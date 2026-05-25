ฉลามกรีซ ทุบสถิติโลก 50 ม. ฟรีสไตล์ คว้า 70 ล้าน ศึก Enhanced Games ให้โด๊ปเสรี
วงการกีฬาทั่วโลกถกเถียงสนั่น หลังนักว่ายน้ำชาวกรีซ คริสเตียน โกโลมีฟ (Kristian Gkolomeev) ทำเวลาเร็วกว่าสถิติโลกในการว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย ในศึก Enhanced Games ที่ลาสเวกัส รายการแข่งกีฬาแนวใหม่ที่อนุญาตให้นักกีฬาใช้สารเสริมสมรรถภาพได้อย่างเสรี คว้าเงินรางวัลรวม 1.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 42 ล้านบาท
โกโลมีฟ วัย 32 ปี อดีตนักว่ายน้ำที่จบอันดับ 5 ในโอลิมปิกปารีส 2024 แตะขอบสระด้วยเวลา 20.81 วินาที ในการแข่งขันรายการสุดท้ายของคืน
เร็วกว่าสถิติโลก แต่ไม่ได้รับการรับรอง
เวลา 20.81 วินาทีของโกโลมีฟ เร็วกว่าสถิติโลกอย่างเป็นทางการล่าสุด ซึ่งเป็นของ แคเมรอน แม็คอีวอย (Cameron McEvoy) นักว่ายน้ำชาวออสเตรเลีย ที่ทำไว้ 20.88 วินาที ในการแข่งขัน Chinese Swimming Open ที่เมืองเสิ่นเจิ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2569
อย่างไรก็ตาม สหพันธ์กีฬาทางน้ำโลก (World Aquatics) ไม่รับรองเวลานี้เป็นสถิติโลก เนื่องจากนักกีฬาใช้สารที่อยู่ในรายการต้องห้ามขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) และโกโลมีฟยังสวมชุดว่ายน้ำพิเศษแบบ supersuit ทำจากโพลียูรีเทน ซึ่งถูกแบนจากการแข่งขันมานานหลังคนสุดท้ายที่ใช้คือ เซซาร์ เซียโล เมื่อปี 2009
กวาดเงินรางวัล 1.25 ล้านดอลลาร์ จากการแข่งเดียว
โกโลมีฟ ได้รับเงินรางวัล 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากการชนะการแข่งขัน บวกโบนัสพิเศษอีก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการทำเวลาเร็วกว่าสถิติโลก รวมเป็น 1.25 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 42 ล้านบาท จากการแข่งฟรีสไตล์ 50 เมตรเพียงรายการเดียว
ก่อนหน้านี้ในการแข่ง 100 เมตรฟรีสไตล์ของวันเดียวกัน โกโลมีฟยังทำเวลาได้ 46.60 วินาที พลาดสถิติโลกของพัน จ้านเล่อ (Pan Zhanle) ที่ 46.40 วินาที ทำให้รวมทั้งวันเขาได้เงินรางวัลถึง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 50 ล้านบาท
“การแข่งครั้งนี้ยอดเยี่ยมมาก ผมทำได้แล้ว และจะทำต่อไป” โกโลมีฟ กล่าว พร้อมเฉลิมฉลองด้วยการอุ้มลูกชายตัวเล็กชูขึ้นข้างสระว่ายน้ำ
โกโลมีฟ เล่าว่า เงินก้อนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขากับครอบครัวอย่างมาก พร้อมประกาศจะกลับมาแข่งและทำลายสถิติอีกในปีหน้า
ประวัติโกโลมีฟ นักว่ายน้ำ 4 สมัยโอลิมปิก ไม่เคยได้เหรียญ
ก่อนเข้าร่วม Enhanced Games โกโลมีฟ ลงแข่งโอลิมปิกมา 4 สมัย แต่ไม่เคยได้เหรียญรางวัล ผลงานดีที่สุดคืออันดับ 5 ในฟรีสไตล์ 50 เมตร ที่ปารีส 2024 ด้วยเวลา 21.59 วินาที และเคยเป็นรองแชมป์โลกในปี 2019
หลังเซ็นสัญญาเข้าร่วม Enhanced Games ในเดือนมกราคม 2568 โกโลมีฟเริ่มใช้สารเสริมสมรรถภาพต้องห้าม ก่อนจะทำเวลา 20.89 วินาที ในการแข่งทดสอบส่วนตัวที่นอร์ทแคโรไลนา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ทำลายสถิติโลกของ เซซาร์ เซียโล ที่ 20.91 วินาที ซึ่งยืนยาวมากว่า 15 ปี และคว้าเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ไปครั้งหนึ่งแล้ว
Enhanced Games คืออะไร
Enhanced Games เป็นรายการแข่งขันกีฬาที่ก่อตั้งโดย อารอน ดิซูซา นักธุรกิจและทนายความชาวออสเตรเลีย เมื่อปี 2566 ภายใต้แนวคิดเปิดให้นักกีฬาใช้สารเสริมสมรรถภาพได้อย่างเปิดเผย ไม่ต้องแอบ
การแข่งขันครั้งแรกจัดระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569 ที่ลาสเวกัส มี 3 ประเภทกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำระยะสั้น กรีฑาวิ่งระยะสั้น และยกน้ำหนัก โดยเปิดให้ทั้งนักกีฬาที่ใช้สารเสริมสมรรถภาพและนักกีฬาที่ไม่ใช้ ลงแข่งร่วมกันได้
รายการนี้มีผู้สนับสนุนสำคัญคือกองทุนเวนเจอร์แคปปิตอลที่นำโดย โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ ลูกชายประธานาธิบดีสหรัฐ และนักลงทุนพันล้านอย่าง ปีเตอร์ ธีล
มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 42 คน ส่วนใหญ่ใช้สารเสริมสมรรถภาพ ฝ่ายจัดระบุว่า มีนักกีฬา 13 คนทำสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุด การแข่งจัดต่อหน้าผู้ชมประมาณ 2,500 คน ซึ่งไม่ได้ขายบัตรให้คนทั่วไป
นักกีฬาดังที่เข้าร่วม รวมถึง เจมส์ แม็กนุสเซน (James Magnussen) อดีตเหรียญโอลิมปิก, โคดี้ มิลเลอร์ (Cody Miller) และ เบน พราวด์ (Ben Proud) ซึ่งคว้าชัยฟรีสไตล์ผีเสื้อ 50 เมตร ด้วยเวลา 22.32 วินาที พลาดสถิติโลกแค่ 0.05 วินาทีเท่านั้น
ส่วนในกรีฑา เฟร็ด เคอร์ลีย์ (Fred Kerley) อดีตแชมป์โลกชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ลงแข่งโดยไม่ใช้สาร คว้าชัยวิ่ง 100 เมตรชาย ด้วยเวลา 9.97 วินาที
