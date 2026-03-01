สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว
สถานการณ์ตะวันออกกลางวิกฤตหนัก! สนามบินดูไบและอาบูดาบีถูกโจมตีทางอากาศจนเกิดระเบิดสนั่นหวั่นไหว พบผู้เสียชีวิต 1 รายที่อาบูดาบี ขณะที่อาคารผู้โดยสารดูไบพังเสียหาย แฟนบอลและนักท่องเที่ยวหนีตายจลาจล หลังอิหร่านเปิดฉากล้างแค้นสหรัฐฯ-อิสราเอลแบบไร้เส้นแดง
น่านฟ้าตะวันออกกลางลุกเป็นไฟเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังอิหร่านระดมยิงขีปนาวุธและส่งโดรนพลีชีพเข้าถล่มพื้นที่ยุทธศาสตร์หลายแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) รายงานของสื่อต่างประเทศระบุ การโจมตีนี้มุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างสนามบินนานาชาติ ส่งผลให้การสัญจรทางอากาศทั่วภูมิภาคกลายเป็นอัมพาตทันที
สนามบินอาบูดาบีสังเวยศพแรก
ที่สนามบินนานาชาติซายิด (Zayed International Airport) ในกรุงอาบูดาบี ทางการยืนยันพบผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวเอเชีย 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 7 ราย จากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สนามบิน เจ้าหน้าที่สั่งปิดพื้นที่และเตือนประชาชนให้รับฟังข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการเท่านั้น
ขณะเดียวกันที่สนามบินนานาชาติดูไบ ซึ่งเป็นฮับการบินที่หนาแน่นที่สุดในโลก เกิดเหตุระเบิดรุนแรงบริเวณอาคารผู้โดยสาร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ภาพฟุตเทจที่แชร์บนโลกออนไลน์เผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบปกคลุมไปทั่วอาคาร ท่ามกลางภาพเหตุการณ์จลาจลย่อมๆ ขณะที่ผู้โดยสารและพนักงานต่างพากันวิ่งหนีตายออกจากตัวอาคารอย่างชุลมุน
ไม่เพียงแค่ในยูเออีเท่านั้น กระทรวงมหาดไทยของบาห์เรนรายงานว่า สนามบินนานาชาติบาห์เรนถูกโจมตีด้วยโดรนเช่นกัน ส่งผลให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายในเชิงวัตถุ แต่โชคดีที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในจุดนี้ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าเคลียร์พื้นที่และยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด (ดูคลิป)
นักท่องเที่ยวเคว้ง! น่านฟ้าปิดสนิทเหมือน “สงครามโลก”
ปฏิบัติการ “Epic Fury” ของสหรัฐฯ และการโต้กลับของอิหร่าน ส่งผลให้น่านฟ้าเหนืออิหร่านและอิรักถูกสั่งปิดทันที นักท่องเที่ยวหลายแสนคนติดค้างอยู่ตามสนามบินต่างๆ เที่ยวบินจำนวนมากต้องบินวนหรือลงจอดฉุกเฉินในประเทศข้างเคียง
ผู้โดยสารชาวอังกฤษรายหนึ่งเล่านาทีระทึกว่า ขณะที่เขากำลังนั่งอยู่บนเครื่องของ British Airways ที่ดูไบและกำลังจะออกเดินทาง กัปตันได้ประกาศด่วนว่า “น่านฟ้าปิด” และต้องยกเลิกเที่ยวบินทันที เช่นเดียวกับเที่ยวบินจากเบอร์มิงแฮมที่มุ่งหน้าไปกาตาร์ที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางกะทันหันกลางอากาศ
นอกจากสนามบินแล้ว โรงแรมหรู Fairmont The Palm บนเกาะปาล์มจูไมราห์อันโด่งดัง ยังถูกโดรนพลีชีพ (หรือสะเก็ดขีปนาวุธจากการสกัดกั้น) พุ่งชนจนไฟลุกท่วม มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย นักท่องเที่ยวในโรงแรมต่างได้รับคำสั่งให้อยู่แต่ในอาคารเพื่อหลบหนีสะเก็ดระเบิดที่ร่วงลงมาเหมือนห่าฝนทั่วเมือง
เหตุการณ์โจมตีครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอิหร่านประกาศกร้าวว่า “ไม่มีเส้นแดงอีกต่อไป” เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการเชิงรุกของโดนัลด์ ทรัมป์ และอิสราเอลที่ถล่มกรุงเตหะรานเมื่อช่วงเช้า ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะนี้หมิ่นเหม่ต่อการเกิดสงครามเต็มรูปแบบมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ (คลิป) .
