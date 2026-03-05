ข่าวต่างประเทศ

“นายกสเปน” ยืนกรานไม่ร่วมสงคราม ไม่กลัว “ทรัมป์” ประกาศตัดความสัมพันธ์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 08:04 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 08:04 น.
65

เปโดร ซานเชส ยืนกรานไม่ร่วมสงคราม ไม่หวั่น ทรัมป์ หลังขู่ตัดความสัมพันธ์ ย้ำไม่ควรเสี่ยงโชคกับชะตาชีวิตผู้คน อาจทำความเสียหายใหญ่หลวง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า นาย เปโดร ซานเชส นายกรัฐมนตรีสเปนได้ออกแถลงโต้ตอบภายหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับสเปน ภายหลังจากที่ทางสเปนปฏิเสธไม่ให้ใช้ฐานทัพในปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน

นายซานเชส กล่าวว่า จุดยืนของรัฐบาลของเขาต่อความไม่มั่นคงที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้น สามารถสรุปได้ด้วยสามคำว่า “ไม่ เอา สงคราม” พร้อมขอให้สหรัฐฯ อิสราเอล และ อิหร่าน หยุดการสู้รบก่อนที่ความเสียหายจะมากไปกว่านี้

“คุณไม่สามารถเล่นรัสเซียนรูเลตกับโชคชะตาของผู้คนนับล้านได้ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม้แต่เป้าหมายของผู้ที่เริ่มการโจมตีครั้งแรกก็ยังไม่ชัดเจน แต่เราต้องเตรียมพร้อม ดังที่ผู้สนับสนุนกล่าวไว้ สำหรับความเป็นไปได้ที่สงครามนี้จะยืดเยื้อ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และด้วยเหตุนี้จึงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงในระดับโลก” นายกสเปนกล่าว

พร้อมชี้ด้วยว่าสหรัฐฯรุกรานอิรักเมื่อปี 2546 นั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จ และทำให้ชีวิตของผู้คนทั่วไปแย่กว่าเดิม และเขาเกรงว่าการโจมตีอิรักจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนนับล้าน

นายซานเชสกล่าวว่าหน้าที่หลักของรัฐบาลสเปนคือปกป้องประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ใช่การใช้ภูมิรัฐศาสตร์เพื่อจุดประสงค์ที่เห็นแก่ตัวหรือเพื่อแสวงหาผลกำไรจากสงคราม

