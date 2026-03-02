อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์
อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพออกจากหมู่บ้าน 50 แห่ง เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ หลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ยิงอิสราเอล เพื่อแก้แค้นให้อิหร่าน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการอิสราเอลได้สั่งให้ประชาชนใน 50 หมู่บ้านเลบานอนอพยพเป็นการเร่งด่วน โดยขอให้ไปอพยพไปยังพื้นที่เปิดห่างออกไปจากหมู่บ้าน 1,000 กิโลเมตร
พร้อมอธิบายว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สมาชิกของฮิซบอลเลาะห์ สถานที่ทำการ หรือยุทโธปกรณ์ทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและขอให้อพยพด่วน
สำหรับรายชื่อหมู่บ้านได้แก่ ซารีฟา, มะอ์รูบ, เซลาอ์ (เมืองไทร์), เดบาอัล, บาฟลิเยห์, บาริช, อัรซูน, กุไลเลห์, อัล-ชะฮาบิยา (ไทร์ ซิบนา), ดัรฆายา, บัสติยาต, อาหรับ ซาลิม, เฮาช์ อัล-รอฟกา, ยาห์มาร์ (เวสต์เบกาอ์), มัยดูน, ดาลาฟี, อัยน์ กานา, คนิสเซห์, มันซูรี (เมืองไทร์), มัจดัล ซูน, มัซรอะฮ์ บูยูต อัล-ซัยยาด
ญะบัล อัล-บุฏม์, ซิบกีน, อัล-ซะมายา, อัยติท, กานา, อัล-บัยยาดา (เมืองไทร์), เดียร์ อาเมส, อัยตา อัล-ญะบัล (อัล-ซูต), ฮานีน (บินต์ ญะเบล), ฮาริส, ฮัดดาธา, มะห์รูนา, เบต ลิฟ, ยาเตอร์ (บินต์ ญะเบล), ชักรา, ฮูลา, บะรออ์ชิต, บินต์ ญะเบล, ญะไมจ์เมห์, อัยตารูน, ซาฟัด อัล-บัฏฏีคห์, อัล-บะซูริเยห์, อัยนะตา, ฮานาวียา, ญันนาตา, บุรจ์ อัล-ชะมาลี, มะอาราเกห์, ซิดดีกีน, อัล-มะญาเดล, วาดี ญีโล, ดรูอิส (บาอัลเบก), เมย์ส อัล-ญะบัล
ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดขีปนาวุธแก้แค้นให้อิหร่านใส่อิสราเอล และอ้างว่าเป็นการปกป้องตนเอง แม้ว่า รัฐบาลเลบานอนได้ออกคำสั่งปลดอาวุธเฮซบอลเลาะห์ แต่่ทางกลุ่มได้ปฏิเสธคำสั่งของทางการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อิหร่าน เผยตาย 153 ศพ โรงเรียนหญิงล้วนถูกถล่ม โบ้ยฝีมือ “มะกัน-อิสราเอล”
- อเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน
- โลกสงบชั่วคราว “ฮิซบอลเลาะห์-อิสราเอล” จับมือหยุดยิงกันในเลบานอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: