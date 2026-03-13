อนาลโย ซัด กัน จอมพลัง หยุดหาแสง แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือ ลั่น เก่งแค่ไหนก็ไม่รอด
อนาลโย โพสต์เตือน กัน จอมพลัง เสนอขี่เจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทยช่องแคบฮอร์มุซ ชี้เป็นจุดยุทธศาสตร์พื้นที่สงคราม เสี่ยงถูกอิหร่านโจมตี ลั่นอย่าหาแสง เก่งแค่ไหนก็เอาตัวไม่รอด
จากกรณี กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ เสนอแผนขี่ลุยช่องแคบฮอร์มุซ ช่วยลูกเรือไทย 3 ชีวัตที่สูญหายหลัง เรือมยุรี นารี แบงค็อก MAYUREE NAREE ถูกโจมตี หนุ่มกันเผยว่า ทุกสิ่งที่เขาเคยทำมาในอดีตมักถูกมองว่าตลกในช่วงแรก แต่สุดท้ายก็ใช้งานได้จริงเสมอ โดยประเมินว่าเจ็ตสกีเป็นเป้าหมายขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้เร็ว และมีโอกาสโดนโจมตีน้อยกว่าเรือใหญ่
ส่วนระยะจากฝั่งโอมานไปถึงเรือประมาณ 30 กิโลเมตร (ไป-กลับ 60 กม.) ซึ่งเจ็ตสกีที่มีน้ำมันเต็มถังสามารถวิ่งได้ถึง 100 กม. คาดว่าใช้เวลาเดินทางเพียง 40 นาที พร้อมยืนยันว่าทีมงานผ่านการขับเรือข้ามเกาะและแข่งทางไกลมานับครั้งไม่ถ้วน เคยใช้กู้ภัยในพื้นที่วิกฤตอย่างแม่สายและหาดใหญ่มาแล้ว อีกทั้งยินดีออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เพียงขอให้ช่วยประสานงานเรื่องการนำเรือลงน้ำและข้อมูลหน้างาน
งานนี้ กัน จอมพลัง ทิ้งท้ายว่า “อย่าเพิ่งพูดว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรายังไม่เคยลอง”
หลัง กัน จอมพลัง เสนอแผนให้ความช่วยเหลือลูกเรือ ล่าสุด อนาลโย นักสังเกตการณ์ทางทหารอิสระ ที่ปรึกษา กมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร และแอดมินเพจ thaiarmedforce ออกมาโต้แผนการดังกล่าวว่า “สิ่งที่กันจอมพลังเสนอว่าจะเอาเจ็ตสกีไปช่วยลูกเรือมยุรีนารีที่ติดอยู่บนเรือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
1. พื้นที่นั้นมีสงครามเกิดขึ้น แล้วมันเป็นสงครามที่รุนแรงและใหญ่กว่า #ชายแดนไทยกัมพูชา ที่กองทัพเคยอนุญาตให้กันจอมพลังวิ่งเข้าวิ่งออกมากนัก นี่ไม่ใช่เรื่องตลก
2. เรือจอดอยู่ในน่านน้ำโอมาน เป็นเขตอธิปไตยของโอมาน ถ้าโอมานไม่อนุญาตกองกำลังต่างชาติไม่ว่าจะติดอาวุธหรือไม่ ไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ แค่คิดก็เป็นไปไม่ได้แล้ว
3. ด้วยความเคารพต่อทุกคน แต่คนขี่เจ็ตสกีต่อให้เก่งแค่ไหนคุณก็เอาตัวไม่รอดหรอกในสถานการณ์แบบนี้ คุณไม่ได้ถูกฝึกมา ต่อให้ถูกฝึกมาด้วยสภาพการที่เกิดขึ้น การขับเจ็ตสกีไปในที่เจออิหร่านซึ่งเชี่ยวชาญยุทธวิธีเรือเล็กแบบนี้คุณไม่รอดแน่นอน
4. ที่สำคัญคือคนขับเจ็ตสกีทุกคนเป็นพลเรือนซึ่งมาปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สงคราม จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอนุสัญญาเจนีวา ดังนั้นถ้า #อิหร่าน เขาจับได้ยิงพวกคุณทิ้งเขาก็ไม่ผิด
5. อย่าหาแสงมากเลยครับ หาแสงในเรื่องชายแดนก็ว่าแย่แล้ว ในเชิงระหว่างประเทศแบบนี้เราจะพังกันเข้าไปใหญ่”
