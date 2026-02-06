สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน
สะเทือนใจชาวเน็ต คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วงกลางทาง พลังโซเชียลเข้าดูกว่า 1.6 ล้านครั้ง ก่อนแห่ตามไปอุดหนุนถึงที่
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 69 ในแพลตฟอร์มติ๊กต็อกมีการแชร์คลิปสุดสะเทือนใจผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ใช้บิญชีติ๊กต็อก เจ้าของแบรนด์ยาดมกลิ่นจันทร์ บังเอิญเห็นภาพของคุณยายคนหนึ่งนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ในลักษณะตัวเอนไปด้านหลังคล้ายจะตกแหล่ไม่ตกแหล่ โดยรอบตัวคนขับและตัวของคุณยายถูกวางทับไปด้วยถุงผักสดขนาดใหญ่หลากหลายชนิด เห็นแล้วเป็นภาพที่หดหู่ใจแต่ก็ส่งพลังใจให้กับคนที่กำลังท้อได้ในเวลาเดียวกัน
เจ้าของโพสต์ระบุข้อความประกอบคลิปเอาไว้ว่า “เป็นกำลังใจให้คุณยายนะคะ ขอให้คุณยายเข้มแข็ง เดินทางถึงที่หมายปลอดภัย หากหนูไม่มีธุระ ไม่เข้ากรุงเทพคงได้พายายไปส่งถึงบ้าน ขอโทษนะคะ ช่วยตามหาคุณยายให้หน่อยค่ะ” ก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาดูคลิปกว่า 1.6 ล้านครั้ง และมีบางคนเคยเห็น เคยอุดหนุนคุณยายขนผักคนนี้ด้วย
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งใช้ชื่อบัญชีว่า Thanasak Thepsathian ได้อัปเดตภาพของคุณยายขนผักขณะกำลังนั่งขายผักอยู่ที่บริเวณสะพานลอยหน้าตลาด กกท. ซอยลาดพร้าว 122 หรือ รามคำแหง 65 ซึ่งผักที่คุณยายนำมาวางขายที่สะพานลอยแห่งนี้ทั้งสด ใหม่ และสะอาด แถมยังขายในราคาถูกแสนถูกเพียงถุงละ 20 บาทเท่านั้น
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตที่ได้เห็นทั้งคลิปไวรัลในติ๊กต็อกก่อนหน้านี้ และโพสต์พิกัดก็รีบเดินทางไปอุดหนุนคุณยายกันยกใหญ่ นับเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจทั้งตัวคุณยาย และชาวเน็ตที่รับรู้เรื่องราว
อ้างอิงจาก : TikTok @ananyarin27, FB Thanasak Thepsathian
