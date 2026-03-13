ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอกลับก่อน ถึงบ้านเจอภาพตรงหน้า ทำลั่นวาจา “ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย”

ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอตัวกลับก่อน… เปิดประตูบ้านมาเจอภาพตรงหน้า ทำเอาลั่นวาจา “ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย”
“งานเลี้ยงรุ่น” ที่ควรจะเป็นการหวนรำลึกความหลังอันแสนอบอุ่น บางครั้งกลับกลายเป็นเวทีประชันความสำเร็จที่ทำให้บางคนต้องกลับบ้านด้วยความรู้สึกอ้างว้าง เหมือนกับเรื่องราวของคุณ “หลี่หลาน” หญิงสาวจากเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ที่เพิ่งตัดสินใจไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นฉลอง 15 ปีหลังเรียนจบ แต่กลับต้องเผชิญกับค่านิยมที่เปลี่ยนไปของเพื่อนร่วมชั้น
หลี่หลานลังเลตั้งแต่แรกว่าจะไปดีไหม เพราะปัจจุบันเธอลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเพื่อดูแลลูกน้อย ให้สามีเป็นเสาหลักของครอบครัว เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีหน้าที่การงานใหญ่โตหรือความสำเร็จหรูหราไปอวดเพื่อนๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง แต่สุดท้ายเธอก็ยอมไปเพราะคิดว่าแค่ไปเจอหน้าพูดคุยกันประสาเพื่อนเก่า
แต่เมื่อถึงงาน บรรยากาศกลับไม่เป็นอย่างที่คิด… บทสนทนาบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยการโอ้อวดเรื่องรายได้ รถคันใหม่ บ้านหลังโต และทริปเที่ยวต่างประเทศ งานเลี้ยงรุ่นกลายเป็นการข่มกันกลายๆ
เมื่อถึงคิวที่เพื่อนถามไถ่ชีวิตของหลี่หลาน เธอตอบสั้นๆ เพียงว่า “ตอนนี้เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว” คำตอบนั้นทำให้เกิดความเงียบชั่วขณะ ก่อนที่เพื่อนๆ จะเปลี่ยนเรื่องคุยและข้ามเธอไปอย่างรวดเร็ว
ความรู้สึกแปลกแยกทำให้หลี่หลานตัดสินใจขอตัวกลับก่อนงานเลิก อ้างว่าต้องรีบกลับไปดูลูก ซึ่งเพื่อนๆ ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรมากนัก ระหว่างทางกลับบ้าน เธออดรู้สึกเศร้าและน้อยใจในตัวเองไม่ได้
แต่เมื่อเปิดประตูเข้าบ้าน… ภาพตรงหน้าทำเอาเธอถึงกับยืนอึ้งและน้ำตาคลอเบ้า สามีของเธอกำลังวุ่นวายกับการเก็บของเล่นที่ลูกรื้อกระจุยกระจาย พอเห็นเธอเดินเข้ามา เขาก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มให้พร้อมถามว่า “งานเลี้ยงรุ่นสนุกไหม? พ่อเพิ่งป้อนข้าวลูกเสร็จพอดีเลย” ส่วนลูกชายตัวน้อยก็วิ่งเข้ามากอดขาเจื้อยแจ้วว่ารอแม่กลับมาตั้งนาน
วินาทีนั้น หลี่หลานตระหนักได้ทันทีว่า ความรู้สึกว่างเปล่าในงานเลี้ยงรุ่นไม่ได้เกิดจากการที่เธอด้อยกว่าคนอื่น แต่มันเกิดจากการที่คนในงานเอาคุณค่าของชีวิตไปผูกติดกับวัตถุและการเปรียบเทียบ ในขณะที่ความสำเร็จที่แท้จริงของเธอ รอคอยเธออยู่ที่บ้านเสมอ นั่นคือครอบครัวที่อบอุ่น สามีที่พร้อมแบ่งเบาภาระ และลูกที่รักเธอหมดหัวใจ
หลังจากคืนนั้น หลี่หลานได้โพสต์ระบายความรู้สึกบนโซเชียลมีเดีย พร้อมประกาศจุดยืนว่าจะไม่ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นแบบนี้อีก ไม่ใช่เพราะเกลียดเพื่อนเก่า แต่เพราะเธอเข้าใจแล้วว่า เส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ม่มีความจำเป็นต้องเอาความสุขของตัวเองไปวางบนตาชั่งของใคร
เพราะท้ายที่สุดแล้ว… สถานที่ที่ทำให้ใจฟูและเติมเต็มที่สุด ก็คือ “บ้าน” ที่เรากลับมาหาทุกวันนั่นเอง
