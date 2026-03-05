ข่าวการเมือง

กกต. ชี้ “สเปกเตอร์ ซี” จุดเริ่มต้นความวุ่นวายเลือกตั้ง สอบเกี่ยวพรรคการเมืองหรือไม่?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 07:36 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 07:36 น.
63

กกต. ชี้ สเปกเตอร์ ซี เป็นจุดเริ่มต้นความวุ่นวายเลือกตั้ง สอบเกี่ยวพรรคการเมืองหรือไม่ อุบเหตุผลแจ้งความกับสื่อ ขอไปให้เหตุผลกับพนักงานสอบสวน

นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต. แถลงข่าว “การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ” ว่า ในส่วนเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้ง มีทั้งสิ้น 246 เรื่อง ในจำนวนนี้ร้อยละ 30 เป็นการร้องเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทั้งนี้เรื่องร้องทุจริตทุกเรื่องอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนชั้นของสำนักงานฯ ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการ ต้องเปิดโอกาสผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงจึงต้องใช้เวลา กกต.จึงเห็นว่าการพิจารณาภายในระยะเวลา 60 วันดำเนินการไม่ทัน จึงประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจ กกต. ในการสืบสวนสอบสวนในภายหลัง

ส่วนคำร้องกรณีการกระทำผิดในการออกเสียงประชามติ มีทั้งสิ้น 6 คำร้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นน้อยกว่าเรื่องร้องเรียน สส. กกต.จึงต้องประกาศผลการออกเสียงประชามติไปก่อน

นอกจากนี้ ในวันนี้ศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาให้มีการเพิกถอนสิทธิสมัคร น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย สว. ซึ่งหลังจากนี้ กกต.ก็จะต้องพิจารณาด้วยเรื่องของการดำเนินคดีอาญา ฐานรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังลงสมัคร

ในส่วนกรณีที่พบเอกสารการเลือกตั้งถูกทิ้งที่บ่อขยะ ในจ.สมุทรปราการ และมีข้อสงสัยว่ากรรมการประจำหน่วย (กปน.) กระทำทุจริตหรือไม่ กกต.รับเป็นความปรากฏอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดย กกต.มีมติให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า ใครเอาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไปทิ้งเช่นเดียวกับกรณีที่จ.พะเยา ที่พบ กปน. เตรียมนำบัตรที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 7 ใบใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่า เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือไม่ หรือที่อ.พาน จ.เชียงราย ที่มีการจับเงินซื้อเสียง คณะกรรมการสอบสวนก็กำลังดำเนินการอยู่

ส่วนกรณีแจ้งความดำเนินคดี 6 บุคคลที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขต 15 คันนายาว กรุงเทพมหานคร ขณะนี้พนักงานสอบสวนให้ กกต. ไปให้ถ้อยคำและยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งตนในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจาก กกต. ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

เมื่อถามว่ามีข้อสงสัยว่าในวันดังกล่าว สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ หลายสำนักก็มีการถ่ายรูป เหตุใดจึงดำเนินคดีกับสื่อมวลชนเพียงรายเดียว นายครรชิต กล่าวว่า ที่แจ้งความดำเนินคดีไปเป็นการดูเบื้องต้น และขณะนี้เรามีการนำวงจรปิด รวมถึงคลิปต่างๆ มาดูเพิ่มเติมอยู่ ส่วนที่จะให้มีการถอนแจ้งความในส่วนของสื่อ ก็ต้องอยู่ที่ กกต. พิจารณา ผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงเหตุผลที่แจ้งความสื่อฯ นายครรชิต ตอบแค่ว่า จะขอไปอธิบายเหตุผลกับพนักงานสอบสวน

เมื่อถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีบริษัทสเปกเตอร์ซี จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชน นายครรชิต กล่าวว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ก็เหมือนกับที่ร้องเรียนอื่น เพียงแต่เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับความวุ่นวายในหลายพื้นที่ เช่น ปทุมธานี เขต 7 ชลบุรี เขต 1 กทม. เขตคันนายาว หรือไม่นั้น ตรงนี้สเปกเตอร์ซีก็เป็นจุดเริ่มต้น ต้องไปดูว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไร

