาก : ThaiBev

ย้อนประวัติตระกูลธุรกิจใหญ่ของไทย เจ้าของไทยเบฟเวอเรจและแบรนด์ช้าง จากธุรกิจเครื่องดื่มสู่อาณาจักรหลากหลายแขนง พร้อมบทบาทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและงานอนุรักษ์

ชื่อของตระกูล สิริวัฒนภักดี เป็นหนึ่งในตระกูลธุรกิจที่คนไทยคุ้นชื่อมากที่สุด ผ่านอาณาจักรไทยเบฟเวอเรจ บริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศ และแบรนด์ ช้าง ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในชื่อทางธุรกิจที่อยู่คู่ตลาดไทยมายาวนาน

เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของธุรกิจเริ่มต้นจาก เจริญ สิริวัฒนภักดี (เคียกเม้ง แซ่โซว) นักธุรกิจไทยเชื้อสายจีน ผู้ก่อตั้งกลุ่มทีซีซี หรือ TCC Group ก่อนขยายกิจการออกไปหลายแขนง ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ค้าปลีก การเงิน ประกันภัย เกษตร และอุตสาหกรรมการค้า

หากพูดให้เห็นภาพง่าย ๆ สิริวัฒนภักดีไม่ได้เป็นเพียงตระกูลเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่ม แต่เป็นหนึ่งในกลุ่มทุนที่มีบทบาทกว้างในเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่สินค้าบนชั้นวางในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ โรงแรม ไปจนถึงธุรกิจข้ามชาติในภูมิภาค

จุดเริ่มต้นของอาณาจักรสิริวัฒนภักดี

เจริญ สิริวัฒนภักดี เริ่มสร้างธุรกิจจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ก่อนค่อย ๆ ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ภายใต้กลุ่มทีซีซี

หนึ่งในธุรกิจหลักที่ทำให้ชื่อของตระกูลเป็นที่รู้จักในวงกว้าง คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ThaiBev ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์สำคัญหลายแบรนด์ โดยเฉพาะ “ช้าง” ที่คนไทยรู้จักกันดี

ไทยเบฟฯ ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เพียงตลาดในประเทศ แต่ขยายธุรกิจไปในระดับภูมิภาค ผ่านกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม อาหาร และเครือข่ายจัดจำหน่าย ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ของอาเซียน

จากไทยเบฟฯ สู่ธุรกิจหลายอุตสาหกรรม

อาณาจักรของตระกูลสิริวัฒนภักดีขยายไกลเกินกว่าธุรกิจเครื่องดื่ม โดยมีบริษัทและกิจการในเครือที่ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม ผ่าน Asset World Corp หรือ AWC ซึ่งดูแลโครงการโรงแรม อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หลายแห่ง

กลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านบริษัทอย่าง Berli Jucker หรือ BJC ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ และค้าปลีก

กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ เช่น Fraser and Neave และ Frasers Property ซึ่งช่วยขยายอิทธิพลของกลุ่มออกไปนอกประเทศไทย

ภาพรวมนี้ทำให้ตระกูลสิริวัฒนภักดีถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน “ตระกูลทุนใหญ่” ของไทย ที่ไม่ได้พึ่งพาธุรกิจเดียว แต่สร้างระบบธุรกิจหลายชั้นเพื่อรองรับการเติบโตระยะยาว

ทายาทรุ่นใหม่กับการรับไม้ต่อ

ธุรกิจของตระกูลสิริวัฒนภักดีเริ่มเข้าสู่ช่วงส่งต่อบทบาทจากรุ่นผู้ก่อตั้งไปยังทายาท โดยลูกหลานในตระกูลเข้ามารับผิดชอบธุรกิจหลักหลายส่วน

ฐาปน สิริวัฒนภักดี มีบทบาทสำคัญในไทยเบฟเวอเรจ และเป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักของกลุ่มเครื่องดื่ม

ขณะที่ วัลลภา ไตรโสรัส รับบทสำคัญใน Asset World Corp หรือ AWC ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมขนาดใหญ่ของกลุ่ม

การวางตัวทายาทไว้ในธุรกิจหลักหลายแขนง ทำให้เห็นทิศทางการบริหารแบบครอบครัวธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องรักษาทั้งมรดกทางธุรกิจเดิม และปรับตัวให้ทันกับเศรษฐกิจยุคใหม่

บทบาทด้านสังคมและงานอนุรักษ์ของช้าง

นอกจากธุรกิจเชิงพาณิชย์ กลุ่มบริษัทในเครือสิริวัฒนภักดียังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายด้าน ทั้งการศึกษา กีฬา สิ่งแวดล้อม ชุมชน และกิจกรรมอนุรักษ์

ในฝั่งไทยเบฟฯ บริษัทวางแนวทางด้านความยั่งยืนผ่านโครงการ ESG ซึ่งครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ การลดผลกระทบจากกระบวนการผลิต และการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

กลุ่มธุรกิจในเครือยังมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ทั้งงานด้านเยาวชน กีฬา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

แม้บทบาทเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์องค์กรยุคใหม่ แต่ก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่แค่สร้างรายได้ แต่ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ได้

ภาพจาก : ThaiBev

ทำไมตระกูลสิริวัฒนภักดีจึงถูกจับตามอง

เหตุผลที่ตระกูลสิริวัฒนภักดีถูกจับตามอง ไม่ได้มาจากความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากขนาดและความหลากหลายของธุรกิจที่ครอบคลุมหลายส่วนของชีวิตคนไทย

คนไทยอาจเห็นแบรนด์ในเครือผ่านเครื่องดื่ม ร้านค้า โรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน หรือสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเบื้องหลังเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเดียวกัน

นี่คือจุดแข็งของอาณาจักรสิริวัฒนภักดี ธุรกิจไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าสื่อ แต่แทรกอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจหลายระดับ ตั้งแต่ตลาดผู้บริโภคทั่วไปไปจนถึงสินทรัพย์ขนาดใหญ่

ตระกูลสิริวัฒนภักดียังคงเป็นหนึ่งในตระกูลธุรกิจที่ทรงอิทธิพลของไทย จากรากฐานในธุรกิจเครื่องดื่ม สู่การขยายอาณาจักรไปยังอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก โรงแรม และธุรกิจระดับภูมิภาค

ชื่อของไทยเบฟฯ และแบรนด์ช้างจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายทางการค้า แต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยยุคใหม่ ที่แสดงให้เห็นการเติบโตของกลุ่มทุนไทยจากตลาดในประเทศสู่เวทีภูมิภาค

ในวันที่ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องเผชิญความคาดหวังจากสังคมมากขึ้น บทบาทของตระกูลสิริวัฒนภักดีจึงไม่ได้ถูกวัดแค่ตัวเลขรายได้หรือมูลค่าทรัพย์สิน แต่รวมถึงการบริหารธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การดูแลชุมชน และการสนับสนุนงานเพื่อสังคมในระยะยาวด้วย

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

