อิหร่าน เผยตาย 153 ศพ โรงเรียนหญิงล้วนถูกถล่ม โบ้ยฝีมือ “มะกัน-อิสราเอล”
ทางการอิหร่าน เผยมีผู้เสียชีวิต 153 ศพ จากเหตุโรงเรียนหญิงล้วนถูกขีปนาวุธถล่ม โบ้ยเป็นฝีมือของสหรัฐฯและอิสราเอล
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการอิหร่านรายงานว่ามีประชาชนรวมถึงเด็กเสียชีวิต 153 ศพ หลังจากขีปนาวุธยิงตกใส่โรงเรียนหญิงล้วนทางตอนใต้ของประเทศอิหร่าน
โดยอิหร่านกล่าวหาว่าขีปนาวุธลูกนี้เป็นฝีมืออิสราเอลและสหรัฐฯ ซึ่งทางสหรัฐฯ ระบุว่าพวกเขากำลังสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจัง ขณะที่อิสราเอลปฏิเสธว่าทางกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดังกล่าว
มาซูด ปีเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ได้กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อน และเป็นอีกหนึ่งหน้าดำมืดในบันทึกอาชญากรรมนับไม่ถ้วนของผู้รุกราน
ขณะที่สำนักงานกาชาดของอิหร่านระบุว่า มีประชาชนเสียชีวิตแล้ว 201 ศพ และบาดเจ็บ 747 ราย จากขีปนาวุธ นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
