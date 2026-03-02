ข่าวต่างประเทศ

วงในยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์-เซนเดยา แต่งงานแล้ว เซอร์ไพรส์ ชุดเจ้าสาวสวยมาก

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:39 น.
65
สไตลิสต์วงในเผย ทอม ฮอลแลนด์และเซนเดยาแต่งงานแล้ว

สไตลิสต์วงใน ยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์ ควง เซนเดยา เข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้ว ย้อนรอยสัญญาณรัก ฝ่ายชายเคยเรียก ‘คู่หมั้น’ เต็มปาก แฟนคลับลุ้นเจ้าตัวคอนเฟิร์ม

วงการบันเทิงมีเรื่องในยินดีรับต้นปี 2026 ล่าสุด ลอว์ โรช (Law Roach) สไตลิสต์คู่บุญของนางเอกสาว เซนดายา (Zendaya) ได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่กลางงานประกาศรางวัล Actor Awards 2026 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกต่างตั้งคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า หรือคู่รัก Tomdaya จะแอบจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์กันไปเรียบร้อยแล้ว?

สื่อดัง Access Hollywood ยิงคำถามอัปเดตเรื่องแผนงานแต่งงานของ เซนดายา และ ทอม ฮอลแลนด์ แต่คำตอบที่ได้จากปากของ ลอว์ โรช กลับทำเอานักข่าวถึงกับอึ้งเมื่อเขาตอบกลับมาว่า “งานแต่งมันเกิดขึ้นไปแล้ว คุณพลาดแล้วล่ะ”

จากนั้นนักข่าวถามย้ำด้วยความตกใจว่า “เรื่องจริงหรือเปล่า?” เขาก็ยืนยันพร้อมรอยยิ้มว่า “เรื่องจริงที่สุด”

ลอว์ โรช สไตลิสต์คนสนิทเซนดายา

แม้หลายคนจะยังเผื่อใจว่านี่อาจจะเป็นมุกตลก หรือการโปรโมตภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเซนดายาอย่าง The Drama ที่กำลังจะเข้าฉาย แต่หากย้อนดูไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็มีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งบอกว่าข่าวลือนี้อาจจะเป็นเรื่องจริง เพราะเซนดายาเคยสวมแหวนเพชรเม็ดโตสไตล์จอร์เจียนที่นิ้วนางข้างซ้ายมาร่วมงานลูกโลกทองคำ (Golden Globes) เมื่อเดือนมกราคม 2025

อีกทั้ง โดมินิก ฮอลแลนด์ พ่อของทอม เคยเขียนเล่าใน Patreon ว่าลูกชายเตรียมการเรื่องนี้มาดีมาก ทั้งการซื้อแหวน และการเข้าไปขออนุญาตพ่อของเซนดายาอย่างถูกต้องตามประเพณี

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน 2025 ทอม ฮอลแลนด์ เคยแก้คำพูดของนักข่าวที่เรียกเซนดายาว่า “แฟนสาว” (Girlfriend) โดยสวนกลับสั้น ๆ ว่า “คู่หมั้น” (Fiancée)

ลอว์ โรช เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ทั้งคู่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมาก หากมีการแต่งงานเกิดขึ้นจะไม่มีการถ่ายลงนิตยสาร Vogue หรือปล่อยภาพออกมาให้ใครเห็น “มันจะเป็นชุดเจ้าสาวที่สวยงามมาก แต่จะไม่มีใครได้เห็นมัน”

ทั้งนี้ คู่รักสไปเดอร์แมนคู่นี้คบหากันมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มรู้จักกันในกองถ่าย Spider-Man: Homecoming ตั้งแต่ปี 2016 ก่อนจะขยับสถานะจากเพื่อนมาเป็นคนรู้ใจ และถูกปาปารัสซี่จับภาพจูบกันในรถได้เมื่อปี 2021

อย่างไรก็ตาม แฟน ๆ อาจจะต้องรอลุ้นคำตอบที่ชัดเจนอีกครั้งในช่วงเดินสายโปรโมตภาพยนตร์ The Drama ของเซนดายาในเดือนเมษายนนี้ว่าเธอจะยอมเปิดปากคอนเฟิร์มข่าวดีนี้ด้วยตัวเองหรือไม่

ทอม ฮอลแลนด์ และ เซนดายา
ภาพจาก Instagram : tomholland2013

 

