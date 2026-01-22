ข่าว
กรมฝนหลวง แจงเหตุจอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
กรมฝนหลวง แจงเหตุจอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยินเสียงผิดปกติที่ใบพัด ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากกรณีที่ เฮลิคอปเตอร์ เกิดขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก กรมฝนหลวง ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการบินทดสอบหลังการซ่อมบำรุง โดยระหว่างทำการบินพบเสียงผิดปกติบริเวณใบพัด จึงดำเนินการลงจอดฉุกเฉินเพื่อเข้าตรวจสอบทันที เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจเช็กและซ่อมบำรุงประมาณ 10 นาที
ก่อนนำอากาศยานบินกลับฐานปฏิบัติการ ณ สนามบินคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายแต่อย่างใด
