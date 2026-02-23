อาจารย์สกล เตรียมลา “หมอนทองวิทยา” ไทม์ไลน์นี้ ตอบชัดคุมลีกอาชีพไหม ?

ช็อกวงการขาสั้น! อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ขรัวเฒ่าจอมแท็กติก ประกาศอำลาเก้าอี้กุนซือ “หมอนทองวิทยา” สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ยอมรับผลงานไม่ถึงเป้าหลังชวดแชมป์ระดับประเทศ พร้อมเปิดทางโค้ชใหม่สานฝัน แย้มนักเตะตัวหลักเตรียมย้ายตามเกือบยกทีม
กลายเป็นข่าวเศร้าที่ทำเอาแฟนบอลนักเรียนและชาวแปดริ้วถึงกับใจหาย หลังจากที่อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและกระแสฟีเวอร์ของทีมฟุตบอล โรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้ออกมาเปิดใจยืนยันผ่านรายการ “เซียนSports” ทาง Ch7HD News และเพจ “วันนี้ที่แปดริ้ว” ถึงการเตรียมยุติบทบาทเฮดโค้ชในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นี้
“มะม่วงสุกก่อนฤดูกาล” สัญญาใจที่ไปไม่ถึงฝั่ง
อาจารย์สกล เล่าย้อนความหลังว่า ตนเข้ามาคุมทีมหมอนทองวิทยาด้วย “สัญญาใจ” ระยะเวลา 4 ปี โดยมี “โค้ชแชมป์” เป็นคนชักชวนมา ซึ่งสาเหตุที่ไม่เซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากติดเงื่อนไขทางข้อกฎหมายและรายละเอียดหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม แม้จะตั้งเป้าไว้ที่ 4 ปี แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 อ.สกลกลับมองว่า ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง
“ปรากฏว่ามะม่วงที่เราปลูกไว้ มันสุกก่อนฤดูกาล เลยต้องร่วงหล่นก่อนเวลาที่ควรจะเป็น ถือว่าดีที่เราได้กินมะม่วงก่อนฤดูกาล แม้จะมีรสเปรี้ยวกว่า แต่ก็ยังดีที่ได้กินผลไม้ที่เราปลูกเอาไว้” ยอดกุนซือบอลรร.เปรียบเปรยถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
ยอมรับผลงานไม่ถึงฝัน เปิดทางคนมีความสามารถ
สาเหตุสำคัญของการอำลาตำแหน่งในครั้งนี้ อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ระบุว่า ส่วนหนึ่งมาจากผลงานที่ยังไปไม่ถึงแชมป์ระดับประเทศตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยเฉพาะหลังจากการประเมินฟอร์มในรายการ “เมืองไทย มาดาม คัพ” ที่ผ่านมา พบว่าคู่แข่งมีการพัฒนาไปไกลมาก ขณะที่หมอนทองวิทยาดูเหมือนจะยังหยุดนิ่งอยู่กับที่
“เราทำงานมา 3 ปี ควรจะมีแชมป์ระดับประเทศบ้าง แต่เมื่อไปไม่ถึงก็ต้องเปิดทางให้คนอื่นที่มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่แทน เพื่อพาหมอนทองไปสู่เป้าหมายสูงสุด โดยเฉพาะฟุตบอล 7 สีปีนี้ หากยังทำเหมือนเดิม เราคงไปไม่ถึงไหนแน่นอน”
ไทม์ไลน์การย้ายทีมและอนาคตของนักเตะชุดรองแชมป์ 7 สี
สำหรับอนาคตของเหล่านักเตะขุนพลหมอนทองวิทยา อาจารย์โค้ชลูกหนังวัย 65 ปี ยืนยันว่า เปิดโอกาสให้เด็กๆ ตัดสินใจอย่างอิสระ 100% ว่าจะอยู่ต่อ กลับบ้าน หรือย้ายทีมตามตนไป อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยเบื้องต้นพบว่านักเตะชุดรองแชมป์ฟุตบอล 7 สี กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เตรียมจะย้ายตามอาจารย์สกลไปอยู่สังกัดใหม่ เพราะเชื่อมั่นในแนวทางการทำทีมที่จะสามารถพากันไปคว้าแชมป์ได้ในอนาคต
เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวลือเรื่องการไปคุมทีมอาชีพ อ.สกลตอบติดตลกทิ้งท้ายตามสไตล์ว่า ถ้าจะไปคุมทีมอาชีพ ก็คงมีทีมเดียวคือ เชลซี ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เพราะอยากจะให้เขาได้แชมป์สักที
เมื่อผู้ดำเนินรายการถามเน้นย้ำเรื่องโอกาสโยกคุมทีมในลีกอาชีพ อีกฝ่ายยืนกรานชัดเจนคงไม่ไปทางนั้นแน่ คงอยู่ช่วยปลุกปั้นเด็กๆ เยาวชนตามที่ตนทำมาตลอด
การโบกมือลาของอ.สกล ในครั้งนี้ ถือเป็นการปิดฉากยุคทองของหมอนทองวิทยาที่เคยสร้างความสั่นสะเทือนในฟุตบอลนักเรียนมาแล้วหลายรายการ และต้องจับตากันต่อว่า “บ้านใหม่” ของอาจารย์สกลและเหล่านักเตะชุดนี้จะเป็นที่ใด.
