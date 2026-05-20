อาลัย “แทน” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย
อาลัย แทน เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย ทางครอบครัวเผยปกติไม่ค่อยนั่งรถเมล์ ส่งแชตสุดท้ายหาเพื่อน 6 นาทีก่อนเกิดเหตุสลด
จากกรณีเหตุ รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ และบาดเจ็บอีก 30 รายนั้น
โดยในวันนี้ครอบครัวของนาย ฑีฆา ฑีฆาอุตมากร หรือ แทน อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ พร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 1 รูปจากวัดตรีทศเทพวรวิหาร มาทำพิธีเชิญวิญญาณ
ซึ่งจากการแชตผู้ตายพบว่า ผู้ตายได้เขียนไปหาเพื่อนว่า “ที่จริงเลือกวิธีเร็วได้แต่นี่เลือกรถเมล์” ซึ่งเพื่อนได้ถามว่าไปสายไหน ก่อนที่ผู้ตายจะตอบว่า “แอร์พอร์ตลิงค์” ซึ่งจากข้อความสุดท้ายเขียนประมาณ 6 นาทีก่อนเกิดเหตุ ทางครอบครัวเล่าว่าปกติ แทน ไม่ได้ขึ้นรถเมล์บ่อยนัก เพราะแม่ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักดูแลเรื่องการเดินทางให้ แต่แทนเป็นคนติดดิน ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้จะมีรายได้ดี และสามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับ ทั้งยังเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก จึงมีทั้งเพื่อนและอาจารย์เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับผู้ตายนั้น เพิ่งกลับจากประเทศออสเตรเลียได้ประมาณ 5 ปี สื่อสารได้ถึง 6 ภาษา เคยเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 128 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะกลับมาทำงานในประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง Partnerships Manager ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือและดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย
โดยในวันเกิดเหตุนั้นแทนกำลังจะเดินทาง นัดเพื่อนชาวต่างชาติที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ก่อนจะประสบอุบัติเหตุในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยืนยันพบศพ “น้องโรส” หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุรถไฟชนรถเมล์
- โซเชียลแห่อาลัย “หนุ่มอนาคตไกล” จบป.โท เก่ง 6 ภาษา หนึ่งในเหยื่อรถไฟชนรถเมล์
- โต้ข่าวลือ! ภาพยืนยันคนขับรถไฟอยู่ห้องควบคุม-ดึงเบรก ก่อนพุ่งชนรถเมล์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: