ข่าวต่างประเทศ

คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 14:07 น.
คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน

“อานเอ๊ย… แล้วใครจะหยิบลูกอมให้ย่าล่ะลูก… กอดย่าหน่อยสิ” เสียงสะอื้นสั่งลาของหญิงชราวัย 90 ปี นอนติดเตียง เอื้อมมือสั่นเทากุมมือหลานสาวในชุดแต่งงาน ทำเอาผู้คนนับล้านบนโซเชียลกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

เหตุการณ์สุดบีบหัวใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนิงห์บิงห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อ “หง็อก อาน” (Ngoc Anh) เจ้าสาวในชุดสีขาวบริสุทธิ์ เดินเข้าไปกราบลาคุณย่าที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็ก

แม้ว่าบ้านของเจ้าบ่าวจะอยู่ห่างออกไปเพียงแค่ 100 เมตร แต่สำหรับคุณย่าที่สุขภาพอ่อนแอจนลุกจากเตียงไม่ไหว การที่หลานสาวสุดที่รักต้องออกเรือนไป ถือเป็นการลาจากครั้งใหญ่ที่ทำให้ท่านใจหาย เต็มไปด้วยความห่วงหา

ภาพในคลิปเผยให้เห็นคุณย่านอนใช้ผ้าเช็ดน้ำตา จับมือหลานสาวไว้แน่นไม่อยากปล่อย พร้อมเอ่ยปากขอให้หลานกอด ขณะที่เจ้าสาวเองก็ร้องไห้ออกมาพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า “หนูไปก่อนนะคะย่า เดี๋ยวหนูจะกลับมาหา”

ทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้น ชาวเน็ตจำนวนมากคอมเมนต์ว่าดูแล้วร้องไห้ตามเพราะคิดถึงปู่ย่าตายายของตัวเอง หลายคนเข้ามาแชร์ความรู้สึกเสียดายที่ในวันแต่งงานของตนเองไม่มีท่านอยู่เคียงข้างแล้ว พร้อมทิ้งท้ายข้อคิดเตือนใจว่า

สิ่งที่คนเฒ่าคนแก่ปรารถนาที่สุดในบั้นปลายชีวิต ไม่ใช่งานเลี้ยงหรูหราหรือเงินทอง แต่คือการได้มีลมหายใจรอดูความสำเร็จและวันแห่งความสุขของลูกหลานนั่นเองครับ

คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 14:07 น.
63
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

