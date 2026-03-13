ข่าว

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 13:45 น.
เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยติดธนบัตร ขอพระใหม่

เตือนภัย! แก๊งเปรต เมืองนครสวรรค์ อาละวาดดุ ฉวยโอกาสระหว่างโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยติดเงิน นาคใหม่บาดเจ็บ ชาวเน็ตรุมสาปพฤติกรรม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งใช้ชื่อบัญชีว่า Kantamas Yodchun ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์พฤติกรรมไม่เหมาะสมของคนกลุ่มหนึ่งกรูเข้าไปเบียดเสียดเพื่อแย่งกันเก็บเหรียญโปรยทานกันอย่างชุลมุนบริเวณพื้นที่หน้าโบสถ์ของวัดแห่งหนึ่ง ในอ.เมือง จ.นครสวรรค์ พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า

“#คุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้.. ก่อนพ่อนาคจะหว่านทานทีมงานรถแห่ของเราประกาศก่อนเสมอว่า..ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่าขึ้นไป บริเวณหน้าโบสถ์ เหตุผลเพราะแบบนี้แหละ หลายครั้งชนนาคล้ม หลายเหตุการณ์กระชากทองนาค หลายเหตุการณ์กระชากเงินที่คอ ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ โชคดีของเจ้าภาพที่งานนี้กระชากทองไปไม่ได้ ได้ไปแต่เหรียญหว่านทาน #ใครเจอบุคคลในภาพนี้ก็ระวังไว้บ้างนะครับ”

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค-6

จากคลิปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ขณะที่นาค 3 คนกำลังหยิบเหรียญจากในกระจาดและตะกร้าเพื่อโปรยทานตามประเพณีปฏิบัติ แต่กลับมีชายสวมเสื้อสีส้ม พยายามฉุดกระชากลากถูเพื่อที่จะล้วงหยิบเงินจากในตะกร้าที่ญาติของนาคถือเอาไว้ โดยไม่มีความเกรงใจใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังมีบางคนพยายามดึงพวงมาลัยธนบัตรซึ่งคล้องอยู่ที่คอของนาคออกไปอีกด้วย

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค-4

ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึงเข้ามาคอมเมนต์ โดยระบุว่าเป็นแม่ของพระ 1 ใน 3 รูปที่เกิดเหตุวันนั้น เข้ามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า พระลูกชายถูกกระชากสร้อยคอทองคำไป ทำให้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณคอเป็นช้ำ แต่โชคยังดีที่สร้อยไม่ได้หลุดติดมือไป

“เราเป็นแม่ของพระทางพระได้โดนกระชากสร้อยที่คอด้วยจนคอเป็นรอยช้ำแต่สร้อยไม่ได้หลุดไปเพราะสร้อยมีน้ำหนักเยอะเราเสียความรู้สึกกับการกระทำในครั้งนี้มากต้องขอขอบคุณที่เอาภาพมาลงเตือนภัยคนอื่น ๆ ด้วยนะคะ”

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค-1

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาแชร์โพสต์ออกไปจำนวนมากและเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าด่าทอกลุ่มคนปริศนาเหล่านั้นที่กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม คนพวกนี้มักจะมาเป็นแก๊งคล้ายทำเป็นอาชีพ ซึ่งทุกงานบวชแม้จะประกาศแล้วว่าห้ามคนนอกขึ้นไปหน้าโบสถ์แต่ก็ไม่มีใครฟัง ชาวเน็ตกล่าว

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค-2

อ้างอิงจาก : FB Kantamas Yodchun, อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

