ข่าวต่างประเทศ

นักร้องรุ่นใหญ่ ไฟไหม้บ้านวอด แบตเตอรี่ระเบิด สูญเงินมหาศาล ซ้ำเครียดจนหูดับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 14:34 น.
นักร้องญี่ปุ่นเล่าอุทาหรณ์ไฟไหม้บ้านจากแบตเตอรี่จีนระเบิด

นักร้องญี่ปุ่นเล่าอุทาหรณ์แบตเตอรี่จีนระเบิดไฟไหม้บ้านวอด สูญเงินมหาศาล ซ้ำเครียดหนักจนหูดับ รู้แล้วช็อก ได้ค่าชดเชยไม่ถึง 3 พัน เตือนภัยผู้บริโภคระวังสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวสะเทือนใจ กรณี ซูโกะ (ZOOCO) นักร้องรุ่นเก๋าชาวญี่ปุ่น เล่าอุทาหรณ์บ้านพักเกิดเพลิงไหม้สาเหตุมาจากแบตเตอรี่ที่ผลิตในจีนระเบิด ทำให้เธอสูญเสียทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 45 ล้านเยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 9 ล้านบาท

เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนัก ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 20 ล้านเยน (ประมาณ 4 ล้านบาท) และเธอต้องจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านอีกประมาณ 25 ล้านเยน รวมมูลค่ากว่า 45 ล้านเยน คิดเป็นเงินไทย 9 ล้านบาท แม้จะไม่มีใครในครอบครัวได้รับบาดเจ็บ แต่เธอต้องสูญเสียของใช้ที่มีความทรงจำไปตลอดกาล ซึ่งสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจมากกว่าการเสียเงิน คือกลัวว่าอาจมีคนอื่นกำลังใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวกันอยู่

เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของนักร้องหญิงสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน เธอรู้สึกผิดมากและเอาแต่โทษตัวเองว่าควรจะระวังอะไรให้มากกว่านี้ แต่เพื่อนบ้านกลับไม่โทษครอบครัวของเธอ ทั้งยังนำอาหารอุ่น ๆ มาให้ ช่างซ่อมบำรุงก็ยอมเสียสละวันหยุดช่วงปีใหม่มาช่วยซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้ เธอบอกว่า “มีคนช่วยเหลือเราเยอะมาก รู้สึกดีใจจริง ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่”

แม้จะเริ่มทำใจได้แล้ว แต่ซูโกะออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าสูญเสียการได้ยินจากภาวะหูดับเฉียบพลัน สาเหตุมาจากความเครียด เธอสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้าง เธอเล่าว่าช่วงนั้นมัวแต่วิ่งวุ่นซ่อมบ้านและดูแลจิตใจลูกสาวจนละเลยตัวเอง ทำให้พลาดโอกาสในการรักษา กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่ฟังลูกสาวพูดไม่ค่อยได้ยินแล้ว

อาการนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากสำหรับอาชีพนักร้อง แต่เธอยังไม่ยอมแพ้ เริ่มฝึกฝนการร้องประสานเสียงด้วยคลื่นเสียงที่เธอยังได้ยิน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เธอโพสต์ภาพรุ้งกินน้ำลงบล็อกพร้อมข้อความว่า “ถ้ามัวแต่ก้มหน้า เราก็จะมองไม่เห็นวิวสวย ๆ นี้นะ”

อย่างไรก็ดี ซูโกะพยายามจะเตือนผู้ซื้อสินค้ารุ่นเดียวกันนี้บนเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ เรียกร้องให้แพลตฟอร์มช่วยเตือนภัยลูกค้าคนอื่น แต่แพลตฟอร์มกลับเสนอคืนเงินค่าสินค้าเพียง 14,499 เยน (2,963 บาท)

ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เธอติดต่อเว็บไซต์ดังกล่าวไปถึง 10 ครั้ง ตอนแรกเจ้าหน้าที่ตอบกลับว่า “เราเป็นเพียงร้านค้าปลีก จึงทำอะไรไม่ได้” จากนั้นระบบก็เปลี่ยนมาส่งเพียงอีเมลอัตโนมัติหาเธอ ท้ายที่สุดแพลตฟอร์มก็ส่งอีเมลของตัวแทนจำหน่ายมาให้ แต่กลายเป็นอีเมลปลอมที่ตอบกลับไม่ได้ เมื่อหมดหนทางนักร้องหญิงจึงไปร้องเรียนกับศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคและสำนักงานกิจการผู้บริโภค ภายในวันเดียวกันเว็บไซต์ขายของออนไลน์ก็ถอดสินค้าแบรนด์ดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ทั้งหมดทันที

เธอพยายามติดต่อผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เบอร์โทรศัพท์บนแพลตฟอร์มไม่สามารถติดต่อได้ ส่วนอีเมลก็เป็นของปลอม ทำให้เธอไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ

ศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคแจ้งกับเธอว่า อุบัติเหตุจากสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอเป็นคนแรก บางกรณีรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ผู้เสียหายหลายคนเลือกที่จะยอมแพ้ไปเอง เพราะขั้นตอนการเรียกร้องค่อนข้างซับซ้อน

ZOOCO นักร้องญี่ปุ่น

ซูโกะตัดสินใจออกมาพูดเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่ออีก เธอต้องการเตือนให้ทุกคนตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้ในบ้าน กรมดับเพลิงโตเกียวออกคำแนะนำเพื่อป้องกันไฟไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยเน้นย้ำข้อควรระวังดังนี้

  • อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
  • ใช้ที่ชาร์จและแบตเตอรี่ของแท้เท่านั้น
  • หากพบความผิดปกติ เช่น แบตเตอรี่บวม หรือชาร์จไฟไม่เข้า ให้หยุดใช้งานทันที
  • เลือกซื้อสินค้าที่ระบุข้อมูลติดต่อผู้ผลิตอย่างชัดเจน
  • เมื่อซื้อสินค้าราคาถูกทางอินเทอร์เน็ต ต้องตรวจสอบเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยให้เป็นนิสัย

สินค้าทั่วไปในบ้าน เช่น แบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่สำหรับแคมป์ปิ้ง พาวเวอร์แบงก์ จักรยานไฟฟ้า และเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย สามารถเกิดประกายไฟและก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ สำนักงานกิจการผู้บริโภคมีรายงานกรณีลักษณะนี้จำนวนมาก

ข้อมูลจาก : dailyshincho

