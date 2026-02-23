ข่าวกีฬาฟุตบอล

อาจารย์สกล เตรียมลา “หมอนทองวิทยา” ไทม์ไลน์นี้ ตอบชัดคุมลีกอาชีพไหม ?

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 16:43 น.
70
โค้ชสกล ลาออก หมอนทองวิทยา
ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา

ช็อกวงการขาสั้น! อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ขรัวเฒ่าจอมแท็กติก ประกาศอำลาเก้าอี้กุนซือ “หมอนทองวิทยา” สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ยอมรับผลงานไม่ถึงเป้าหลังชวดแชมป์ระดับประเทศ พร้อมเปิดทางโค้ชใหม่สานฝัน แย้มนักเตะตัวหลักเตรียมย้ายตามเกือบยกทีม

กลายเป็นข่าวเศร้าที่ทำเอาแฟนบอลนักเรียนและชาวแปดริ้วถึงกับใจหาย หลังจากที่อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและกระแสฟีเวอร์ของทีมฟุตบอล โรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้ออกมาเปิดใจยืนยันผ่านรายการ “เซียนSports” ทาง Ch7HD News และเพจ “วันนี้ที่แปดริ้ว” ถึงการเตรียมยุติบทบาทเฮดโค้ชในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นี้

“มะม่วงสุกก่อนฤดูกาล” สัญญาใจที่ไปไม่ถึงฝั่ง

อาจารย์สกล เล่าย้อนความหลังว่า ตนเข้ามาคุมทีมหมอนทองวิทยาด้วย “สัญญาใจ” ระยะเวลา 4 ปี โดยมี “โค้ชแชมป์” เป็นคนชักชวนมา ซึ่งสาเหตุที่ไม่เซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากติดเงื่อนไขทางข้อกฎหมายและรายละเอียดหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม แม้จะตั้งเป้าไว้ที่ 4 ปี แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 อ.สกลกลับมองว่า ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง

“ปรากฏว่ามะม่วงที่เราปลูกไว้ มันสุกก่อนฤดูกาล เลยต้องร่วงหล่นก่อนเวลาที่ควรจะเป็น ถือว่าดีที่เราได้กินมะม่วงก่อนฤดูกาล แม้จะมีรสเปรี้ยวกว่า แต่ก็ยังดีที่ได้กินผลไม้ที่เราปลูกเอาไว้” ยอดกุนซือบอลรร.เปรียบเปรยถึงสถานการณ์ปัจจุบัน

Shock Exit Coach Sakol Leaves Monthonvittaya This February
ภาพจาก @ไทยรัฐ

ยอมรับผลงานไม่ถึงฝัน เปิดทางคนมีความสามารถ

สาเหตุสำคัญของการอำลาตำแหน่งในครั้งนี้ อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ระบุว่า ส่วนหนึ่งมาจากผลงานที่ยังไปไม่ถึงแชมป์ระดับประเทศตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยเฉพาะหลังจากการประเมินฟอร์มในรายการ “เมืองไทย มาดาม คัพ” ที่ผ่านมา พบว่าคู่แข่งมีการพัฒนาไปไกลมาก ขณะที่หมอนทองวิทยาดูเหมือนจะยังหยุดนิ่งอยู่กับที่

“เราทำงานมา 3 ปี ควรจะมีแชมป์ระดับประเทศบ้าง แต่เมื่อไปไม่ถึงก็ต้องเปิดทางให้คนอื่นที่มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่แทน เพื่อพาหมอนทองไปสู่เป้าหมายสูงสุด โดยเฉพาะฟุตบอล 7 สีปีนี้ หากยังทำเหมือนเดิม เราคงไปไม่ถึงไหนแน่นอน”

เต วรากร ช่างเขียนดี ริมเส้นตัวทำเกม
แฟ้มภาพ
อาจารย์สกล กำลังสวมปลอกแขนกัปตันนทีมให้นักเรียนลูกทีม
แฟ้มภาพ

ไทม์ไลน์การย้ายทีมและอนาคตของนักเตะชุดรองแชมป์ 7 สี

สำหรับอนาคตของเหล่านักเตะขุนพลหมอนทองวิทยา อาจารย์โค้ชลูกหนังวัย 65 ปี ยืนยันว่า เปิดโอกาสให้เด็กๆ ตัดสินใจอย่างอิสระ 100% ว่าจะอยู่ต่อ กลับบ้าน หรือย้ายทีมตามตนไป อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยเบื้องต้นพบว่านักเตะชุดรองแชมป์ฟุตบอล 7 สี กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เตรียมจะย้ายตามอาจารย์สกลไปอยู่สังกัดใหม่ เพราะเชื่อมั่นในแนวทางการทำทีมที่จะสามารถพากันไปคว้าแชมป์ได้ในอนาคต

เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวลือเรื่องการไปคุมทีมอาชีพ อ.สกลตอบติดตลกทิ้งท้ายตามสไตล์ว่า ถ้าจะไปคุมทีมอาชีพ ก็คงมีทีมเดียวคือ เชลซี ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เพราะอยากจะให้เขาได้แชมป์สักที

เมื่อผู้ดำเนินรายการถามเน้นย้ำเรื่องโอกาสโยกคุมทีมในลีกอาชีพ อีกฝ่ายยืนกรานชัดเจนคงไม่ไปทางนั้นแน่ คงอยู่ช่วยปลุกปั้นเด็กๆ เยาวชนตามที่ตนทำมาตลอด

การโบกมือลาของอ.สกล ในครั้งนี้ ถือเป็นการปิดฉากยุคทองของหมอนทองวิทยาที่เคยสร้างความสั่นสะเทือนในฟุตบอลนักเรียนมาแล้วหลายรายการ และต้องจับตากันต่อว่า “บ้านใหม่” ของอาจารย์สกลและเหล่านักเตะชุดนี้จะเป็นที่ใด.

สโมสรฟุตบอลหมอนทองวิทยา ยุคเปลี่ยนผ่าน โค้ชสกลก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อความสำเร็จครั้งใหม่
ภาพ @Facebook
โค้ชสกลลงคุมหมอนทองวิทยาล่าสุด
แฟ้มภาพ

โค้ชสกลบอล 7 สี

โค้ชสกลเปิดใจลาออก หมอนทองวิทยา
แฟ้มภาพ

ขอบคุณภาพจาก : Facebook @ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

