3 ราศีหมาะเริ่มต้นสิ่งใหม่ สมัครงาน-เปิดโปรเจกต์ มีแววความสำเร็จพุ่งชนทันที
3 ราศีชะตาเปลี่ยน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เหมาะแก่การเริ่มต้นก้าวใหม่ในชีวิต ทั้งเรื่องงานและธุรกิจ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่รอคอย
นาทีนี้ใครที่กำลังลังเลใจ บอกเลยว่าเลิกคิดมากได้แล้ว! เพราะจังหวะดวงดาวในวันนี้มีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมเรื่อง “การเริ่มต้น” โดยเฉพาะ ใครที่วางแผนจะเปลี่ยนงาน อยากลองทำโปรเจกต์ที่เคยพับเก็บไว้ หรืออยากอัปสกิลเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ช่วงนี้คือนาทีทองที่พลังงานบวกกำลังโอบล้อมคุณอยู่ หากลงมือทำในวันนี้ โอกาสที่จะราบรื่นและประสบความสำเร็จในระยะยาวมีสูงมาก
1. ราศีเมษ
พลังกายพลังใจของคุณเต็มเปี่ยมมาก วันนี้หากไปสมัครงานหรือนัดสัมภาษณ์ มีเกณฑ์จะโชว์ศักยภาพจนเข้าตากรรมการ ความมั่นใจของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ได้รับคำตอบรับที่ดี
2. ราศีตุลย์
เป็นจังหวะที่ดีมากสำหรับการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่หรือเริ่มทำธุรกิจเสริม คอนเนกชันที่คุณมีจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ทุกอย่างง่ายขึ้นกว่าที่คิด ใครที่รอการเซ็นสัญญาสำคัญ วันนี้มีลุ้นข่าวดี
3. ราศีมังกร
โดดเด่นเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง ใครที่วางแผนจะลงคอร์สเรียนเสริมหรือเริ่มศึกษาทักษะใหม่ ๆ วันนี้จะมีความเข้าใจที่รวดเร็วและสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ
คำแนะนำส่งท้าย
เมื่อดวงเปิดให้แล้ว สิ่งสำคัญคือ “ความกล้า” อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเพียงเพราะความกังวลใจ แนะนำให้เสริมดวงด้วยการสวมเสื้อผ้าสีสันสดใสเพื่อดึงดูดพลังงานดี ๆ และหากมีเวลา ควรหาโอกาสแบ่งปันความรู้หรือช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องงาน จะช่วยให้บารมีของคุณแกร่งขึ้นและทำอะไรก็ไร้อุปสรรค
