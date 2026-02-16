“ช่อ” อธิบายที่มาบริษัท “สเปกเตอร์ซี” หลังโดนแฉเป็นแหล่ง “ไอโอ” ส้ม
ช่อ พรรณิการ์ อธิบายที่มาบริษัท สเปกเตอร์ซี หลัง แก้วตา แฉว่าเป็นแห่ลงปฏิบัติการไอโอของพรรคส้ม ยันไม่เคยนำเงินพรรคไปทำไอโอ
น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ ช่อ โฆษกคณะก้าวหน้า ได้ออกมาชี้แจงหลังจากที่ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือแก้วตา อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า สเปกเตอร์ ซี ที่อยู่ชั้น 4 ตึกอนาคตใหม่ เป็นแหล่งปฏิบัติการไอโอของพรรคประชาชนน้น
โดย น.ส.พรรณิการ์ ระบุว่า “เล่าที่มาบริษัทสเปกเตอร์ ซี ในฐานะอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่
บริษัทนี้เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างการยุบพรรคอนาคตใหม่ ตอนจะยุบพรรค พวกเราผู้บริหารพรรคกังวลว่าพนักงานพรรคหลายสิบชีวิตจะต้องได้รับผลกระทบจากการถูกยุบพรรคทั้งที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลย และที่ผ่านมาก็มีปัญหาที่เราไม่สบายใจมาตลอดเรื่องที่พนักงานพรรคไม่สามารถกู้เงินธนาคารได้ เพราะการทำงานพรรคการเมืองถูกแบงค์ประเมินว่าเป็นงานที่ไม่มั่นคง บวกกับเราไม่สามารถจ่ายเงินโบนัส หรือมีการเลื่อนขั้นพนักงานให้เติบโตได้เหมือนการทำงานในบริษัทเอกชน คนที่ทำงานให้พรรค ว่ากันตรงๆ จึงต้องเสียสละมาก และระบบแบบนี้ทำให้เรารักษาคนเก่งๆ ไว้ไม่ได้ เพราะทุกคนต่างต้องการเติบโต มีการงานที่ก้าวหน้ามั่นคง
ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราเผชิญกับการยุบพรรค จึงมีการเสนอกันว่าให้ตั้งบริษัทเอกชน ชื่อสเปกเตอร์ ซี เพื่อรองรับพนักงานออฟฟิศของพรรคอนาคตใหม่เดิม โดยมีการขายหุ้นให้กับพนักงานเพื่อได้ร่วมเป็นเจ้าของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้น
สเปกเตอร์ ซี มีการบริหารงานเป็นระบบและมืออาชีพแบบมาตรฐานบริษัทเอกชน มีการตรวจสอบบัญชีและส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามปกติ และมีลูกค้าธุรกิจหลากหลาย ไม่ใช่แค่พรรคการเมือง เพื่อให้พนักงานมีรายได้มั่นคงและมี career path รวมถึงโบนัสและสวัสดิการที่เหมาะสม
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สเปกเตอร์ ซี รับงานผลิตสื่อ บริการทางกฎหมาย และบริการทางบัญชี ให้กับลูกค้าหลากหลาย ตั้งแต่พรรคการเมืองไปจนถึงร้านอาหาร เครื่องสำอาง ในขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชน ก็ใช้บริการทั้งจากสเปกเตอร์ ซี และบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัท
ที่กล่าวกันว่า พรรคการเมืองไหนๆ ก็มีไอโอ ต้องแยกให้ออกว่างานสื่อสารปกติไม่ใช่งานไอโอ พรรคอื่นมีไอโอหรือไม่ เราไม่อาจตอบแทนเขาได้ แต่ช่อทำงานในฐานะผู้ช่วยหาเสียงให้กับทั้งพรรคก้าวไกล พรรคประชาชน และเคยเป็นผู้บริหารพรรคอนาคตใหม่ ไม่เคยมีการทำไอโอ ส่วนการผลิตสื่อและการทำงานสื่อสาร เช่น ถ่ายภาพ ถ่ายคลิปวีดีโอกิจกรรม ทำคลิปลงโซเชียลมีเดีย ทำกราฟฟิกเพื่อรายงานผลงานและนโยบายพรรค รวมถึงรณรงค์ประเด็นต่างๆ เป็นเรื่องปกติของงานสื่อของพรรค
การกล่าวหาพรรคว่า มีการนำเงินบริจาคของประชาชนไปจ้างสเปกเตอร์ ซี ทำไอโอ นั้น เป็นเรื่องเท็จ และก่อความเสียหายร้ายแรงต่อทุกฝ่าย เพราะสเปกเตอร์ ซี เป็นบริษัทปกติ รับลูกค้าทั่วไป การพูดแบบนี้ทำให้บริษัท พนักงานในบริษัท และลูกค้าของเขาได้รับความเสียหาย
ส่วนเรื่องการนำเงินพรรคมาจ้างไอโอยิ่งเป็นไปไม่ได้ ทุกบาททุกสตางค์ที่พรรคใช้ ต้องชี้แจงต่อ ก.ก.ต. ซึ่งแม้ว่า ประสิทธิภาพในด้านการจัดการเลือกตั้งของ ก.ก.ต. จะแย่เพียงใด แต่เรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้เงินของพรรคประชาชนนั้นไม่เคยพลาด ตรวจละเอียดทุกบรรทัด และมีเจ้าหน้าที่ตามมาตรวจสอบทุกกิจกรรมว่า มีการจัดจริงทำจริงตามที่ได้แจ้งต่อก.ก.ต. หรือไม่
นอกจากนี้ การใช้เงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง พรรคเขาก็ต้องแจ้งในสื่อที่ผลิตว่าจ้างใคร เป็นเงินเท่าไหร่ สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ส่วนการตรวจสอบไอโอกองทัพต่างหาก ขนาดมีหลักฐานคาหนังคาเขา สแกนคิวอาร์โค้ด เปิดคลิป เปิดภาพหลักฐานกันกลางสภา ทหารมายอมรับกันกลางที่ประชุมกรรมาธิการ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครทำอะไรได้
ปล. ในภาพนี้แคปมาจากตอนช่อพา Friends Talk เดินสำรวจตึกอนาคตใหม่ ครบ 7 ชั้น รวมถึงสวนลอยและอาคารจอดรถ ห้องครัว ห้องน้ำ โดยมีคุณลูกปลา ผู้จัดการอาคาร เป็นผู้พาเดินด้วยในฐานะเจ้าของตึก”
