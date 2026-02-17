ข่าว

สาวข้องใจ พยาบาลไม่ทิ้งอ้วกคนไข้ห้องฉุกเฉิน เจอสวนกลับ งานล้นมือ-ไม่ใช่บริการ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:40 น.
63
สาวข้องใจพยาบาลใช้ญาติทิ้งอ้วกในห้องฉุกเฉิน

ดราม่าห้องฉุกเฉิน! สาวข้องใจคนป่วยอ้วก พยาบาลเรียกญาติมาเก็บไปทิ้ง สงสัยทำไมไม่ทำหน้าที่ ชาวเน็ตแห่แจง บริบาลไม่ใช่บริการ เผยต้องดูแลเคสวิกฤตก่อน

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันข้ามคืนในโลกโซเชียลมีเดีย เมื่อเส้นแบ่งระหว่างหน้าที่และน้ำใจในโรงพยาบาลรัฐถูกตั้งคำถาม ผู้ใช้แอปฯ Threads รายหนึ่งโพสต์ระบายความข้องใจ หลังเจอเหตุการณ์ในห้องฉุกเฉินที่ทำให้เกิดคำถามตัวโต ๆ ว่า ตกลงแล้วการดูแลเรื่องความสะอาดพื้นฐานของผู้ป่วยเป็นหน้าที่ของใครกันแน่?

ต้นเรื่องเกิดจากโพสต์ที่ระบุความสับสนว่าผู้ป่วยอ้วกที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน แต่ทำไมนางพยาบาลถึงเรียกญาติมาเอาถุงอ้วกไปทิ้ง พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมจึงไม่ทำหน้าที่ เพียงข้อความสั้น ๆ จุดประเด็นให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐจำนวนมากเข้ามาอธิบายระบบการทำงานที่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจ

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป คอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่การทำความเข้าใจบริบทของโรงพยาบาลรัฐและห้องฉุกเฉิน (ER) หลายคอมเมนต์ย้ำชัดว่า อาชีพพยาบาลคือการบริบาลเน้นการรักษาพยาบาลช่วยชีวิต ไม่ใช่งานบริการแบบโรงพยาบาลเอกชน

อีกทั้งห้องฉุกเฉินมีไว้สำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการการดูแลเร่งด่วน พยาบาลจึงต้องจัดลำดับความสำคัญไปดูแลเคสที่หนักกว่าก่อน

ทั้งนี้ การที่พยาบาลทิ้งของเสียให้ในบางครั้ง ถือเป็นน้ำใจในยามที่พอมีเวลาว่าง แต่หากเจ้าหน้าที่ยุ่งหรือมีจำนวนจำกัด ญาติคือผู้ช่วยที่ดีที่สุดในการดูแลเรื่องพื้นฐานเหล่านี้

อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตบางรายแชร์ประสบการณ์ว่า ในโรงพยาบาลรัฐบางแห่ง ญาติต้องช่วยเหลือตัวเองมากถึงขั้นเดินไปเบิกยาจากห้องยาเอง เพื่อนำมาให้หมอด้วยซ้ำ ดังนั้นความคาดหวังเรื่องการบริการจึงต่างจากเอกชนอย่างสิ้นเชิง

ในขณะที่ฝั่งไทยเน้นเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจำกัดก็มีมุมมองอีกด้านจากผู้ใช้โซเชียลที่โรงพยาบาลที่ต่างประเทศ เข้ามาแชร์ประสบการณ์เปรียบเทียบระบุว่า “ไม่เคยเจอ ในโรงพยาบาลที่สวิตเซอร์แลนด์ หน้าที่พยาบาลไม่ใช่เหรอ ทิ้งถุงอ้วกในโรงพยาบาล เช็ดก้นผู้ป่วยก็หน้าที่พยาบาล (เราเคยอ้วกตอนเข้ามาโรงพยาบาล ยังไม่ได้ตรวจโรคเลย พยาบาลรีบเอาถุงอ้วกมาให้ และเอาไปทิ้งค่ะ ไม่เกี่ยวกับญาติที่พาไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

4 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

21 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

40 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

51 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:40 น.
63
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button