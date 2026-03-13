ข่าวต่างประเทศ

สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 20:23 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 10:26 น.
89
สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน

วินาทีเฉียดตายในห้องฉุกเฉินจีน ทีมแพทย์ต้องวิ่งวุ่นประสานด่วนเรียกตัว “ช่างทำเล็บ” เข้ามาช่วยถอดเล็บเจลหนาเตอะของผู้ป่วยที่กำลังหัวใจหยุดเต้น หลังเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วไม่สามารถทะลุผ่านชั้นเจลเพื่ออ่านค่าสัญญาณชีพได้ จนเกือบพลาดช่วงเวลาทองยื้อชีวิต

สำนักข่าวจีนรายงาน ณ หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลประชาชนมณฑลหูหนาน ประเทศจีน หญิงสาววัย 28 ปี ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันรุนแรง นำไปสู่ภาวะช็อกจากหัวใจและหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน

ทีมแพทย์ได้งัดทุกวิถีทางเพื่อกู้ชีพอย่างเร่งด่วน ทั้งใส่ท่อช่วยหายใจ ให้สารน้ำ และใช้เครื่องเอคโม (ECMO) เพื่อพยุงการทำงานของหัวใจและปอด แต่ปัญหาใหญ่กลับไปตกอยู่ที่ “นิ้วมือ” ของผู้ป่วย เมื่อเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) ไม่สามารถอ่านค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนได้เลย ซึ่งค่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการปรับแผนการรักษาผู้ป่วยวิกฤต

สาเหตุหลักมาจาก เล็บปลอมแบบต่อยาวและการทาเจลเคลือบที่หนามาก แสงจากเครื่องวัด SpO2 จึงไม่สามารถทะลุผ่านผิวเล็บไปถึงเนื้อเยื่อเพื่อจับค่าทางสรีรวิทยาได้

ในสถานการณ์ที่ทุกวินาทีคือความเป็นความตาย แพทย์พยายามงัดเล็บปลอมออกเองแต่ไม่เป็นผลเพราะวัสดุแข็งและติดแน่นมาก เพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่า โรงพยาบาลจึงตัดสินใจเรียก “ช่างทำเล็บมืออาชีพ” ให้นำอุปกรณ์บุกเข้ามาจัดการถึงในห้องฉุกเฉิน

ทันทีที่ช่างทำเล็บจัดการถอดเล็บปลอมออกได้สำเร็จ เครื่องวัดออกซิเจนก็สามารถแสดงผลได้ทันที ทำให้แพทย์ปรับแผนการรักษาได้ตรงจุด จนในที่สุดสัญญาณชีพของผู้ป่วยก็กลับมาคงที่และผ่านพ้นวิกฤตเฉียดตายมาได้

คำแนะนำจากแพทย์ สวยได้ แต่ต้องเผื่อฉุกเฉิน

เล็บปลอม เจลเคลือบหนาๆ สีทาเล็บโทนเข้ม หรือการติดคริสตัลอลังการ สามารถเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการตรวจวัดสัญญาณชีพได้ ผู้เชี่ยวชาญจึงมีคำแนะนำสำหรับสาวๆ ที่รักการทำเล็บว่า ควรเว้นเล็บตามธรรมชาติไว้อย่างน้อย 1 นิ้ว (ไม่ได้ทำสีหรือต่อเล็บ) หรือเลือกใช้เล็บปลอมแบบที่ถอดออกได้ง่าย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับ

