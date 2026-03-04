ดูดวง

3 ราศีหมาะเริ่มต้นสิ่งใหม่ สมัครงาน-เปิดโปรเจกต์ มีแววความสำเร็จพุ่งชนทันที

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 16:57 น.
50
ดูดวงวันนี้ 5 3 69

3 ราศีชะตาเปลี่ยน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เหมาะแก่การเริ่มต้นก้าวใหม่ในชีวิต ทั้งเรื่องงานและธุรกิจ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่รอคอย

นาทีนี้ใครที่กำลังลังเลใจ บอกเลยว่าเลิกคิดมากได้แล้ว! เพราะจังหวะดวงดาวในวันนี้มีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมเรื่อง “การเริ่มต้น” โดยเฉพาะ ใครที่วางแผนจะเปลี่ยนงาน อยากลองทำโปรเจกต์ที่เคยพับเก็บไว้ หรืออยากอัปสกิลเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ช่วงนี้คือนาทีทองที่พลังงานบวกกำลังโอบล้อมคุณอยู่ หากลงมือทำในวันนี้ โอกาสที่จะราบรื่นและประสบความสำเร็จในระยะยาวมีสูงมาก

1. ราศีเมษ

พลังกายพลังใจของคุณเต็มเปี่ยมมาก วันนี้หากไปสมัครงานหรือนัดสัมภาษณ์ มีเกณฑ์จะโชว์ศักยภาพจนเข้าตากรรมการ ความมั่นใจของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ได้รับคำตอบรับที่ดี

2. ราศีตุลย์

เป็นจังหวะที่ดีมากสำหรับการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่หรือเริ่มทำธุรกิจเสริม คอนเนกชันที่คุณมีจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ทุกอย่างง่ายขึ้นกว่าที่คิด ใครที่รอการเซ็นสัญญาสำคัญ วันนี้มีลุ้นข่าวดี

3. ราศีมังกร

โดดเด่นเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง ใครที่วางแผนจะลงคอร์สเรียนเสริมหรือเริ่มศึกษาทักษะใหม่ ๆ วันนี้จะมีความเข้าใจที่รวดเร็วและสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

คำแนะนำส่งท้าย

เมื่อดวงเปิดให้แล้ว สิ่งสำคัญคือ “ความกล้า” อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเพียงเพราะความกังวลใจ แนะนำให้เสริมดวงด้วยการสวมเสื้อผ้าสีสันสดใสเพื่อดึงดูดพลังงานดี ๆ และหากมีเวลา ควรหาโอกาสแบ่งปันความรู้หรือช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องงาน จะช่วยให้บารมีของคุณแกร่งขึ้นและทำอะไรก็ไร้อุปสรรค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 5 3 69 ดูดวง

3 ราศีหมาะเริ่มต้นสิ่งใหม่ สมัครงาน-เปิดโปรเจกต์ มีแววความสำเร็จพุ่งชนทันที

19 วินาที ที่แล้ว
อุทาหรณ์ สาวชาร์จมือถือไว้ข้างหมอน บึ้มสนั่นกลางดึก ตื่นมาเสียโฉม ไฟครอกหนักกว่า 70% ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ สาวชาร์จมือถือไว้ข้างหมอน บึ้มสนั่นกลางดึก ตื่นมาเสียโฉม ไฟครอกหนักกว่า 70%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางแบบไต้หวันถอดจีสตริงโชว์กลางถนน ข่าวต่างประเทศ

ฉาวสนั่น นางแบบดังถอดจีสตริง-ดึงแผ่นแปะจุกโชว์ ทัวร์ลงยับ ทำคอนเทนต์แลกไลก์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 4 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 4 มี.ค. 69 ผลสลากพัฒนาล่าสุด อัปเดตรางวัลเลข 6 ตัว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสราเอลบุกถล่มโรงยิมอิหร่าน นักวอลเลย์บอลสาวดับ 20 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดโลก! โรงยิมอิหร่านถูกถล่ม คร่า 20 นักวอลเลย์บอลหญิง หลังเปิดฉากสงคราม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; เดินหน้าฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงออกสื่อ ลั่นเกมนี้คนละหมัด บันเทิง

“ปู มัณฑนา” เดินหน้าฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงออกสื่อ ลั่นเกมนี้คนละหมัด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสือ ดุสิต เคลื่อนไหวล่าสุด ส่งกระเช้าของเยี่ยมให้คู่กรณี ยืนยัน ทำเพราะรู้สึกผิด ข่าว

เสือ ดุสิต เคลื่อนไหวล่าสุด ส่งกระเช้าของเยี่ยมให้คู่กรณี ยืนยัน ทำเพราะรู้สึกผิด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;พระจันทร์สีเลือด&quot; จันทรุปราคาเต็มดวง ตรงวันมาฆบูชา ลุ้นรวยงวด 16 มี.ค. 69 Line News

