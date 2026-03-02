แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หวั่นโดนหลอกไปเขมร
ตามหา อ้น แดนเซอร์ กระแต อาร์สยาม หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หลังบอกว่าจะเข้า กทม. พาแฟนไปทดลองงานที่สมัครไว้ หวั่นโดนหลอกไปเขมร
เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ของ อนุมัต เฟื่องทองแดง นักข่าวคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตามหา นายพงศกร แดนเซอร์ของ กระแต อาร์สยาม หลังหายตัวและขาดติดต่อไป หวั่นว่าจะถูกหลอกไปที่เขมร
โดยข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “2/3/69 ด่วน!! แดนเซอร์ กระแต สงสัยน่าจะถูกหลอก ว่าให้มาสมัครทำงาน อบรม ที่ กทม แต่สุดท้ายน่าจะโดนหลอกไป เขมรแล้ว
***ประกาศตามหาคนหายค่ะ***
นายพงศกร เผื่อนผาราม/อ้น ติดต่อได้ล่าสุดคือ วันพุธ 25 กุมภาพันธ์บอกว่าจะเข้ากทม.พาแฟนไปทดลองงานที่สมัครไว้ มีประชุมอบรมวันที่ 25 เดินทางเข้ากทม.วันที่ 24 กุมภาพันธ์
ผู้ใดสามารถติดต่อได้ หรือมีช่องทางในการตามหาตัว ทักมาได้เลยนะคะ/ฝากช่วยแชร์ด้วย ขอบคุณค่ะ
089-268-9339 เบอร์ปู่อ้น
0873133301 เบอร์ครูเหมียว”
จากตรวจสอบข้อความแชทระบุว่างานดังกล่าวเป็นงานแอดมินตอบแชท
