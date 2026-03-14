ข่าวสุขภาพและการแพทย์

หลังแปรงฟัน ห้ามบ้วนน้ำเปล่า คนไทยส่วนใหญ่ทำผิด ว่าทำไม “ฟันผุ”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 07:19 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 14:59 น.
ตื่นเช้ามา งัวเงียเดินเข้าห้องน้ำ บีบยาสีฟัน แปรงๆ ถูๆ จนฟองฟอดเต็มปาก จากนั้นก็เปิดน้ำใส่แก้ว บ้วนปากกลั้วคอ “ครืดดด ถุย!” จนรู้สึกว่าปากสะอาดเอี่ยมอ่อง ไม่มีฟองหลงเหลืออยู่เลย

ถ้าคุณกำลังทำแบบนี้อยู่ขอให้หยุดก่อน เพราะคุณกำลังเอา “ของดี” เททิ้งลงท่อระบายน้ำไปเสียดื้อๆ แปรงฟันแบบนี้ ไม่ได้ช่วยป้องกันฟันผุเลย

วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมวงการทันตแพทย์ถึงรณรงค์ให้เรา “แปรงแห้ง” หรือ บ้วนฟองทิ้งเฉยๆ โดยไม่ต้องบ้วนน้ำตาม

ฮีโร่ชื่อว่า “ฟลูออไรด์” ช่วยป้องกันฟันผุ อยู่ในยาสีฟัน

แปรงฟันไม่ได้อยู่ที่แค่การเอาเศษหมูหยองเมื่อคืนออกจากซอกฟันเท่านั้น แต่อยู่ที่การเอาฟลูออไรด์ (Fluoride) ในยาสีฟันไปเคลือบปกป้องผิวฟันของเราต่างหาก

ฟลูออไรด์ทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมกำแพง มันจะเข้าไปซ่อมแซมสารเคลือบฟันที่สึกหรอ สร้างเกราะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียตัวร้ายมาเจาะฟันเราจนเป็นรู

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราบ้วนน้ำหลังแปรงฟัน?

ยาสีฟัน พอคุณแปรงฟันเสร็จปุ๊บ ฟลูออไรด์กำลังเตรียมตัวเกาะติดผิวฟันเพื่อทำหน้าที่แต่คุณดันซัดน้ำเปล่าเข้าไปกลั้วปาก ฟลูออไรด์ที่ควรจะอยู่ปกป้องฟัน ก็ถูกคลื่นน้ำเปล่าซัดหลุดลอยลงท่อระบายน้ำไปหมดเลย ทีนี้ฟันของเราก็ขาดเกราะป้องกันไปโดยปริยาย

เพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์จากยาสีฟันให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ ลองปรับพฤติกรรมตามนี้ดู

  1. แปรงฟันตามปกติ: ใช้เวลาสัก 2 นาที แปรงให้ทั่วทุกซอกทุกมุม

  2. แค่ถุย… ไม่ต้องบ้วน เมื่อแปรงเสร็จ ให้บ้วนฟองยาสีฟัน ทิ้งออกไปให้หมดปากก็พอ ห้าม เอาน้ำเปล่ามากลั้วปากเด็ดขาด หรือถ้าไม่ชินจริงๆ อนุโลมให้ใช้น้ำจิบเล็กๆ แค่ช้อนชาเดียว กลั้วเบาๆ แล้วบ้วนทิ้ง

  3. กฎเหล็ก 30 นาที หลังจากแปรงเสร็จ ให้งดดื่มน้ำและงดทานอาหารอย่างน้อย 30 นาที เพื่อปล่อยให้ฟลูออไรด์ได้ทำงานและซึมซาบเข้าสู่ผิวฟันอย่างเต็มที่

แต่อาการมันจะแปลกๆ หน่อยนะในช่วงแรก…

สำหรับคนที่ติดการบ้วนน้ำมาทั้งชีวิต การบ้วนแค่ฟองทิ้งจะทำให้รู้สึกไม่ค่อยสะอาด หรือรู้สึกเฝื่อนๆ เหนียวๆ ในปาก เหมือนมีอะไรติดอยู่

แต่เชื่อเถอะครับว่า ร่างกายเราเก่งมาก เพียงแค่คุณทนความรู้สึกแปลกๆ นี้สัก 3-4 วัน น้ำลายในปากของเราจะค่อยๆ ชะล้างความเฝื่อนนั้นไปเองตามธรรมชาติ คุณจะเริ่มชินไปเอง แลกกับการที่ฟันแข็งแรงขึ้นและไม่ต้องไปหาหมอฟันเพื่ออุดฟันผุบ่อยๆ… ถือว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม

อ้างอิงข้อมูล : โรงพยาบาลพญาไท

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button