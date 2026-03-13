คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน
“อานเอ๊ย… แล้วใครจะหยิบลูกอมให้ย่าล่ะลูก… กอดย่าหน่อยสิ” เสียงสะอื้นสั่งลาของหญิงชราวัย 90 ปี นอนติดเตียง เอื้อมมือสั่นเทากุมมือหลานสาวในชุดแต่งงาน ทำเอาผู้คนนับล้านบนโซเชียลกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
เหตุการณ์สุดบีบหัวใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนิงห์บิงห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อ “หง็อก อาน” (Ngoc Anh) เจ้าสาวในชุดสีขาวบริสุทธิ์ เดินเข้าไปกราบลาคุณย่าที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็ก
แม้ว่าบ้านของเจ้าบ่าวจะอยู่ห่างออกไปเพียงแค่ 100 เมตร แต่สำหรับคุณย่าที่สุขภาพอ่อนแอจนลุกจากเตียงไม่ไหว การที่หลานสาวสุดที่รักต้องออกเรือนไป ถือเป็นการลาจากครั้งใหญ่ที่ทำให้ท่านใจหาย เต็มไปด้วยความห่วงหา
ภาพในคลิปเผยให้เห็นคุณย่านอนใช้ผ้าเช็ดน้ำตา จับมือหลานสาวไว้แน่นไม่อยากปล่อย พร้อมเอ่ยปากขอให้หลานกอด ขณะที่เจ้าสาวเองก็ร้องไห้ออกมาพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า “หนูไปก่อนนะคะย่า เดี๋ยวหนูจะกลับมาหา”
ทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้น ชาวเน็ตจำนวนมากคอมเมนต์ว่าดูแล้วร้องไห้ตามเพราะคิดถึงปู่ย่าตายายของตัวเอง หลายคนเข้ามาแชร์ความรู้สึกเสียดายที่ในวันแต่งงานของตนเองไม่มีท่านอยู่เคียงข้างแล้ว พร้อมทิ้งท้ายข้อคิดเตือนใจว่า
สิ่งที่คนเฒ่าคนแก่ปรารถนาที่สุดในบั้นปลายชีวิต ไม่ใช่งานเลี้ยงหรูหราหรือเงินทอง แต่คือการได้มีลมหายใจรอดูความสำเร็จและวันแห่งความสุขของลูกหลานนั่นเองครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปช็อก แม่ตกสไลเดอร์ ร่างกระแทกพื้นดับ คำพูดสุดท้ายสะเทือนใจ ทิ้งลูก 4 ขวบกำพร้า
- สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน
- สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า
