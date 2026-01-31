คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู
ยอมรับขาดความยั้งคิด! อินฟลูฯ สาวขอน้อมรับคำวิจารณ์แต่เดินหน้าฟ้อง “คอมเมนต์คุกคามทางเพศ” ยันสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีหลังถูกขู่ลามถึงชีวิตส่วนตัว
แม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้วเกือบจะสัปดาห์ จากชนวนเหตุควันหลงหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล พ่ายแพ้ให้กับ “ปีศาจแเดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-3 เมื่อ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา จนลุกลามกลายเป็นสงครามน้ำลายครั้งใหญ่บนโลกออนไลน์ ล่าสุดวันนี้ (31 ม.ค.69) “น้องตีตี้” อินฟลูเอนเซอร์สาวจากเพจ TeTie Station แฟนคลับตัวยงของสโมสรอาร์เซนอล ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังปิดเงียบมาหลายวัน
อ้างอิงข้อมูลจาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เบื่อเมีย” เรื่องราวเริ่มจากกระแส “คุกกี้” หลังจบเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เกมดังกล่าวคือ อาร์เซนอล แพ้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำให้เกิดการหยอกล้อ แซวกันตามวัฒนธรรมแฟนบอล ต่อมา “น้องตีตี้” จากเพจ TeTie Station อินฟลูเอนเซอร์สาวสายปืนใหญ่ อาร์เซนอล กลายเป็นจุดศูนย์กลางของดราม่า
แรกเริ่มเป็นการแซวผลการแข่งขันตามปกติของแฟนบอล ต่อมาฝ่ายหญิงมีการโพสต์ข้อความที่ใช้ถ้อยคำพาดพิง คุกกี้พ่องงง
อีกด้านโต้กลับด้วยการบูลลี่ กล่าวหาว่าเป็นแฟนบอลมือใหม่ ไม่มีความรู้ฟุตบอล เกิดฉายาเชิงลบ “ป้า รปภ. ยามเฝ้าถ้วย” ถูกนำมาใช้เสียดสีอย่างรุนแรงในคอมเมนต์
การโต้ตอบเริ่มล้ำเส้นจากการแซวกีฬา กลายเป็นการดูหมิ่นและคุกคาม ส่งผลให้ฝ่ายของอินฟลูเอนเซอร์ออกมาโพสต์แสดงจุดยืน เตรียม “ไล่แคปฟ้อง” ผู้ที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทมีประโยคที่ถูกพูดถึงมาก เช่น “รับคำขอโทษเป็นเงินสด” แต่กระแสยิ่งแรง ทำให้บรรยากาศในคอมเมนต์ตึงเครียดขึ้น แฟน ๆ จำนวนมากแห่เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษ ขอให้จบเรื่อง
มีข้อความแนว “พอแล้ว”, “ไม่เอาแล้ว”, “ขอโอกาส จะไม่วุ่นวายอีก” ปรากฏจำนวนมาก
สุดท้าย น้องตีตี้ตัดสินใจลบโพสต์ที่เป็นประเด็นออก ดราม่าคุกกี้–แซวบอลครั้งนี้ ทำให้น้องต้องปิดคอมเม้นไว้ก่อน
ล่าสุด “น้องตีตี้” ได้สรุปประเด็นสำคัญเพื่อสื่อสารกับแฟนบอลทุกฝ่าย ดังนี้
สวัสดีค่ะทุกคน หลังจากที่ใช้เวลาทบทวนเรื่องราวอยู่หลายวัน วันนี้ตีตี้ได้ทราบถึงความผิดพลาดของตนเองกับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไป และขอสื่อสารกับทุกคนใน 3 เรื่องค่ะ
1. ตีตี้อยากแสดงความขอโทษจากใจจริง กับสิ่งที่ตีตี้ได้แสดงออกไป ตีตี้ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่อย่างใด ทั้งกับแฟนบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และแฟนบอลอาร์เซน่อลทุกท่าน ที่ต้องถูกเหมารวมจากการกระทำอันขาดความยั้งคิดของตีตี้ครั้งนี้
เรื่องนี้ทำให้ตีตี้รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้หลายฝ่ายเกิดความไม่สบายใจ และเกิดความขัดแย้งในบางประเด็น ตีตี้ขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์ และอยากขอโทษทุกคนอย่างไม่มีข้อแก้ตัวจริงๆค่ะ
2. ตีตี้อยากขอโอกาสจากทุกคนสักครั้งนะคะ ตัวตีตี้เองเป็นผู้หญิงคนนึงที่รักในสิ่งที่ทำนี้จากใจจริงๆ เวลานี้ตีตี้อยากขอโทษ ตีตี้สำนึกผิดในการกระทำที่ขาดความยั้งคิดของตัวตีตี้เอง จึงอยากกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่าน และขอยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะ
3. ขอชี้แจงในเรื่อง “การฟ้องร้อง” ตรงนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลที่พาดพิง ดูหมิ่น เหยียดหยาม แชร์ข้อความเท็จ สร้างความเข้าใจผิดอันทำให้เกิดความเสียหายเท่านั้น
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความเข้าใจผิดและสื่อสารข้อความที่ผิดเพี้ยนไป จนสร้างผลกระทบให้กับตีตี้ เนื่องจากมีคอมเมนท์บางส่วน ”พูดถึงตีตี้และน้องแอดมินในเชิงคุกคาม ดูหมิ่น เหยียดหยาม ทางเพศสภาพ อาชีพ ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม อันเป็นการสบประมาทและทำให้อับอาย“
สุดท้ายนี้ อยากขอความเมตตาจากใจจริง เนื่องจากตอนนี้มีบางท่านที่พยายามข่มขู่คุกคามไปถึงชีวิตส่วนตัวของตีตี้และคนใกล้ชิด รวมถึงน้องแอดมินด้วย
“ตีตี้ไม่อาจประเมิณค่าความรู้สึกไม่ดี ที่เกิดจากการกระทำผิดของตีตี้ ตีตี้เพียงอยากขอความกรุณาจากทุกท่าน ให้ตีตี้ได้ปรับปรุงตัว รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความรู้สึกผิดจากใจจริง ขออภัยอีกครั้งและขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- รีบไปดูไวรัลฮาลั่น พ่อผี-ลูกหงส์ ควันหลงลิเวอร์พูลแพ้แมนยูฯ 1-2 โฮหนัก ขายดิอาสทำไม
- ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน
- เปิดวาร์ป เปาสาวสวยที่สุดในโลก แฟชั่นชุดตัดสินสุดเก๋ สะกดทุกสายตา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: