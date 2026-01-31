ข่าวกีฬา

คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 17:46 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 17:46 น.
55
ตีตี้แฟนบอลอาร์เซนอล

ยอมรับขาดความยั้งคิด! อินฟลูฯ สาวขอน้อมรับคำวิจารณ์แต่เดินหน้าฟ้อง “คอมเมนต์คุกคามทางเพศ” ยันสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีหลังถูกขู่ลามถึงชีวิตส่วนตัว

แม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้วเกือบจะสัปดาห์ จากชนวนเหตุควันหลงหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล พ่ายแพ้ให้กับ “ปีศาจแเดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-3 เมื่อ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา จนลุกลามกลายเป็นสงครามน้ำลายครั้งใหญ่บนโลกออนไลน์ ล่าสุดวันนี้ (31 ม.ค.69) “น้องตีตี้” อินฟลูเอนเซอร์สาวจากเพจ TeTie Station แฟนคลับตัวยงของสโมสรอาร์เซนอล ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังปิดเงียบมาหลายวัน

อ้างอิงข้อมูลจาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เบื่อเมีย” เรื่องราวเริ่มจากกระแส “คุกกี้” หลังจบเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เกมดังกล่าวคือ อาร์เซนอล แพ้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำให้เกิดการหยอกล้อ แซวกันตามวัฒนธรรมแฟนบอล ต่อมา “น้องตีตี้” จากเพจ TeTie Station อินฟลูเอนเซอร์สาวสายปืนใหญ่ อาร์เซนอล กลายเป็นจุดศูนย์กลางของดราม่า

แรกเริ่มเป็นการแซวผลการแข่งขันตามปกติของแฟนบอล ต่อมาฝ่ายหญิงมีการโพสต์ข้อความที่ใช้ถ้อยคำพาดพิง คุกกี้พ่องงง

อีกด้านโต้กลับด้วยการบูลลี่ กล่าวหาว่าเป็นแฟนบอลมือใหม่ ไม่มีความรู้ฟุตบอล เกิดฉายาเชิงลบ “ป้า รปภ. ยามเฝ้าถ้วย” ถูกนำมาใช้เสียดสีอย่างรุนแรงในคอมเมนต์

การโต้ตอบเริ่มล้ำเส้นจากการแซวกีฬา กลายเป็นการดูหมิ่นและคุกคาม ส่งผลให้ฝ่ายของอินฟลูเอนเซอร์ออกมาโพสต์แสดงจุดยืน เตรียม “ไล่แคปฟ้อง” ผู้ที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทมีประโยคที่ถูกพูดถึงมาก เช่น “รับคำขอโทษเป็นเงินสด” แต่กระแสยิ่งแรง ทำให้บรรยากาศในคอมเมนต์ตึงเครียดขึ้น แฟน ๆ จำนวนมากแห่เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษ ขอให้จบเรื่อง

มีข้อความแนว “พอแล้ว”, “ไม่เอาแล้ว”, “ขอโอกาส จะไม่วุ่นวายอีก” ปรากฏจำนวนมาก

สุดท้าย น้องตีตี้ตัดสินใจลบโพสต์ที่เป็นประเด็นออก ดราม่าคุกกี้–แซวบอลครั้งนี้ ทำให้น้องต้องปิดคอมเม้นไว้ก่อน

ตีตี้ อินฟลูดราม่าแฟนอาร์เซนอล
ภาพ Facebook @TeTie Station

ล่าสุด “น้องตีตี้” ได้สรุปประเด็นสำคัญเพื่อสื่อสารกับแฟนบอลทุกฝ่าย ดังนี้

สวัสดีค่ะทุกคน หลังจากที่ใช้เวลาทบทวนเรื่องราวอยู่หลายวัน วันนี้ตีตี้ได้ทราบถึงความผิดพลาดของตนเองกับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไป และขอสื่อสารกับทุกคนใน 3 เรื่องค่ะ

1. ตีตี้อยากแสดงความขอโทษจากใจจริง กับสิ่งที่ตีตี้ได้แสดงออกไป ตีตี้ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่อย่างใด ทั้งกับแฟนบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และแฟนบอลอาร์เซน่อลทุกท่าน ที่ต้องถูกเหมารวมจากการกระทำอันขาดความยั้งคิดของตีตี้ครั้งนี้
เรื่องนี้ทำให้ตีตี้รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้หลายฝ่ายเกิดความไม่สบายใจ และเกิดความขัดแย้งในบางประเด็น ตีตี้ขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์ และอยากขอโทษทุกคนอย่างไม่มีข้อแก้ตัวจริงๆค่ะ

2. ตีตี้อยากขอโอกาสจากทุกคนสักครั้งนะคะ ตัวตีตี้เองเป็นผู้หญิงคนนึงที่รักในสิ่งที่ทำนี้จากใจจริงๆ เวลานี้ตีตี้อยากขอโทษ ตีตี้สำนึกผิดในการกระทำที่ขาดความยั้งคิดของตัวตีตี้เอง จึงอยากกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่าน และขอยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะ

