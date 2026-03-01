โค้ชจุ่น” กางพิมพ์เขียวผ่าตัด “หมอนทองวิทยา” จี้ปัญหาแรกที่ต้องแก้
ทางออกทีมมหาชน! “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด เปิดใจหลังรุดถกบอร์ดบริหาร “หมอนทองวิทยา” เสนอปฏิรูประบบจัดการทีมขนานใหญ่ ชี้โค้ชยุคใหม่ต้องโฟกัสแค่ในสนาม ส่วนนอกสนามต้องมีมืออาชีพดูแล ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ยันคนขับรถ ย้ำทีมมีศักยภาพงบประมาณพร้อมลุยต่อ
ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะขาสั้นทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา หลังจากที่อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ประกาศอำลาทีมไป ล่าสุดมีความคืบหน้าสำคัญในฝั่งของผู้ที่จะเข้ามารับไม้ต่ออย่าง “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตกุนซือทีมชาติไทยชุด U19 ที่ได้เดินเครื่องพูดคุยกับชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองถึงแนวทางการทำทีมในอนาคต
โค้ชจุ่น เปิดเผยว่าการเจรจาเบื้องต้นเป็นไปในทิศทางที่ดีเยี่ยม แต่ยังไม่มีการลงนามเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนที่ทางหมอนทองวิทยาต้องร่างรายละเอียดในหนังสือสัญญามาให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน เพื่อให้การทำงานในระยะยาวเป็นไปอย่างมืออาชีพและราบรื่นที่สุด
ประเด็นสำคัญที่อดีตกองกลางจอมทัพทีมชาติไทยเสนอต่อบอร์ดบริหารคือ “การปรับโครงสร้างการจัดการทีม” โดยโค้ชจุ่นมองว่าที่ผ่านมาภาระตกไปอยู่ที่ตัวโค้ชมากเกินไปจนอาจเสียสมาธิกับงานในสนาม เขาจึงเสนอให้มีการแต่งตั้ง “ผู้จัดการทีม” เข้ามาดูแลงานหลังบ้านทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การดูแลสิทธิประโยชน์ ต้องจัดหาและบริหารจัดการสปอนเซอร์ให้มีประสิทธิภาพ
ดูแลเรื่องพื้นฐานอย่างอาหารการกินและการเป็นอยู่ , เสนอให้มี พนักงานขับรถ โดยเฉพาะ เพื่อดูแลการเดินทางของทีม ไม่ให้โค้ชหรือทีมงานต้องพะวงกับเรื่องการรับส่งนักกีฬา
ในส่วนของประเด็นเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนทีม โค้ชจุ่นเผยว่าได้สอบถามเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมากับทางโรงเรียน ซึ่งได้รับคำยืนยันว่า “หมอนทองวิทยามีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ” และมีผู้ใหญ่พร้อมซัพพอร์ตด้านนี้อย่างเต็มที่ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าทีมขวัญใจมหาชนทีมนี้จะยังคงความยิ่งใหญ่ในวงการลูกหนังขาสั้นได้อย่างแน่นอน
การขยับตัวของ “โค้ชจุ่น” ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมพร้อมรับตำแหน่งกุนซือคนใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานให้ทีมฟุตบอลนักเรียนก้าวสู่ความเป็นสโมสรอาชีพมากขึ้น ซึ่งต้องติดตามกันว่า “สัญญา” ฉบับนี้จะเสร็จสิ้นและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไร.
สำรวจประเด็นร้อนมุมกีฬารอบโลกที่น่าสนใจประจำวัน
- ดราม่า อ.สกล ตำนานโค้ชหมอนทอง หอบของลำพัง ไร้คนเหลียวแล แจงความจริงอีกด้าน
- หมอนทองวิทยา แจ้งสาเหตุแยกทาง อ.สกล ม่ค่อยได้ซ้อม เพราะต้องเดินสาย
- อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: