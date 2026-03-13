แม่สุดทน สาวญี่ปุ่นจงใจเดินชนลูก จนผวาหนัก โซเชียลเดือด หลังเคสถูกทำร้ายว่อน
แม่เกาหลีใต้ เปิดคลิปแฉหญิงญี่ปุ่นจงใจกระแทก-ปัดหน้าลูกกลางร้านสะดวกซื้อ เมืองนาโกย่า สถานทูตจีนเตือนระวังตัวในจุดคนพลุกพล่าน เอาผิดได้จริง โทษจำคุกสูงสุด 2 ปี
โซเชียลวิจารร์เดือด สำนักข่าวต่างประเทศ แชร์เรื่องราวของครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางไปเยือนเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ที่ออกมาเล่าเปิดเผยประสบการณ์สุดเลวร้ายหลังตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมจงใจเดินเอาไหล่กระแทกผู้อื่น ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในสังคมญี่ปุ่นขณะนี้
คุณเอ (นามสมมติ) ออกมาแชร์คลิปวิดีโอเมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 ขณะที่ครอบครัวกำลังเลือกซื้อของอยู่ในร้านสะดวกซื้อ โดยคุณเอกำลังถ่ายคลิปสามีและลูกสาวอยู่จู่ ๆ มีหญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเดินมาจากข้างหลังแล้วใช้ไหล่กระแทกเธออย่างแรงจนโดนโทรศัพท์ในมือ แต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้
หญิงคนดังกล่าวเดินตรงเข้าไปหาลูกสาวของคุณเอ ซึ่งความสูงอยู่เพียงระดับเอวของผู้ใหญ่ แล้วจงใจใช้ขาและถุงพลาสติกในมือปัดเข้าที่ใบหน้าของเด็กอย่างจัง ทำให้เด็กน้อยอยู่ในอาการตกใจและเซถลาไปทางชั้นวางขนมปัง ส่วนหญิงคนนั้นเดินผ่านไปอย่างหน้าตาเฉย โดยไม่เข้าใกล้สามีของคุณเอที่ยืนอยู่ข้าง ๆ
หลังเหตุการณ์ตรงหน้า คุณเอจึงเดินตามไปประจันหน้าข้างนอกร้าน หญิงชาวญี่ปุ่นคนดังกล่าวกลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเธอกลับแทนที่จะสำนึกผิด
คุณเอระบุว่าเธอเก็บความทรงจำที่เจ็บปวดนี้ไว้ แต่พอเห็นข่าวเหตุการณ์คล้ายกันที่เกิดขึ้นในโตเกียวที่ผ่านมา ทำให้ความโกรธปะทุขึ้นมาอีกครั้ง “ฉันทนได้ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ฉันยอมรับไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นกับลูกสาว”
คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลมียอดเข้าชมมากกว่า 10 ล้านครั้ง ชาวเน็ตในโตเกียวรายหนึ่งคอมเมนต์ว่า “ฉันโดนมานับครั้งไม่ถ้วนตอนอยู่ที่นี่ เห็นคลิปแล้วภาพจำตอนถูกทำร้ายมันกลับมาเลย” ขณะที่ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาแสดงความเสียใจและขอโทษแทนเพื่อนร่วมชาติ ระบุว่า คนประเภทนี้มีอยู่จริงในเมืองใหญ่ พวกเขามักจะระบายความเครียดใส่คนอื่น
พฤติกรรมนี้ถูกเรียกว่า นักเดินกระแทก หรือ กลุ่มคนที่จงใจเดินชนไหล่หรือร่างกายของคนเดินถนนที่ไม่ได้ระวังตัวแล้วเดินหนีไปเฉย ๆ มักจะเลือกเหยื่อที่ร่างกายอ่อนแอกว่า เช่น เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีคลิปนักท่องเที่ยวไต้หวันถ่ายติดนาทีที่เด็กกำลังถ่ายรูปตรงทางแยกชิบูย่า แล้วถูกผู้หญิงสวมหน้ากากจงใจเดินชนจนล้มคว่ำ
สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นทำให้สถานเอกอัครราชทูตจีนในญี่ปุ่นต้องออกประกาศเตือนพลเมืองผ่านบัญชี WeChat เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าพฤติกรรมเดินจงใจชนกำลังเป็นที่จับตาของสาธารณชน และขอให้พลเมืองระมัดระวังความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ชิบูย่า, อิเคะบุคุโระ ในโตเกียว และโดทนโบริ ในโอซาก้า โดยเฉพาะผู้ที่มีเด็กและผู้สูงอายุร่วมเดินทางไปด้วย
หากตกเป็นเหยื่อ ให้เก็บหลักฐานและแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้ที่สุดทันที ตามกฎหมายญี่ปุ่น การโจมตีร่างกายผู้อื่นแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บถือเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ผู้กระทำผิดอาจติดคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 เยน (ประมาณ 70,000 บาท) ถ้าได้รับบาดเจ็บก็สามารถใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องทางแพ่งได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดาราจีน หลุดปากเหยียดหน้าตา เหมือนคนอาเซียน ทัวร์ลงยับ แห่แบนงาน
- งานเข้า! หวังซิงเยว่ พระเอกหนุ่ม เมาหนัก-ไม่มีสติ เปลือยหุ่นโชว์ ก่อนรีบลบทิ้ง
- เกาหลีใต้ฉาว เสนอ “นำเข้าผู้หญิงอาเซียน” ผลิตลูกกู้ชาติ โดนจวกยับเหยียดเพศ-ศักดิ์ศรีมนุษย์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: