สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 16:53 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 16:53 น.
71
สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน

สะเทือนใจชาวเน็ต คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วงกลางทาง พลังโซเชียลเข้าดูกว่า 1.6 ล้านครั้ง ก่อนแห่ตามไปอุดหนุนถึงที่

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 69 ในแพลตฟอร์มติ๊กต็อกมีการแชร์คลิปสุดสะเทือนใจผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ใช้บิญชีติ๊กต็อก เจ้าของแบรนด์ยาดมกลิ่นจันทร์ บังเอิญเห็นภาพของคุณยายคนหนึ่งนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ในลักษณะตัวเอนไปด้านหลังคล้ายจะตกแหล่ไม่ตกแหล่ โดยรอบตัวคนขับและตัวของคุณยายถูกวางทับไปด้วยถุงผักสดขนาดใหญ่หลากหลายชนิด เห็นแล้วเป็นภาพที่หดหู่ใจแต่ก็ส่งพลังใจให้กับคนที่กำลังท้อได้ในเวลาเดียวกัน

เจ้าของโพสต์ระบุข้อความประกอบคลิปเอาไว้ว่า “เป็นกำลังใจให้คุณยายนะคะ ขอให้คุณยายเข้มแข็ง เดินทางถึงที่หมายปลอดภัย หากหนูไม่มีธุระ ไม่เข้ากรุงเทพคงได้พายายไปส่งถึงบ้าน ขอโทษนะคะ ช่วยตามหาคุณยายให้หน่อยค่ะ” ก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาดูคลิปกว่า 1.6 ล้านครั้ง และมีบางคนเคยเห็น เคยอุดหนุนคุณยายขนผักคนนี้ด้วย

คลิปไวรัล คุณยายขนผักสด ซ้อนจยย. หวิดร่วงกลางทาง พลังโซเชียลแห่อุดหนุน ถุงละ 20 บาท-1

ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งใช้ชื่อบัญชีว่า Thanasak Thepsathian ได้อัปเดตภาพของคุณยายขนผักขณะกำลังนั่งขายผักอยู่ที่บริเวณสะพานลอยหน้าตลาด กกท. ซอยลาดพร้าว 122 หรือ รามคำแหง 65 ซึ่งผักที่คุณยายนำมาวางขายที่สะพานลอยแห่งนี้ทั้งสด ใหม่ และสะอาด แถมยังขายในราคาถูกแสนถูกเพียงถุงละ 20 บาทเท่านั้น

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตที่ได้เห็นทั้งคลิปไวรัลในติ๊กต็อกก่อนหน้านี้ และโพสต์พิกัดก็รีบเดินทางไปอุดหนุนคุณยายกันยกใหญ่ นับเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจทั้งตัวคุณยาย และชาวเน็ตที่รับรู้เรื่องราว

สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน-6 สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน-5

สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน-2

คลิปไวรัล คุณยายขนผักสด ซ้อนจยย. หวิดร่วงกลางทาง พลังโซเชียลแห่อุดหนุน ถุงละ 20 บาท-1

คลิปไวรัล คุณยายขนผักสด ซ้อนจยย. หวิดร่วงกลางทาง พลังโซเชียลแห่อุดหนุน ถุงละ 20 บาท

คลิปไวรัล คุณยายขนผักสด ซ้อนจยย. หวิดร่วงกลางทาง พลังโซเชียลแห่อุดหนุน ถุงละ 20 บาท-2

@

♬ –

อ้างอิงจาก : TikTok @ananyarin27, FB Thanasak Thepsathian

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 16:53 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 16:53 น.
71
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

