พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนอพยพคนไทยทันที
พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ด่วน วิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนรับมือ-อพยพทันที ย้ำจุดยืนสนับสนุนการเจรจาด้วยสันติวิธีเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย ได้เผยแพร่แถลงการณ์ด่วน เรื่อง สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น พรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนและแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
“แถลงการณ์ เรื่อง สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนไทยที่พำนักอยู่ในภูมิภาค
ตามที่ปรากฏสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น พรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนและแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
พรรคเพื่อไทยขอแถลงจุดยืนและข้อเรียกร้องดังนี้:
1. พรรคเพื่อไทยขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องคนไทยและครอบครัว ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังสูงสุด และติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดในทุกช่องทาง
2. พรรคเพื่อไทยขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการติดตามสถานการณ์ และจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อดูแลความปลอดภัย รวมถึงแผนการอพยพหากมีความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองอย่างทันท่วงที
3. พรรคเพื่อไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาและสันติวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพลเรือนและเศรษฐกิจโลก และขอให้รัฐบาลไทยรักษาบทบาทที่สมดุลในการประสานความช่วยเหลือภายใต้กรอบมนุษยธรรม
พรรคเพื่อไทยยืนยันว่า ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยคือภารกิจสูงสุด และเราจะร่วมติดตามสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการดูแลคนไทยให้ดีที่สุด
พรรคเพื่อไทย
1 มีนาคม 2569″
ต่อมา จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบัน ก็ได้โพสต์อัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมว่า
“จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผมขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยในประเทศกลุ่มเสี่ยงทุกท่าน ขอให้มีสติ เข้มแข็ง และผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกคน และขอให้พี่น้องติดตามข่าวสาร รวมถึงประกาศแจ้งเตือนจากช่องทางทางการอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอให้ติดต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่ท่านพำนักอยู่โดยทันที
ขอให้รัฐบาลเร่งยกระดับการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลคนไทยในพื้นที่อย่างครบถ้วน เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร การช่วยเหลือฉุกเฉิน และแผนเคลื่อนย้ายในกรณีจำเป็น โดยต้องดำเนินการเชิงรุก ไม่รอให้สถานการณ์ลุกลาม
สุดท้ายนี้ ผมขอย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขความขัดแย้งด้วยกระบวนการทางการทูตและสันติวิธี เพื่อลดความสูญเสียของพลเรือนและป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยควรวางบทบาทอย่างรอบคอบและตั้งอยู่บนหลักมนุษยธรรมและผลประโยชน์ของประชาชนไทยเป็นสำคัญ”
