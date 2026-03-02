ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:35 น.
69
ราคาน้ำมันโลกพุ่ง หลังเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านอ้างฝีมือตอบโต้สหรัฐ-อิสราเอล หวั่นราคาพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์

สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางพลังงานโลก เมื่อศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) รายงานเหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าอย่างน้อย 3 ลำ บริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันและก๊าซคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของปริมาณการบริโภคทั่วโลก

รายงานระบุว่า เรือสองลำถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้ ส่วนเรือลำที่สามได้รับความเสียหายจากการระเบิดโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน โดยอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกน้ำมันของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาจนเกิดไฟลุกท่วม เพื่อตอบโต้การโจมตีจากชาติตะวันตกและอิสราเอล

ราคาน้ำมันโลกผันผวนหนัก หวั่นพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียพุ่งสูงขึ้นกว่า 10% ในช่วงเปิดตลาดเช้าวันจันทร์ ก่อนจะย่อตัวลงมาปิดบวกที่ประมาณ 4% โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยืนอยู่ที่ 76.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ อยู่ที่ 69.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักวิเคราะห์จากหลายสำนักระบุว่า หากความขัดแย้งอาจดันราคาให้พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ในไม่ช้า

กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปกพลัส (Opec+) ซึ่งนำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย ได้พยายามเข้าแทรกแซงด้วยการประกาศเพิ่มกำลังการผลิตวันละ 206,000 บาร์เรลเพื่อพยุงราคา แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายยังกังวลว่ามาตรการนี้อาจไม่เพียงพอหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย เพราะปัจจุบันเรือบรรทุกน้ำมันกว่า 150 ลำ ต้องจอดลอยลำรออยู่นอกอ่าวฮอร์มุซ ไม่กล้าแล่นผ่านเข้าไปเนื่องจากความเสี่ยงสูงและค่าประกันภัยที่พุ่งขึ้นมหาศาล

การขนส่งทางทะเลเป็นอัมพาต บริษัทเดินเรือเลี่ยงเส้นทาง

ผลกระทบจากการสู้รบได้ขยายวงกว้าง บริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่อย่าง เมอส์ก (Maersk) ของเดนมาร์ก ได้ออกแถลงการณ์ระงับการเดินเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบและคลองสุเอซ พร้อมเปลี่ยนเส้นทางอ้อมไปทางแหลมกู๊ดโฮปแทนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิหร่านและอิสราเอลยังคงดุเดือด โดยมีการเปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ใส่กันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากเหตุลอบสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ ซึ่งเหตุการณ์ได้ลุกลามไปยังหลายประเทศในภูมิภาค มีรายงานการโจมตีเกิดขึ้นทั้งในดูไบ กาตาร์ บาห์เรน และคูเวต

ที่มา: BBC

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:35 น.
69
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

