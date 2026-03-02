คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี
หญิงชาวอิหร่านอัดคลิปผ่าน X ส่งสารถึงชาวโลกเมื่อ 1 มีนาคม 2569 ชี้ระบอบสาธารณรัฐอิสลามคือต้นเหตุสงครามและความสูญเสีย เผยประชาชนถูกกดขี่มานาน 47 ปี วอนเลิกฟังเสียงรัฐบาลที่หนุนกลุ่มก่อการร้ายและอาวุธนิวเคลียร์
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอไวรัลจากผู้ใช้งาน X (ทวิตเตอร์) บัญชี @IAmyLeigh ซึ่งเป็นหญิงชาวอิหร่านที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ความตึงเครียดและข่าวลือเรื่องสงครามในขณะนี้ โดยเธอได้ส่งสารถึงชาวโลกเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจุดยืนของประชาชนชาวอิหร่านที่มีต่อระบอบการปกครองปัจจุบัน
หญิงสาวในคลิปเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงข้อความที่เธอได้รับมากมายว่า “อิหร่านเข้าสู่สงครามแล้ว” โดยเธอชี้แจงว่า หากสงครามครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะพลเรือน ความรับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ศัตรูภายนอก แต่อยู่ที่ “สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน” แต่เพียงผู้เดียว
“พวกเขา (รัฐบาล) กดขี่ประชาชนอิหร่านมาตลอด 47 ปี พวกเขาเปรียบเสมือนผู้ที่เข้ามายึดครองประเทศอิหร่านเอาไว้” เธอกล่าวในคลิป พร้อมระบุว่าประชาชนพยายามขับไล่ระบอบนี้มาตลอด แต่กลับถูกปราบปรามและสังหาร โดยเฉพาะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลง
เจ้าของคลิปยังระบุอีกว่า สาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งและสงคราม เกิดจากการที่ผู้มีอำนาจในระบอบไม่ยอมลงจากอำนาจ แต่กลับมุ่งสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเป้าหมายในการทำลายล้างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล รวมถึงการเข้าไปพัวพันสนับสนุนกลุ่มต่างๆ เช่น ฮามาส ฮูตี และฮิซบอลเลาะห์
“หากพวกเขารับฟังเสียงประชาชน หากหยุดเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาส ฮูตี และฮิซบอลเลาะห์ ก็จะไม่มีสงครามเกิดขึ้น”
ในช่วงท้ายของคลิป เธอได้ฝากข้อความถึงประชาคมโลกว่า ชาวอิหร่านไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาล และมองว่าระบอบนี้คือ “ผู้ยึดครอง” ประเทศ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์นี้จึงควรระมัดระวังและเข้าใจบริบทที่แท้จริง ว่าประชาชนได้แสดงจุดยืนต่อต้านระบอบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา
