อเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน
สหรัฐอเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้านด้วยมิสไซล์และโดรน ยืนยันสิทธิในการปกป้องตัวเอง
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า สหรัฐอเมริกา และ กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ได้แก่ บาห์เรน จอร์แดน คูเวต กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมออกแถลงประณามอิหร่านหลังใช้มิสไซล์และโดรนโจมตีประเทศเพื่อนบ้าน
โดยแถลงการณ์ระบุว่า “การกระทำของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านถือเป็นการยกระดับสถานการณ์อย่างอันตราย อันเป็นการละเมิดอธิปไตยของหลายรัฐ และคุกคามเสถียรภาพของภูมิภาค” แถลงการณ์ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ ระบุ
การโจมตีพลเรือน และประเทศที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ถือเป็นพฤติกรรมที่ขาดความยั้งคิดและบ่อนทำลายเสถียรภาพ
เราขอยืนหยัดร่วมกันในการปกป้องประชาชน อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของเรา พร้อมยืนยันสิทธิในการป้องกันตนเองเมื่อเผชิญกับการโจมตีดังกล่าว”
ทั้งนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศคูเวต, บาห์เรน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, โอมาน และ อิสราเอล เป็นกลุ่มประเทศที่ถูกโจมตีจากอิหร่าน ขณะที่ อิรัก, จอร์แดน, ซาอุดิอาระเบีย และ กาตาร์ ระบุว่าพวกเขาสามารถสกัดการโจมตีได้ก่อน