เลขเด็ด “พระจันทร์สีเลือด” จันทรุปราคาเต็มดวง ตรงวันมาฆบูชา ลุ้นรวยงวด 16 มี.ค. 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิ่ม สาริศา ลูกสาวสาระ ล่ำซำหนีตายรถไฟท่วมคัน ข่าว

นิ่ม สาริศา เล่านาที รถหรูไฟไหม้วอดทั้งคัน เหลือแต่ซาก ชี้สัญญาณแรก หนีเอาตัวรอด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายตั้ม&quot; ขึ้นศาลอาญา ขอซักค้าน &quot;เจ๊อ้อย&quot; ด้วยตัวเอง ปมฉ้อโกง 71 ล้านบาท ข่าว

“ทนายตั้ม” ขึ้นศาลอาญา ขอซักค้าน “เจ๊อ้อย” ด้วยตัวเอง คดีฉ้อโกงเงิน 71 ล้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย ข่าวต่างประเทศ

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “หมอเกศ” ไม่รอด สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยเบื้องหลังความสำเร็จ 2 ผู้ประกอบการหญิง “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย-แกงไก่ไวรัล”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับใจฟู พี่จอง กลับมาอยู่ไทยแล้ว หลังหยุดพักรักษาตัวกว่า 2 เดือน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวเขมรปากแจ๋ว นั่งเล่นไพ่โจ๋งครึ่ม ด่ากราดหนุ่มไทยอัดคลิปเตือน อ้างแค่เล่นสนุก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส. พรรคส้ม แจ้งความ กปน. เหตุนับคะแนนผิดหลายหน่วย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันตรักษ์ เคลื่อนไหวหลังศาลพิพากษา ปู มัณฑนา คุก 2 ปีปรับ 6 หมื่น ข่าว

ทนายรักษ์ ลั่น คดีนี้ผมไม่เกี่ยว สงครามยังไม่จบ หลังศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คิง ก่อนบ่าย เตือนภัย ญาติหลงเชื่อทำงานต่างประเทศ สุดท้ายสูญเงิน 3 แสนไปโดยปริยาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. ประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมอีก 3 เขต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก &quot;ช่องแคบฮอร์มุซ&quot; อัมพาต &quot;ทรัมป์&quot; สั่งกองทัพเรือ คุ้มกันเรือน้ำมันด่วน ข่าวต่างประเทศ

หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก “ช่องแคบฮอร์มุซ” อัมพาต “ทรัมป์” สั่งทัพเรือ คุ้มเรือน้ำมันด่วน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม. เตือน วันนี้ดัชนีความร้อนพุ่ง เลี่ยงกลางแจ้ง เช็กกลุ่มเสี่ยง ระวังฮีทสโตรก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิลลี่ ผีก้าบก้าบ รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยภาพอตัปเดตอาการล่าสุด ตลกรุ่นใหญ่หลังป่วยสโตรก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทูตสหรัฐฯ เข้าพบ อนุทิน คาดชี้แจงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.สำรอง ตั้งคำถาม “อนุทิน” นั่งเครื่องบินหลวง เปิด MotoGP ใช่งานราชการหรือไม่?

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา &#039;เซอร์กิตเบรกเกอร์&#039; เศรษฐกิจ

พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา ‘เซอร์กิตเบรกเกอร์’

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 16:57 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทาหรณ์ สาวชาร์จมือถือไว้ข้างหมอน บึ้มสนั่นกลางดึก ตื่นมาเสียโฉม ไฟครอกหนักกว่า 70%

อุทาหรณ์ สาวชาร์จมือถือไว้ข้างหมอน บึ้มสนั่นกลางดึก ตื่นมาเสียโฉม ไฟครอกหนักกว่า 70%

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
นางแบบไต้หวันถอดจีสตริงโชว์กลางถนน

ฉาวสนั่น นางแบบดังถอดจีสตริง-ดึงแผ่นแปะจุกโชว์ ทัวร์ลงยับ ทำคอนเทนต์แลกไลก์

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
หวยลาว 4 มีนาคม 2569

หวยลาววันนี้ 4 มี.ค. 69 ผลสลากพัฒนาล่าสุด อัปเดตรางวัลเลข 6 ตัว

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
อิสราเอลบุกถล่มโรงยิมอิหร่าน นักวอลเลย์บอลสาวดับ 20 ศพ

สลดโลก! โรงยิมอิหร่านถูกถล่ม คร่า 20 นักวอลเลย์บอลหญิง หลังเปิดฉากสงคราม

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
Back to top button