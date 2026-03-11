ข่าวต่างประเทศ

คลิปช็อก แม่ตกสไลเดอร์ ร่างกระแทกพื้นดับ คำพูดสุดท้ายสะเทือนใจ ทิ้งลูก 4 ขวบกำพร้า

ช็อกสวนสนุก! หญิงวัย 28 พลัดตกสไลเดอร์ยักษ์สูง 15 ฟุต เผยคลิปนาทีชีวิตร่างกระเด็นหลุดเครื่องเล่นกระแทกพื้น บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิตระหว่างส่ง รพ. ทิ้งลูกสาว 4 ขวบกำพร้าแม่

โศกนาฏกรรมสะเทือนใจ สำนักข่าวต่างประเทศ nypost เผยเรื่องราวทริปเที่ยวสวนสนุกพักผ่อนหย่อนใจที่กลายเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตคุณแม่ลูกหนึ่งชาวโคลอมเบีย หลังเธอตัดสินใจเล่นเครื่องเล่นสไลเดอร์ยักษ์ทั้งที่ในใจกลัว ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันร่างพลัดตกลงมาจากความสูงถึง 15 ฟุตจนเสียชีวิต ทิ้งลูกสาววัยเพียง 4 ขวบให้ต้องกำพร้าแม่ตลอดไป

สำนักข่าวท้องถิ่น El Tiempo ของโคลอมเบีย รายงานช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ยูริส คริสเตล คามิลา การ์เซีย มันริเก หญิงสาววัย 28 ปี เดินทางไปที่สวนสนุก เอนเตร ฟลอเรส ในเมืองชินาโกตา ประเทศโคลอมเบีย เธอตัดสินใจเล่นเครื่องเล่นสไลเดอร์ยักษ์

ภาพจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นเจ้าตัวที่นั่งอยู่บนห่วงยางยางเตรียมตัวสไลด์ลงมา ซึ่งมีท่าทีหวาดกลัว เธอได้เอ่ยปากถามพนักงานควบคุมเครื่องเล่นด้วยความกังวลใจว่า “จะมีคนคอยรับฉันอยู่ข้างล่างใช่ไหม?” ฝั่งพนักงานควบคุมเครื่องเล่นตอบกลับไปว่า “มีครับ ไม่ต้องกลัว” ก่อนที่จะผลักห่วงยางของเธอให้พุ่งลงไปตามรางสไลเดอร์ยักษ์

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกนำมาแชร์บนแพลตฟอร์ม X (Twitter) เผยให้เห็นจังหวะที่ห่วงยางของยูริสพุ่งทะยานลงมาด้วยความเร็ว ก่อนที่ร่างของเธอจะกระเด็นหลุดออกจากเครื่องเล่นและลอยหายไปจากมุมกล้อง จนได้ยินเสียงคนในคลิปตะโกนถามด้วยความตกใจว่า “เธอตกลงไปหรือเปล่า?”

สำนักข่าว The Sun ระบุว่า ยูริสพลัดตกลงมาจากเครื่องเล่นด้วยความสูงราว 15 ฟุต (ประมาณ 4.5 เมตร) แรงกระแทกทำให้เธอได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง บริเวณสมอง ช่องท้อง และหน้าอก แม้จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่เธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล

ล่าสุด ทางการรวมถึงสำนักงานนายกเทศมนตรีท้องถิ่น ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

