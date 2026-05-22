ผู้เชี่ยวชาญคาด 5 นทท.อิตาลีอาจถูกถ้ำดูดเข้าไป ลมหมดก่อนหาทางออกได้
เชี่ยวชาญคาด 5 นักท่องเที่ยวอิตาลีที่เสียชีวิตในมัลดีฟส์อาจถูกถ้ำดูดเข้าไป ลมหมดก่อนหาทางออกได้ เจ้าหน้าที่พบโกโปรเตรียมใช้ช่วยไขปริศนา
จากกรณีที่มีรายงานนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียน 5 คน เสียชีวิตขณะดำน้ำสำรวจถ้ำในมัลดีฟส์ที่ความลึก 50 เมตร เมื่อช่วงวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา และมีนักประดาน้ำเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 นาย ขณะตามหาร่างผู้เสียชีวิตนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว นิวส์.เอยู รายงานว่า เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดแล้ว รวมถึงพบกล้องโกโปร (GoPro) ซึ่งจะช่วยให้สามารถหาคำตอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ได้
นอกจากนี้สื่ออิตาลีระบุว่าจากการสอบผู้เสียชีวิตพบว่าสองศพ สวมชุดชุดเว็ทสูทแบบขาสั้นและแขนสั้น ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับการดำน้ำลึก
ขณะที่นาย อัลฟอนโซ่ โบลงนินี ผู้เชี่ยวชาญและประธานสังคมใต้น้ำระบุว่า มีความเป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ศพ อาจจะถูกดูดเข้าไป เนื่องจากกระแสน้ำที่รุนแรงมาก ซึ่งเกิดจากทางเดินในถ้ำที่แคบ อาจทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ปรากฏการณ์เวนจูรี คือเมื่อน้ำไหลผ่านช่องแคบ ความเร็วของน้ำจะเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาการไหลให้คงที่ ส่งผลให้ความดันลดลง และเกิดแรงดูดคล้ายสุญญากาศ และขาดอากาศหายใจก่อนหาทางออก
“มีความเป็นไปได้ว่าทั้ง 5 คนถูกดูดเข้าไปพร้อมกัน หรือคนใดคนหนึ่งถูกดูดเข้าไป จึงพยายามเข้าไปช่วย” นายโบลงนินีกล่าว
ก่อนหน้านี้ นายโทชิลอฟ กล่าวว่าถ้ำดังกล่าวมีความลึก 70 เมตร และเป็นถ้ำที่ยากในการดำ และเหมาะสมสำหรับนักดำน้ำที่มากประสบการณ์และมีการเตรียมพร้อมอย่างพร้อมเพียง รวมถึงต้องวางแผนอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ทางการยังคงต้องหาคำตอบว่า เพราะเหตุใดผู้ตายดำน้ำลงไปลึก 60 เมตรใต้ทะเล เพราะตามกฎหมายการดำน้ำสันทนาการในมัลดีฟส์นั้นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวดำลึกได้ไม่เกิน 30 เมตร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในมัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ จนท. 1 นาย
- 5 นักท่องเที่ยวอิตาลีเสียชีวิตสลด ขณะดำน้ำดูถ้ำในมัลดีฟส์ลึก 50 เมตร ยังกู้ร่างไม่ได้
- นักประดาน้ำเสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ขณะกู้ร่าง 5 นักท่องเที่ยวอิตาเลียนเสียชีวิตที่มัลดีฟส์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: