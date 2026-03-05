ไอซ์ รักชนก เหน็บเจ็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี ใช้ภาษีจัดงานเท่ ๆ
ไอซ์ รักชนก โพสต์แรง อนุทิน น่ารักดี นั่งเครื่องบินฟรี ผลาญภาษีจัดงานเท่ ๆ ด้าน ‘ไตรศุลี’ แจงชัดทำถูกต้องตามระเบียบ เชิญเป็นประธานพิธีโมโตจีพี หนุนท่องเที่ยว-เศรษฐกิจชาติ
จบลงไปแล้วสำหรับงาน MotoGP กลับเกิดเป็นประเด็นควันหลง ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.กทม. พรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความเหน็บแนมถึงการปฏิบัติภารกิจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีเดินทางไปร่วมงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ โมโตจีพี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
ไอซ์ รักชนก แชร์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork กล่าวถึงกรณีที่มี สว.สำรอง ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องการเดินทางของนายกฯ ไว้สั้น ๆ ว่า “น่ารักดี เครื่องบินก็ใช้ฟรี เงินภาษีก็ได้เอาไปจัดงานเท่ ๆ”
ก่อนหน้านี้ 4 มีนาคม 2569 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล แจงแทนนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การเดินทางไปร่วมงานโมโตจีพีของนายอนุทินเป็นภารกิจทางราชการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทุกประการ อีกทั้งได้รับหนังสือเชิญจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ไปเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีการมอบรางวัล
รัฐบาลให้การสนับสนุนโมโตจีพีอย่างเป็นทางการ เพราะไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามนโยบายหลัก ขณะที่กองทัพอากาศมีระเบียบรองรับให้บุคคลสำคัญระดับนายกรัฐมนตรีสามารถขอใช้เครื่องบินในภารกิจราชการได้ อีกทั้งการแข่งโมโตจีพีเป็นมหกรรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้ ทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวส่งต่อภาพลักษณ์เมืองไทยสู่สากล ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย
น.ส.ไตรศุลี ทิ้งท้ายว่า การจัดแข่งขันโมโตจีพีในไทยนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันนโยบายให้ไทยเป็นศูนย์กลางกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลก ผลลัพธ์ที่ได้คือการดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุน และเม็ดเงินมหาศาลที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะยาว
