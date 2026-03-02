“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

เตือนสติแข้งดาวรุ่ง! พล.ต.ท.เรวัช อดีตมือปราบคนดัง ออกโรงคอมเมนต์เดือดถึง “เต” วรากร หลังเจ้าตัวตัดสินใจหักลำไม่ย้ายตามโค้ชสกล ไปสร้างทีมใหม่
เป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในวงการขาสั้น เมื่อกูรูรุ่นใหญ่อย่าง พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) ออกมาให้ความเห็นแบบตรงไปตรงมาถึงกรณีที่ “เต” วรากร ช่างเขียน แข้งพรสวรรค์สูงตัดสินใจไม่ย้ายตาม อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ยอดโค้ชจอมปั้นไปอยู่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล โดยให้เหตุผลเรื่องไม่อยากกลับไปเรียนซ้ำชั้น ม.4
ท่านเรวัช ระบุชัดเจนว่า หากตนมีศักดิ์เป็นญาติของวรากร จะแนะนำให้ย้ายตามโค้ชไปอย่างแน่นอน โดยมองว่าความสัมพันธ์ระหว่าง “โค้ชกับนักเตะ” คือหัวใจสำคัญของการเติบโตในอาชีพฟุตบอล การที่เพื่อนร่วมทีมกว่า 80% ย้ายตามไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกันที่บ้านใหม่คือโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน
“คนเราจะลำบากอย่างไรก็ช่าง แต่ถ้าได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ก็จะเติบโตไปพร้อมกัน” ท่านเรวัชกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น
หนึ่งในประเด็นที่สั่นสะเทือนที่สุดคือคำเตือนถึงเจ้าเตที่กำลังเป็นดาวเด่น โดยท่านเรวัชชี้ว่า แม้เด็กจะมีพรสวรรค์และสร้างชื่อได้ด้วยตัวเอง แต่ในโลกฟุตบอลการไม่มีโค้ชที่รู้ใจคอยสนับสนุนอาจทำให้เส้นทางอาชีพสะดุดได้ พร้อมฝากคำเตือนใจถึงแข้งรุ่นใหม่ว่า “อย่าหลงตัวเอง” เพราะความมั่นใจที่เกินพอดีมักนำมาซึ่งความล้มเหลวในภายหลัง
สำหรับข้ออ้างเรื่องการเสียเวลาเรียนที่ต้องกลับไปเริ่ม ม.4 ใหม่ อดีตนายตำรวจได้ยกประสบการณ์ส่วนตัวมาแชร์ว่า ตนเองก็จบมาได้ด้วยการ “สอบเทียบ” พร้อมแนะนำว่าถ้าวรากรกังวลเรื่องวุฒิการศึกษา ก็ควรเลือกสอบเทียบ ม.6 เพื่อเอาตัวรอดด้านวิชาการ แล้วเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับฟุตบอลในสังกัดที่เหมาะสม
“หนูยังเด็กอยู่ ผมแนะนำให้ย้ายตามโค้ชไป” คือคำทิ้งท้ายที่แฝงไปด้วยความเป็นห่วงแต่เฉียบขาดตามสไตล์มือปราบคนดัง (คลิปเริ่มตั้งแต่นาที 12:56 น. เป็นต้นไป).
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อาจารย์สกล เตรียมลา “หมอนทองวิทยา” ไทม์ไลน์นี้ ตอบชัดคุมลีกอาชีพไหม
- ดราม่า อ.สกล ตำนานโค้ชหมอนทอง หอบของลำพัง ไร้คนเหลียวแล แจงความจริงอีกด้าน
- โค้ชจุ่น กางพิมพ์เขียวผ่าตัด หมอนทองวิทยา จี้ปัญหาแรกที่ต้องแก้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: