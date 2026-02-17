สาวข้องใจ พยาบาลไม่ทิ้งอ้วกคนไข้ห้องฉุกเฉิน เจอสวนกลับ งานล้นมือ-ไม่ใช่บริการ
ดราม่าห้องฉุกเฉิน! สาวข้องใจคนป่วยอ้วก พยาบาลเรียกญาติมาเก็บไปทิ้ง สงสัยทำไมไม่ทำหน้าที่ ชาวเน็ตแห่แจง บริบาลไม่ใช่บริการ เผยต้องดูแลเคสวิกฤตก่อน
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันข้ามคืนในโลกโซเชียลมีเดีย เมื่อเส้นแบ่งระหว่างหน้าที่และน้ำใจในโรงพยาบาลรัฐถูกตั้งคำถาม ผู้ใช้แอปฯ Threads รายหนึ่งโพสต์ระบายความข้องใจ หลังเจอเหตุการณ์ในห้องฉุกเฉินที่ทำให้เกิดคำถามตัวโต ๆ ว่า ตกลงแล้วการดูแลเรื่องความสะอาดพื้นฐานของผู้ป่วยเป็นหน้าที่ของใครกันแน่?
ต้นเรื่องเกิดจากโพสต์ที่ระบุความสับสนว่าผู้ป่วยอ้วกที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน แต่ทำไมนางพยาบาลถึงเรียกญาติมาเอาถุงอ้วกไปทิ้ง พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมจึงไม่ทำหน้าที่ เพียงข้อความสั้น ๆ จุดประเด็นให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐจำนวนมากเข้ามาอธิบายระบบการทำงานที่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป คอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่การทำความเข้าใจบริบทของโรงพยาบาลรัฐและห้องฉุกเฉิน (ER) หลายคอมเมนต์ย้ำชัดว่า อาชีพพยาบาลคือการบริบาลเน้นการรักษาพยาบาลช่วยชีวิต ไม่ใช่งานบริการแบบโรงพยาบาลเอกชน
อีกทั้งห้องฉุกเฉินมีไว้สำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการการดูแลเร่งด่วน พยาบาลจึงต้องจัดลำดับความสำคัญไปดูแลเคสที่หนักกว่าก่อน
ทั้งนี้ การที่พยาบาลทิ้งของเสียให้ในบางครั้ง ถือเป็นน้ำใจในยามที่พอมีเวลาว่าง แต่หากเจ้าหน้าที่ยุ่งหรือมีจำนวนจำกัด ญาติคือผู้ช่วยที่ดีที่สุดในการดูแลเรื่องพื้นฐานเหล่านี้
อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตบางรายแชร์ประสบการณ์ว่า ในโรงพยาบาลรัฐบางแห่ง ญาติต้องช่วยเหลือตัวเองมากถึงขั้นเดินไปเบิกยาจากห้องยาเอง เพื่อนำมาให้หมอด้วยซ้ำ ดังนั้นความคาดหวังเรื่องการบริการจึงต่างจากเอกชนอย่างสิ้นเชิง
ในขณะที่ฝั่งไทยเน้นเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจำกัดก็มีมุมมองอีกด้านจากผู้ใช้โซเชียลที่โรงพยาบาลที่ต่างประเทศ เข้ามาแชร์ประสบการณ์เปรียบเทียบระบุว่า “ไม่เคยเจอ ในโรงพยาบาลที่สวิตเซอร์แลนด์ หน้าที่พยาบาลไม่ใช่เหรอ ทิ้งถุงอ้วกในโรงพยาบาล เช็ดก้นผู้ป่วยก็หน้าที่พยาบาล (เราเคยอ้วกตอนเข้ามาโรงพยาบาล ยังไม่ได้ตรวจโรคเลย พยาบาลรีบเอาถุงอ้วกมาให้ และเอาไปทิ้งค่ะ ไม่เกี่ยวกับญาติที่พาไป”
