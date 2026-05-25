นักร้องรุ่นใหญ่ ไฟไหม้บ้านวอด แบตเตอรี่ระเบิด สูญเงินมหาศาล ซ้ำเครียดจนหูดับ
นักร้องญี่ปุ่นเล่าอุทาหรณ์แบตเตอรี่จีนระเบิดไฟไหม้บ้านวอด สูญเงินมหาศาล ซ้ำเครียดหนักจนหูดับ รู้แล้วช็อก ได้ค่าชดเชยไม่ถึง 3 พัน เตือนภัยผู้บริโภคระวังสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวสะเทือนใจ กรณี ซูโกะ (ZOOCO) นักร้องรุ่นเก๋าชาวญี่ปุ่น เล่าอุทาหรณ์บ้านพักเกิดเพลิงไหม้สาเหตุมาจากแบตเตอรี่ที่ผลิตในจีนระเบิด ทำให้เธอสูญเสียทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 45 ล้านเยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 9 ล้านบาท
เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนัก ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 20 ล้านเยน (ประมาณ 4 ล้านบาท) และเธอต้องจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านอีกประมาณ 25 ล้านเยน รวมมูลค่ากว่า 45 ล้านเยน คิดเป็นเงินไทย 9 ล้านบาท แม้จะไม่มีใครในครอบครัวได้รับบาดเจ็บ แต่เธอต้องสูญเสียของใช้ที่มีความทรงจำไปตลอดกาล ซึ่งสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจมากกว่าการเสียเงิน คือกลัวว่าอาจมีคนอื่นกำลังใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวกันอยู่
เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของนักร้องหญิงสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน เธอรู้สึกผิดมากและเอาแต่โทษตัวเองว่าควรจะระวังอะไรให้มากกว่านี้ แต่เพื่อนบ้านกลับไม่โทษครอบครัวของเธอ ทั้งยังนำอาหารอุ่น ๆ มาให้ ช่างซ่อมบำรุงก็ยอมเสียสละวันหยุดช่วงปีใหม่มาช่วยซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้ เธอบอกว่า “มีคนช่วยเหลือเราเยอะมาก รู้สึกดีใจจริง ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่”
แม้จะเริ่มทำใจได้แล้ว แต่ซูโกะออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าสูญเสียการได้ยินจากภาวะหูดับเฉียบพลัน สาเหตุมาจากความเครียด เธอสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้าง เธอเล่าว่าช่วงนั้นมัวแต่วิ่งวุ่นซ่อมบ้านและดูแลจิตใจลูกสาวจนละเลยตัวเอง ทำให้พลาดโอกาสในการรักษา กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่ฟังลูกสาวพูดไม่ค่อยได้ยินแล้ว
อาการนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากสำหรับอาชีพนักร้อง แต่เธอยังไม่ยอมแพ้ เริ่มฝึกฝนการร้องประสานเสียงด้วยคลื่นเสียงที่เธอยังได้ยิน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เธอโพสต์ภาพรุ้งกินน้ำลงบล็อกพร้อมข้อความว่า “ถ้ามัวแต่ก้มหน้า เราก็จะมองไม่เห็นวิวสวย ๆ นี้นะ”
อย่างไรก็ดี ซูโกะพยายามจะเตือนผู้ซื้อสินค้ารุ่นเดียวกันนี้บนเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ เรียกร้องให้แพลตฟอร์มช่วยเตือนภัยลูกค้าคนอื่น แต่แพลตฟอร์มกลับเสนอคืนเงินค่าสินค้าเพียง 14,499 เยน (2,963 บาท)
ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เธอติดต่อเว็บไซต์ดังกล่าวไปถึง 10 ครั้ง ตอนแรกเจ้าหน้าที่ตอบกลับว่า “เราเป็นเพียงร้านค้าปลีก จึงทำอะไรไม่ได้” จากนั้นระบบก็เปลี่ยนมาส่งเพียงอีเมลอัตโนมัติหาเธอ ท้ายที่สุดแพลตฟอร์มก็ส่งอีเมลของตัวแทนจำหน่ายมาให้ แต่กลายเป็นอีเมลปลอมที่ตอบกลับไม่ได้ เมื่อหมดหนทางนักร้องหญิงจึงไปร้องเรียนกับศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคและสำนักงานกิจการผู้บริโภค ภายในวันเดียวกันเว็บไซต์ขายของออนไลน์ก็ถอดสินค้าแบรนด์ดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ทั้งหมดทันที
เธอพยายามติดต่อผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เบอร์โทรศัพท์บนแพลตฟอร์มไม่สามารถติดต่อได้ ส่วนอีเมลก็เป็นของปลอม ทำให้เธอไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ
ศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคแจ้งกับเธอว่า อุบัติเหตุจากสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอเป็นคนแรก บางกรณีรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ผู้เสียหายหลายคนเลือกที่จะยอมแพ้ไปเอง เพราะขั้นตอนการเรียกร้องค่อนข้างซับซ้อน
ซูโกะตัดสินใจออกมาพูดเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่ออีก เธอต้องการเตือนให้ทุกคนตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้ในบ้าน กรมดับเพลิงโตเกียวออกคำแนะนำเพื่อป้องกันไฟไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยเน้นย้ำข้อควรระวังดังนี้
- อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
- ใช้ที่ชาร์จและแบตเตอรี่ของแท้เท่านั้น
- หากพบความผิดปกติ เช่น แบตเตอรี่บวม หรือชาร์จไฟไม่เข้า ให้หยุดใช้งานทันที
- เลือกซื้อสินค้าที่ระบุข้อมูลติดต่อผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- เมื่อซื้อสินค้าราคาถูกทางอินเทอร์เน็ต ต้องตรวจสอบเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยให้เป็นนิสัย
สินค้าทั่วไปในบ้าน เช่น แบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่สำหรับแคมป์ปิ้ง พาวเวอร์แบงก์ จักรยานไฟฟ้า และเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย สามารถเกิดประกายไฟและก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ สำนักงานกิจการผู้บริโภคมีรายงานกรณีลักษณะนี้จำนวนมาก
ข้อมูลจาก : dailyshincho
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วอลโว่ แจง รถไฟไหม้ XC60 บนมอเตอร์เวย์ ไม่ได้เกิดจากแบตเตอรี่
- ระงับออกป้ายแดงวอลโว่ EX30 พร้อมให้เริ่มเรียกคืน 1,668 คัน หลังเจอไฟไหม้ขณะชาร์จ
- เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟไหม้โรงแรงพัทยาได้แล้ว บาดเจ็บ 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: