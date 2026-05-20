อาลัย “แทน” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 11:32 น.
อาลัย แทน เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย ทางครอบครัวเผยปกติไม่ค่อยนั่งรถเมล์ ส่งแชตสุดท้ายหาเพื่อน 6 นาทีก่อนเกิดเหตุสลด

จากกรณีเหตุ รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ และบาดเจ็บอีก 30 รายนั้น

โดยในวันนี้ครอบครัวของนาย ฑีฆา ฑีฆาอุตมากร หรือ แทน อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ พร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 1 รูปจากวัดตรีทศเทพวรวิหาร มาทำพิธีเชิญวิญญาณ

ซึ่งจากการแชตผู้ตายพบว่า ผู้ตายได้เขียนไปหาเพื่อนว่า “ที่จริงเลือกวิธีเร็วได้แต่นี่เลือกรถเมล์” ซึ่งเพื่อนได้ถามว่าไปสายไหน ก่อนที่ผู้ตายจะตอบว่า “แอร์พอร์ตลิงค์” ซึ่งจากข้อความสุดท้ายเขียนประมาณ 6 นาทีก่อนเกิดเหตุ ทางครอบครัวเล่าว่าปกติ แทน ไม่ได้ขึ้นรถเมล์บ่อยนัก เพราะแม่ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักดูแลเรื่องการเดินทางให้ แต่แทนเป็นคนติดดิน ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้จะมีรายได้ดี และสามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับ ทั้งยังเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก จึงมีทั้งเพื่อนและอาจารย์เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับผู้ตายนั้น เพิ่งกลับจากประเทศออสเตรเลียได้ประมาณ 5 ปี สื่อสารได้ถึง 6 ภาษา เคยเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 128 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะกลับมาทำงานในประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง Partnerships Manager ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือและดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย

โดยในวันเกิดเหตุนั้นแทนกำลังจะเดินทาง นัดเพื่อนชาวต่างชาติที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ก่อนจะประสบอุบัติเหตุในที่สุด

อาลัย "แทน" เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

