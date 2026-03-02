ข่าวกีฬาฟุตบอล

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:55 น.
57
เรวัชเตือนเตวรากร
แฟ้มภาพ

เตือนสติแข้งดาวรุ่ง! พล.ต.ท.เรวัช อดีตมือปราบคนดัง ออกโรงคอมเมนต์เดือดถึง “เต” วรากร หลังเจ้าตัวตัดสินใจหักลำไม่ย้ายตามโค้ชสกล ไปสร้างทีมใหม่

เป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในวงการขาสั้น เมื่อกูรูรุ่นใหญ่อย่าง พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) ออกมาให้ความเห็นแบบตรงไปตรงมาถึงกรณีที่ “เต” วรากร ช่างเขียน แข้งพรสวรรค์สูงตัดสินใจไม่ย้ายตาม อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ยอดโค้ชจอมปั้นไปอยู่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล โดยให้เหตุผลเรื่องไม่อยากกลับไปเรียนซ้ำชั้น ม.4

ท่านเรวัช ระบุชัดเจนว่า หากตนมีศักดิ์เป็นญาติของวรากร จะแนะนำให้ย้ายตามโค้ชไปอย่างแน่นอน โดยมองว่าความสัมพันธ์ระหว่าง “โค้ชกับนักเตะ” คือหัวใจสำคัญของการเติบโตในอาชีพฟุตบอล การที่เพื่อนร่วมทีมกว่า 80% ย้ายตามไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกันที่บ้านใหม่คือโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน

“คนเราจะลำบากอย่างไรก็ช่าง แต่ถ้าได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ก็จะเติบโตไปพร้อมกัน” ท่านเรวัชกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น

เต วรากร ตัดสินใจไม่ย้ายตามโค้ชสกล
แฟ้มภาพ

หนึ่งในประเด็นที่สั่นสะเทือนที่สุดคือคำเตือนถึงเจ้าเตที่กำลังเป็นดาวเด่น โดยท่านเรวัชชี้ว่า แม้เด็กจะมีพรสวรรค์และสร้างชื่อได้ด้วยตัวเอง แต่ในโลกฟุตบอลการไม่มีโค้ชที่รู้ใจคอยสนับสนุนอาจทำให้เส้นทางอาชีพสะดุดได้ พร้อมฝากคำเตือนใจถึงแข้งรุ่นใหม่ว่า “อย่าหลงตัวเอง” เพราะความมั่นใจที่เกินพอดีมักนำมาซึ่งความล้มเหลวในภายหลัง

เรวัช กลิ่นเกษร ฝากถึง เต วรากร
ภาพ Youtbe @
โจ เรวัช กลิ่นเกษร

สำหรับข้ออ้างเรื่องการเสียเวลาเรียนที่ต้องกลับไปเริ่ม ม.4 ใหม่ อดีตนายตำรวจได้ยกประสบการณ์ส่วนตัวมาแชร์ว่า ตนเองก็จบมาได้ด้วยการ “สอบเทียบ” พร้อมแนะนำว่าถ้าวรากรกังวลเรื่องวุฒิการศึกษา ก็ควรเลือกสอบเทียบ ม.6 เพื่อเอาตัวรอดด้านวิชาการ แล้วเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับฟุตบอลในสังกัดที่เหมาะสม

“หนูยังเด็กอยู่ ผมแนะนำให้ย้ายตามโค้ชไป” คือคำทิ้งท้ายที่แฝงไปด้วยความเป็นห่วงแต่เฉียบขาดตามสไตล์มือปราบคนดัง (คลิปเริ่มตั้งแต่นาที 12:56 น. เป็นต้นไป).

แฟ้มภาพ
พายัก สีพะนม วรากร ช่างเขียนดี
ภาพ Facebook @Ch7HD Sports

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

11 วินาที ที่แล้ว
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท ข่าว

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

12 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

19 นาที ที่แล้ว
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว บันเทิง

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

25 นาที ที่แล้ว
เรวัชเตือนเตวรากร ข่าวกีฬา

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

31 นาที ที่แล้ว
พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนอพยพคนไทยทันที

48 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

49 นาที ที่แล้ว
สไตลิสต์วงในเผย ทอม ฮอลแลนด์และเซนเดยาแต่งงานแล้ว ข่าวต่างประเทศ

วงในยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์-เซนเดยา แต่งงานแล้ว เซอร์ไพรส์ ชุดเจ้าสาวสวยมาก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย “สีดอหูพับ” ล้ม จี้เอาผิดหากบกพร่อง

57 นาที ที่แล้ว
ริตา พานาฮี พิธีกรรายการ Sky News กล่าวประณามคาเมเนอีผู้ตกสู่อำนาจอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำภาษาเปอร์เซีย ข่าว

ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงระนาว หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หวั่นโดนหลอกไปเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ ข่าวต่างประเทศ

กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประชาชนหลายแสนคนติดค้างเนื่องจากศูนย์กลางการคมนาคมปิดทำการ ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่อปะทุจากวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

สงครามโลกครั้งที่ 3 มีโอกาสเกิดขึ้นไหม? ส่องกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม่ จากวิกฤตตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยตาย 153 ศพ โรงเรียนหญิงล้วนถูกถล่ม โบ้ยฝีมือ “มะกัน-อิสราเอล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดวิเคราะห์หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด เตือนสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง คนตายมหาศาล ลั่น ขอเป็นคนไทยเถอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลโลกอยู่ในภาวะเสี่ยง: การเข้าร่วมของอิหร่านไม่แน่นอน หลังการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ข่าวกีฬา

อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แนะ รัฐบาลเดินหน้า 3 ภารกิจ รับมือศึกตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จับตา “เมสซี่” เตรียมนำทัพอินเตอร์ ไมอามี เข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน พร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:55 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button