ข่าวต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญคาด 5 นทท.อิตาลีอาจถูกถ้ำดูดเข้าไป ลมหมดก่อนหาทางออกได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 10:08 น.
เชี่ยวชาญคาด 5 นักท่องเที่ยวอิตาลีที่เสียชีวิตในมัลดีฟส์อาจถูกถ้ำดูดเข้าไป ลมหมดก่อนหาทางออกได้ เจ้าหน้าที่พบโกโปรเตรียมใช้ช่วยไขปริศนา

จากกรณีที่มีรายงานนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียน 5 คน เสียชีวิตขณะดำน้ำสำรวจถ้ำในมัลดีฟส์ที่ความลึก 50 เมตร เมื่อช่วงวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา และมีนักประดาน้ำเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 นาย ขณะตามหาร่างผู้เสียชีวิตนั้น

ล่าสุดสำนักข่าว นิวส์.เอยู รายงานว่า เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดแล้ว รวมถึงพบกล้องโกโปร (GoPro) ซึ่งจะช่วยให้สามารถหาคำตอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ได้

นอกจากนี้สื่ออิตาลีระบุว่าจากการสอบผู้เสียชีวิตพบว่าสองศพ สวมชุดชุดเว็ทสูทแบบขาสั้นและแขนสั้น ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับการดำน้ำลึก

ขณะที่นาย อัลฟอนโซ่ โบลงนินี ผู้เชี่ยวชาญและประธานสังคมใต้น้ำระบุว่า มีความเป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ศพ อาจจะถูกดูดเข้าไป เนื่องจากกระแสน้ำที่รุนแรงมาก ซึ่งเกิดจากทางเดินในถ้ำที่แคบ อาจทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ปรากฏการณ์เวนจูรี คือเมื่อน้ำไหลผ่านช่องแคบ ความเร็วของน้ำจะเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาการไหลให้คงที่ ส่งผลให้ความดันลดลง และเกิดแรงดูดคล้ายสุญญากาศ และขาดอากาศหายใจก่อนหาทางออก

“มีความเป็นไปได้ว่าทั้ง 5 คนถูกดูดเข้าไปพร้อมกัน หรือคนใดคนหนึ่งถูกดูดเข้าไป จึงพยายามเข้าไปช่วย” นายโบลงนินีกล่าว

ก่อนหน้านี้ นายโทชิลอฟ กล่าวว่าถ้ำดังกล่าวมีความลึก 70 เมตร และเป็นถ้ำที่ยากในการดำ และเหมาะสมสำหรับนักดำน้ำที่มากประสบการณ์และมีการเตรียมพร้อมอย่างพร้อมเพียง รวมถึงต้องวางแผนอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ทางการยังคงต้องหาคำตอบว่า เพราะเหตุใดผู้ตายดำน้ำลงไปลึก 60 เมตรใต้ทะเล เพราะตามกฎหมายการดำน้ำสันทนาการในมัลดีฟส์นั้นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวดำลึกได้ไม่เกิน 30 เมตร

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

