คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี
โซเชียลแชร์คลิปญาติชายชาวพื้นเมืองโคลอมเบียใช้ไม้เฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีจนหมดสติ อ้างเป็นการทำโทษตามประเพณี ด้านหน่วยงานสิทธิมนุษยชนเร่งตรวจสอบ ยืนยันไม่มีประเพณีใดอยู่เหนือสิทธิเด็ก
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) ชื่อ @UvgtdERt4PWmcjF โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชายสองคนใช้ไม้เฆี่ยนเด็กหญิงชาวพื้นเมืองอย่างรุนแรงจนหมดสติ เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ในเขตสงวนของชนพื้นเมืองเอมเบรา (Emberá) เมืองปวยโบล ริโก รัฐริซารัลดา ประเทศโคลอมเบีย
ญาติผู้ชายสองคนจับเด็กหญิงอายุ 13 ปีมัดข้อมือติดกับคานไม้ จากนั้นชายทั้งสองคนใช้ไม้เฆี่ยนเด็กหญิงประมาณ 75 ครั้ง เด็กหญิงร้องด้วยความเจ็บปวดจนหมดสติ ญาติพาเด็กหญิงส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา ข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าเด็กหญิงพยายามจบชีวิตตัวเองหลังเกิดเหตุการณ์นี้
คนในชุมชนอ้างว่าการกระทำนี้คือ ความยุติธรรมตามประเพณี แต่อัยการ องค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแห่งโคลอมเบีย และกลุ่มสตรีพื้นเมือง ออกมาประณามการกระทำดังกล่าว เจ้าหน้าที่ระบุว่านี่คือการทารุณกรรมเด็ก ตำรวจกำลังสอบสวนคดีความรุนแรงในครอบครัวอย่างละเอียด
ทีมงาน The Thaiger ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่างประเทศ elCOLOMBIANO ไอริส มาริน (Iris Marín) ผู้ตรวจการแผ่นดินของโคลอมเบีย ออกมาแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ มารินกล่าวว่าความรุนแรงต่อเด็กหญิงชาวพื้นเมืองคนนี้ไม่ใช่แค่กรณีศึกษาแยกส่วน แต่เป็นตัวอย่างของความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่มีต่อผู้หญิงและเด็กในสังคม
Lo que ha ocurrido con la niña indígena del Pueblo Emberá, en Risaralda, que fue víctima de violencia física y difundido en redes sociales, no es solo un caso aislado ni un hecho excepcional: es la manifestación de una violencia estructural y sistemática que atraviesa la niñez y… pic.twitter.com/Tz5KpB5c3J
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 31, 2025
มารินให้ข้อมูลว่าเด็กหญิงคนนี้บาดเจ็บสาหัสและยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ สิทธิในการปกครองตนเองหรือความยุติธรรมของชนพื้นเมืองไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการทำร้ายเด็กได้ ไม่มีประเพณีหรือแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมใดมีความสำคัญเหนือผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
นอกจากนี้ มารินยังเตือนสังคมไม่ให้ใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือในการเหยียดเชื้อชาติหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชนพื้นเมือง ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปในทุกวัฒนธรรมและทุกสังคม
