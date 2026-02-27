ข่าว

สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 13:57 น.
สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก

สำนักข่าวชื่อดัง ร่อนแถลงโต้ กกต. ปมแจ้งจับช่างภาพข้อหาหนัก ซัดไร้หลักฐาน ข่มขู่ประชาชน คุกคามสื่อ ยืนยันทำตามวิชาชีพ ลั่นไม่ยอมจำนน

สำนักข่าว Spacebar ออกแถลงการณ์ หลังจากที่ช่างภาพของสำนักข่าวดังกล่าว ถูกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งความดำเนินคดี พร้อมกับกลุ่มประชาชน และนักการเมือง เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า

กรณี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและช่างภาพ Spacebar ที่ไปสังเกตการณ์และรายงานข่าวการเลือกตั้งใหม่ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตคันนายาว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569

การตั้งข้อหาขัดขวางการเลือกตั้ง ยุยงปลุกปั่นประชาชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นอั้งยี่ ซ่องโจร นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการกล่าวหาที่ร้ายแรง โดยปราศจากข้อเท็จจริง หลักฐานใดๆ รองรับ สะท้อนเจตนาอาฆาตมาดร้ายและพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนและคุกคามสื่อ ของ กกต.

การปฏิบัติหน้าที่ของช่างภาพ Spacebar เป็นการทำหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยมิได้ละเมิดกฎหมายและไม่มีอคติใดๆ ต่อ กกต.เป็นการทำหน้าที่สื่ออย่างตรงไปตรงมา

Spacebar จะไม่หวั่นไหว หวาดกลัว ยอมจำนน ต่อพฤติกรรมคุกคามสื่อของ กกต. และจะทำหน้าที่สื่อที่เป็นตัวแทนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างมุ่งมั่นต่อไป

แถลงการณ์สำนักข่าว Spacebar

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 13:57 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

