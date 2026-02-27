ข่าว

ดราม่า อ.สกล ตำนานโค้ชหมอนทอง หอบของลำพัง ไร้คนเหลียวแล แจงความจริงอีกด้าน

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 16:59 น.
ดราม่าบีบหัวใจ ลูกชายเดือดจัด “อ.สกล” ตำนานโค้ชลูกหนัง หอบของออกจากแคมป์ลำพัง ไร้เงาศิษย์เหลียวแล กู้ภัยแจงความจริงอีกด้านแล้ว

กลายเป็นภาพที่ทำเอาคนรักฟุตบอลและคนเป็นลูกถึงกับจุกอกไปตามๆ กัน มีคลิปวิดีโอของ “อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ” อดีตยอดโค้ชระดับตำนานของวงการฟุตบอลนักเรียนไทย เดินก้มหน้าหอบข้าวของพะรุงพะรังออกจากแคมป์โรงเรียนหมอนทองวิทยาเพียงลำพัง โดยไม่มีใครมาช่วยหรือเดินมาส่งเลยแม้แต่คนเดียว

คุณฐากูร เกลี้ยงประเสริฐ ลูกชายของ อ.สกล ได้แชร์คลิปดังกล่าวพร้อมโพสต์ตัดพ้อด้วยความโกรธและเสียใจอย่างหนัก ระบุข้อความว่า

“แล้วคือลูกศิษย์ลูกหาก็นั่งดูแกถือของไปคนเดียวแบบนี้หรอ? กลับบ้านเราก่อนไหมครับ ไม่มีคนส่งมาให้ดูก็ไม่รู้อีก บีบหัวใจแท้ จิตใจทำด้วยอะไรวะ พ่อกูต้องมาเจออะไรวะเนี่ย” พร้อมติดแฮชแท็กระบายความในใจ เช่น #ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร และ #พ่อกูต้องมาเจออะไรวะเนี้ย

บีบหัวใจ ลูกชายเดือดจัด "อ.สกล" ตำนานโค้ชหมอนทอง หอบของออกจากแคมป์ลำพัง ไร้เงาศิษย์เหลียวแล

ชาวเน็ตแห่เทียบภาพจำ ต่างกันราวฟ้ากับเหว

หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตและแฟนบอลต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ อ.สกล อย่างล้นหลาม พร้อมกับขุดภาพในอดีตสมัยที่ท่านเกษียณอายุราชการจาก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีซึ่งในวันนั้นมีลูกศิษย์ล้อมวงกราบอำลาอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ นำมาเปรียบเทียบกับภาพล่าสุดที่ต้องเดินจากมาอย่างโดดเดี่ยว

ประเด็นนี้ยังสะเทือนไปถึงลูกศิษย์ก้นกุฏิอย่าง “ต้น – ธีรศักดิ์ เผยพิมาย” กองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ และสโมสรการท่าเรือ เอฟซี ซึ่งเคยเติบโตมาจากการปลุกปั้นของ อ.สกล ก็ได้ออกมาแชร์โพสต์ของลูกชายอาจารย์สกล เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กับโค้ชผู้เปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของตนเองด้วย

โค้ชสกล ลาออก หมอนทองวิทยา
ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา

คนในเหตุการณ์แจงความจริงอีกด้าน ดราม่า “อ.สกล” หอบของออกแคมป์ ที่แท้เรื่องเป็นแบบนี้

ล่าสุดนายชำนาญรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์คืนดราม่า ได้ออกมาเปิดเผยความจริงเพื่อสยบข่าวลือแล้ว

ในคืนนั้น อ.สกล ได้ประสานให้ทีมกู้ภัยนำรถกระบะถึง 3 คัน เข้ามาช่วยขนของชิ้นใหญ่ๆ เช่น ตู้เสื้อผ้า และชั้นวางของ ออกจากแคมป์ไปเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ

ภาพที่เห็นตอนอาจารย์เดินถือของมืดๆ นั้น เป็นเพราะหลังจากเด็กๆ ฝึกซ้อมเสร็จและรวมแถวเพื่อฟังรายละเอียดการแข่งขันในวันรุ่งขึ้นเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สนามก็ได้ทำการปิดไฟตามปกติ ทำให้อาจารย์ที่ต้องเดินลัดสนามไปขึ้นรถที่จอดอยู่อีกฝั่ง ต้องเดินฝ่าความมืด ไม่ได้ปิดไฟไล่

ประเด็นที่ดูเหมือนลูกศิษย์ใจดำนั่งมองเฉยๆ นั้น นายชำนาญระบุว่า กู้ภัยและนักกีฬาพยายามจะเข้าไปช่วยถือของแล้ว แต่ อ.สกล ซึ่งเป็นคนขี้เกรงใจ ได้ปฏิเสธพร้อมบอกว่า “ของไม่เยอะ มีนิดเดียว” ก่อนจะเดินไปขึ้นรถ

นอกจากนี้ น้องๆ นักกีฬาและทีมกู้ภัยยังได้ช่วยกันเข็นรถบัสคันเก่าของอาจารย์ ที่นำมาจากสมัยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เพื่อให้สตาร์ทติด แต่สุดท้ายสตาร์ทไม่ติด จึงต้องนำขึ้นรถสไลด์ไปฝากจอดไว้ที่หน่วยกู้ภัยก่อน

สปิริตความเป็นครูของ อ.สกล ยังคงเต็มเปี่ยมครับ เพราะในช่วงบ่ายของวันนี้ ท่านก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ประสานงานให้นายชำนาญช่วยพาทีมนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลที่เขตมีนบุรีตามปกติ แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าในวันพรุ่งนี้ท่านจะกลับเข้าคุมทีมเป็นวันสุดท้ายหรือไม่ก็ตาม

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 16:59 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