3. ขอชี้แจงในเรื่อง “การฟ้องร้อง” ตรงนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลที่พาดพิง ดูหมิ่น เหยียดหยาม แชร์ข้อความเท็จ สร้างความเข้าใจผิดอันทำให้เกิดความเสียหายเท่านั้น

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความเข้าใจผิดและสื่อสารข้อความที่ผิดเพี้ยนไป จนสร้างผลกระทบให้กับตีตี้ เนื่องจากมีคอมเมนท์บางส่วน ”พูดถึงตีตี้และน้องแอดมินในเชิงคุกคาม ดูหมิ่น เหยียดหยาม ทางเพศสภาพ อาชีพ ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม อันเป็นการสบประมาทและทำให้อับอาย“

สุดท้ายนี้ อยากขอความเมตตาจากใจจริง เนื่องจากตอนนี้มีบางท่านที่พยายามข่มขู่คุกคามไปถึงชีวิตส่วนตัวของตีตี้และคนใกล้ชิด รวมถึงน้องแอดมินด้วย

“ตีตี้ไม่อาจประเมิณค่าความรู้สึกไม่ดี ที่เกิดจากการกระทำผิดของตีตี้ ตีตี้เพียงอยากขอความกรุณาจากทุกท่าน ให้ตีตี้ได้ปรับปรุงตัว รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความรู้สึกผิดจากใจจริง ขออภัยอีกครั้งและขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ”.

ที่มาคอมเมนต์ดราม่าน้องตีตี้ แฟนอาร์เซนอล
ภาพ Facebook @Darlingboredom
ภาพ Facebook @TeTie Station
ภาพ Facebook @TeTie Station

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เอลเช่ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

40 วินาที ที่แล้ว
ตีตี้แฟนบอลอาร์เซนอล ข่าวกีฬา

คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ

16 นาที ที่แล้ว
รักชนกเอกนัฏ ข่าวการเมือง

รักชนก สวนแรง “เอกนัฏ” ปมจี้หาผลงาน 2 ปี “บอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า”

48 นาที ที่แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง &quot;แพรวพราว&quot; ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ บันเทิง

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง “แพรวพราว” ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปโจรชิงทอง 149 บาท “สุขุมวิท 50” พนง.เล่านาทีช็อก! มุดประตูรีโมทกวาด 10 ล้าน!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลบันเต้ พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ธรณีสูบเขมร ตลิ่งริมน้ำถล่มกลางดึก ยาว 100 เมตร ลุ้นตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม ข่าวต่างประเทศ

นาที ธรณีสูบแผ่นดินเขมร ตลิ่งเกาะเพชร พังถล่มกว่า 100 เมตร จับตาตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แก่แล้วยังจน” พ่นพิษ! ดิว วีรวัฒน์ กราบขออภัย รับเหตุระเบิดอารมณ์ อยากป้องพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต ห้ามชายเหล้า 6 โมงเย็นวันนี้ ข่าว

เริ่มวันนี้! กางระเบียบเลือกตั้งล่วงหน้า “กกต.” สั่งห้ามขายเหล้า-เบียร์ มีผลตั้งแต่กี่โมง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป ข่าว

สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ &quot;ดอกป๊อปปี้&quot; งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ “ดอกป๊อปปี้” งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ตอกกลับตัดสูท 35 ล้าน ยันช่วยขรก.เงินน้อย หลังแฉเจ้าประจำงาบทั้งปฏิทินยันชุดยูนิฟอร์ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง &quot;ห้องเดิมไหมคะ&quot; สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที ข่าว

สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง “ห้องเดิมไหมคะ” สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉอีเมลอ้าง “บิล เกตส์” ติดโรคสาวรัสเซีย-แอบขอยาปฏิชีวนะให้ภรรยาโดยไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชลซี พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วน! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 1 ก.พ. 69 ลอยชัดก่อนหวยออกพรุ่งนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมีเบิกเงิน 250 ล้าน 6 รายใหญ่ ข่าวการเมือง

รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก บันเทิง

ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าจอมคือตำแหน่งอะไร ข่าว

บันทึกราชสำนักสยาม ความหมาย “เจ้าจอม” หนึ่งในลำดับชั้นพระภรรยาเจ้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด &#039;ทรยศ&#039; กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ บันเทิง

โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด ‘ทรยศ’ กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 17:46 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 17:46 น.
55
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
รักชนกเอกนัฏ

รักชนก สวนแรง “เอกนัฏ” ปมจี้หาผลงาน 2 ปี “บอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า”

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง &quot;แพรวพราว&quot; ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง “แพรวพราว” ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569

คลิปโจรชิงทอง 149 บาท “สุขุมวิท 50” พนง.เล่านาทีช็อก! มุดประตูรีโมทกวาด 10 ล้าน!

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
Back to top button