หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:14 น.
58
หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงระนาว หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก ราคาน้ำมันพุ่ง 7% หลังดูไบ-โดฮา ปิดน่านฟ้าหนีสงครามอิหร่าน ผู้โดยสารนับหมื่นตกค้าง สายการบินแห่ยกเลิกเที่ยวบิน

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชีย หุ้นสายการบินชั้นนำต่างปรับตัวลดลงอย่างหนักในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค, แควนตัส, สิงคโปร์แอร์ไลน์ และเจแปนแอร์ไลน์ ที่ราคาหุ้นร่วงลงกว่า 5% ทันทีที่ตลาดเปิดทำการ

สาเหตุหลักมาจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์สู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้น จนทำให้ศูนย์กลางการบินสำคัญในตะวันออกกลางอย่างเมืองดูไบและกรุงโดฮา ต้องประกาศปิดทำการเป็นวันที่สามติดต่อกัน ส่งผลให้การเดินทางทางอากาศทั่วโลกเข้าสู่ความวุ่นวาย มีผู้โดยสารนับหมื่นคนตกค้างและเที่ยวบินนับพันต้องหยุดชะงัก

ยิ่งไปกว่านั้น ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังพุ่งสูงขึ้นถึง 7% แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากการโจมตีได้สร้างความเสียหายแก่เรือบรรทุกน้ำมันและกระทบต่อเส้นทางการขนส่งพลังงาน

สายการบินแควนตัสของออสเตรเลีย ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยราคาหุ้นร่วงลงถึง 10.4% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน ก่อนจะปิดตลาดลบไปประมาณ 6% แม้ทางสายการบินจะยืนยันว่าเที่ยวบินของตนไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ได้มีข้อตกลงเที่ยวบินร่วมกับสายการบินเอมิเรตส์ที่มีฐานการบินหลักอยู่ที่ดูไบซึ่งกำลังปิดทำการอยู่ แควนตัสจึงเสนอมาตรการช่วยเหลือให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วได้ฟรีเพื่อลดผลกระทบ

ผู้โดยสารตรวจสอบเวลาออกเดินทาง เนื่องจากมีเที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิกที่สนามบินนานาชาติเบรุต ราฟิก ฮาริรี ในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2026 เพราะสายการบินหลายแห่งยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน (ภาพถ่ายโดย AP/Hassan Ammar)

ขณะเดียวกัน สายการบินอื่นๆ ในเอเชียต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน หุ้นของ ANA Holdings, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, AirAsia X รวมถึง China Airlines และ EVA Airways ต่างปรับตัวลดลงอย่างน้อย 4% โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดไปยังตะวันออกกลาง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนสิงคโปร์แอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับดูไบจนถึงวันที่ 7 มีนาคม และเจแปนแอร์ไลน์ระงับเที่ยวบินโตเกียว-โดฮาเป็นการชั่วคราว

ข้อมูลจาก VariFlight ผู้ให้บริการข้อมูลการบินระบุว่า สายการบินในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับตะวันออกกลางไปแล้วกว่า 26.5% ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ถึง 8 มีนาคม

ที่มา: THE EDGE MALAYSIA

