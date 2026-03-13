ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 14:12 น.
51
ภาพจาก : @UvgtdERt4PWmcjF

โซเชียลแชร์คลิปญาติชายชาวพื้นเมืองโคลอมเบียใช้ไม้เฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีจนหมดสติ อ้างเป็นการทำโทษตามประเพณี ด้านหน่วยงานสิทธิมนุษยชนเร่งตรวจสอบ ยืนยันไม่มีประเพณีใดอยู่เหนือสิทธิเด็ก

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) ชื่อ @UvgtdERt4PWmcjF โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชายสองคนใช้ไม้เฆี่ยนเด็กหญิงชาวพื้นเมืองอย่างรุนแรงจนหมดสติ เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ในเขตสงวนของชนพื้นเมืองเอมเบรา (Emberá) เมืองปวยโบล ริโก รัฐริซารัลดา ประเทศโคลอมเบีย

ญาติผู้ชายสองคนจับเด็กหญิงอายุ 13 ปีมัดข้อมือติดกับคานไม้ จากนั้นชายทั้งสองคนใช้ไม้เฆี่ยนเด็กหญิงประมาณ 75 ครั้ง เด็กหญิงร้องด้วยความเจ็บปวดจนหมดสติ ญาติพาเด็กหญิงส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา ข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าเด็กหญิงพยายามจบชีวิตตัวเองหลังเกิดเหตุการณ์นี้

คลิปฉาวสะเทือนโคลอมเบีย! ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างกฎประเพณี
@UvgtdERt4PWmcjF

คนในชุมชนอ้างว่าการกระทำนี้คือ ความยุติธรรมตามประเพณี แต่อัยการ องค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแห่งโคลอมเบีย และกลุ่มสตรีพื้นเมือง ออกมาประณามการกระทำดังกล่าว เจ้าหน้าที่ระบุว่านี่คือการทารุณกรรมเด็ก ตำรวจกำลังสอบสวนคดีความรุนแรงในครอบครัวอย่างละเอียด

ทีมงาน The Thaiger ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่างประเทศ elCOLOMBIANO ไอริส มาริน (Iris Marín) ผู้ตรวจการแผ่นดินของโคลอมเบีย ออกมาแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ มารินกล่าวว่าความรุนแรงต่อเด็กหญิงชาวพื้นเมืองคนนี้ไม่ใช่แค่กรณีศึกษาแยกส่วน แต่เป็นตัวอย่างของความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่มีต่อผู้หญิงและเด็กในสังคม

มารินให้ข้อมูลว่าเด็กหญิงคนนี้บาดเจ็บสาหัสและยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ สิทธิในการปกครองตนเองหรือความยุติธรรมของชนพื้นเมืองไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการทำร้ายเด็กได้ ไม่มีประเพณีหรือแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมใดมีความสำคัญเหนือผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

ญาติเฆี่ยนเด็ก 13 ปีหมดสติ หน่วยงานสิทธิฯ โคลอมเบียสั่งสอบ
@UvgtdERt4PWmcjF

นอกจากนี้ มารินยังเตือนสังคมไม่ให้ใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือในการเหยียดเชื้อชาติหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชนพื้นเมือง ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปในทุกวัฒนธรรมและทุกสังคม

อ่านข่าวต่างประเทศเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

40 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

31 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ข่าว

แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์ ข่าวดารา

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 437,000 รายการ เว็บพนันครองแชมป์ ข่าว

กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 4.3 แสนรายการ เว็บพนันครองแชมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! ตำรวจญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทเถื่อน รับงานไฟฟ้าศาลาไทย เอ็กซ์โป 2025 พบ ไร้ใบอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ &quot;อามีกา&quot; ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล สตรีมเมอร์ทักแฟนคลับ “อามีกา” ชายอเมริกันเดือด ขู่ตบกลางไลฟ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบ.ทร. เบรก ส่ง &quot;เจ็ตสกี&quot; ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย ข่าว

ผบ.ทร. เบรก ส่ง “เจ็ตสกี” ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย ยันไม่ได้เจตนาล่วงเกิน แค่ล้อเพื่อเตือน ข่าว

สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย สละเรือ “มยุรี นารี” บนช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

จอย ศิริลักษณ์ โชว์ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ลุ้นเป็นคุณแม่มือใหม่วัย 48

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงได้อีก เจี๊ยบ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ เหน็บแรงถึงใคร? ผีเน่ากับโลงผุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ แนะให้ลูกเรือใจกล้า เดินเรือขนน้ำมันฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ โวสนั่นจมเรืออิหร่านสิ้น ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ปลุกใจลูกเรือขนน้ำมัน แสดงความกล้าหาญฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นไม่มีอะไรต้องกลัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 มี.ค. 69 เปิดเลขเด่น 2-6-3-7-0 แตกชุด 2 ตัว 3 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ บันเทิง

จา พนม คัมแบ็ก หลังซุ่มรักษามะเร็งท่อน้ำดี ระยะ 3 นาน 2 ปี เตรียมลุยสร้างหนังแอคชั่นเอาใจแฟนๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี ข่าว

กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายทักษิณ ชินวัตร ข่าวการเมือง

ทักษิณยังต้องลุ้น รมว.ยุติธรรม ยังไม่ยืนยัน ปล่อยพ้นคุก 11 พ.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยติดธนบัตร ขอพระใหม่ ข่าว

เตือนภัย! แก๊งเปรต อาละวาด ฉวยโอกาสช่วงโปรยทาน กระชากสร้อยทอง-มาลัยเงินนาค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2568 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 ทางออนไลน์ หากยื่นสายมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท พร้อมบวกเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน เศรษฐกิจ

สรรพากรเตือน ยื่นภาษี ปี 68 แบบกระดาษ หมดเขต 31 มี.ค. 69 ยื่นช้าระวัง เสียค่าปรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนาลโย โพสต์เตือน กัน จอมพลัง ปมขี่เจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทยกลางช่องแคบฮอร์มุซ ข่าว

อนาลโย ซัด กัน จอมพลัง หยุดหาแสง แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือ ลั่น เก่งแค่ไหนก็ไม่รอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่ขุด สถานทูตอิหร่านในไทย ขอรับเงินบริจาคคนไทย ตลกร้าย อีกแห่ง โพสต์ล้อคนไทยเรือโดนยิง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม” บันเทิง

“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 14:12 น.
51
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
Back to top button