จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 12:51 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 09:53 น.
จบอนาคต นายกเทศมนตรีหญิง สหรัฐ มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ในงานปาร์ตี้ที่บ้าน ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน คณะลูกขุนเมืองเดอริดเดอร์ รัฐลุยเซียนา ใช้เวลาพิจารณาคดีไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ก่อนมีคำตัดสินให้ มิสตี โรเบิร์ตส์ วัย 43 ปี อดีตนายกเทศมนตรีหญิง มีความผิดในคดีอาญาร้ายแรง 2 ข้อหา ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชน และการกระทำอนาจารต่อเยาวชน

มิสตีมีเซ็กซ์กับเด็กหนุ่มวัย 16 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนของลูกชายเธอเอง ในงานปาร์ตี้ริมสระน้ำที่บ้านพักเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 คดีนี้ทำให้เธอต้องลาออกจากตำแหน่งเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะถูกจับกุม ปิดฉากเส้นทางการเมืองที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของเมืองเมื่อปี 2561 และชนะการเลือกตั้งสมัยที่สองในปี 2565

ในการไต่สวนที่กินเวลานาน 7 วัน ผู้เสียหายได้ขึ้นให้การบนชั้นศาลว่า ในคืนเกิดเหตุทั้งตัวเขาและโรเบิร์ตส์ต่างดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักจนเขามีอาการมึนเมา ถึงขั้นอาเจียนออกมา อดีตนายกเทศมนตรีได้เข้ามาพูดจาหว่านล้อมและจูบเขาที่บริเวณริมสระน้ำ ก่อนจะพาดึงตัวขึ้นไปบนห้องนอน นอกจากนี้ คณะลูกขุนยังได้รับฟังคำให้การสุดช็อกที่ระบุว่า เพื่อนสนิทของโรเบิร์ตส์ได้สั่งให้กลุ่มวัยรุ่นที่เห็นเหตุการณ์ในงานปาร์ตี้ช่วยกันปิดปากเงียบและ “โกหกไปจนวันตาย”

ทางด้านอัยการได้นำเสนอหลักฐานสำคัญมากมายเพื่อเอาผิดจำเลย ทั้งภาพถ่ายพฤติกรรมอนาจารของทั้งคู่ที่ถูกบดบังด้วยเฟอร์นิเจอร์ ภาพถ่ายขณะสวมชุดบิกินี่ในงานปาร์ตี้ รวมถึงคำให้การจากพนักงาน DoorDash ที่ยืนยันว่าได้จัดส่งยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ไปยังบ้านพักของโรเบิร์ตส์หลังเกิดเหตุ ขณะที่ทนายจำเลยพยายามสู้คดีโดยโต้แย้งว่าการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นหละหลวม ขาดการตรวจดีเอ็นเอและกล้องวงจรปิด อีกทั้งหัวหน้าทีมสืบสวนยังมีอคติในการทำคดี

คดีนี้ยิ่งสร้างความตกตะลึงให้กับสังคมเมืองเดอริดเดอร์ (ซึ่งมีประชากรราว 10,000 คน) มากยิ่งขึ้น เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า แบรนดอน ลี โรเบิร์ตส์ พี่ชายแท้ๆ ของอดีตนายกเทศมนตรีรายนี้ เพิ่งถูกศาลตัดสินจำคุกไปเมื่อปีที่แล้ว หลังจากเขารับสารภาพในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี รวมถึงการล่วงละเมิดผู้หญิงอีกหนึ่งคน

แม้จะถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดจริง แต่โรเบิร์ตส์ยังสามารถเดินออกจากศาลได้ชั่วคราว เนื่องจากเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันตัวเดิมยังคงมีผลบังคับใช้ โดยผู้พิพากษาได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาบทลงโทษอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 เมษายนนี้ เวลา 09.00 น. ซึ่งความผิดฐานมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และข้อหากระทำอนาจารมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี รวมทั้งเธอจะต้องถูกบังคับให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระทำผิดทางเพศระดับที่ 1 ต่อไป

