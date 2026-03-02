นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม
นายกฯอังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพถล่มอิหร่าน หลังฐานทัพในไซปรัสถูกโดรนโจมตี ฝ่ายค้านจี้สอบนายกฯ หวั่นถูกลากเข้าสงคราม
เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้แถลงว่า สหราชอาณาจักรได้ตกลงอนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพทหารของอังกฤษเพื่อโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่าน
จนถึงขณะนี้ สหราชอาณาจักรยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล แต่ในแถลงการณ์ที่บันทึกไว้เมื่อเย็นวันอาทิตย์ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ท่าทีของอิหร่านเริ่มขาดความยั้งคิดมากขึ้นและกำลังทำให้ชีวิตชาวอังกฤษตกอยู่ในความเสี่ยง จึงนำไปสู่การตัดสินใจอนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพทหารสองแห่งของตน
ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี มีรายงานว่าฐานทัพอากาศอโครติรีของสหราชอาณาจักรในไซปรัสถูกโจมตีด้วยโดรน โดยมีรายงานความเสียหายเพียงเล็กน้อย และไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รัฐบาลยังได้เผยแพร่สรุปจุดยืนทางกฎหมาย โดยระบุว่า “สหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการตามสิทธิในการป้องกันตนเองร่วมกันของพันธมิตรในภูมิภาคที่ร้องขอความช่วยเหลือ”
สตาร์เมอร์เปิดเผยว่า มีชาวอังกฤษ 200,000 คนอยู่ในประเทศตะวันออกกลางที่ตกเป็นเป้าหมายของอิหร่าน โดยกล่าวว่า “วิธีเดียวที่จะหยุดยั้งภัยคุกคามนี้คือการทำลายขีปนาวุธที่ต้นตอ ทั้งในคลังเก็บหรือฐานยิงที่ใช้ปล่อยขีปนาวุธ สหรัฐฯ ได้ขออนุญาตใช้ฐานทัพอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันที่เฉพาะเจาะจงและจำกัดขอบเขต”
“เราได้ตัดสินใจยอมรับคำขอนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านยิงขีปนาวุธไปทั่วภูมิภาค สังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ทำให้ชีวิตชาวอังกฤษตกอยู่ในความเสี่ยง และโจมตีประเทศที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง”
เขากล่าวว่า เครื่องบินรบของอังกฤษกำลังปฏิบัติการบนน่านฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการป้องกันร่วมกัน โดยระบุว่า “ได้สกัดกั้นการโจมตีของอิหร่านสำเร็จแล้ว”
ในแถลงการณ์ร่วมกับฝรั่งเศสและเยอรมนีที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ สหราชอาณาจักรระบุว่า “เราจะดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราและพันธมิตรในภูมิภาค ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดทางให้มีปฏิบัติการป้องกันที่จำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการยิงขีปนาวุธและโดรนที่ต้นตอ”
มีการส่งสัญญาณเตือนภัยซึ่งคาดว่าออกโดยกระทรวงกลาโหม ไปยังบุคลากรทางทหารและครอบครัวที่ฐานทัพอากาศอโครติรีในไซปรัสเมื่อดึกวันอาทิตย์ เพื่อเตือนถึงภัยคุกคามความมั่นคงที่กำลังดำเนินอยู่
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมและข่าวกรองอธิบายว่า การโจมตีนี้ “อาจเป็นการโจมตีแบบเที่ยวเดียวด้วยโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศ RAF Akrotiri”
การเข้าไปมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักรในความขัดแย้งนี้น่าจะก่อให้เกิดข้อถกเถียง โดยสมาชิกพรรคแรงงานและฝ่ายซ้ายจำนวนมาก รวมถึง เอมิลี ธอร์นเบอร์รี ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของพรรคแรงงาน ได้กล่าวว่าการกระทำของสหรัฐฯ เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
หลังจากการประกาศของสตาร์เมอร์เมื่อเย็นวันอาทิตย์ พรรคเสรีประชาธิปไตยได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนร่วมตัดสินใจว่าควรให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพอังกฤษหรือไม่ ขณะที่ทางด้านพรรคอนุรักษ์นิยม และพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักร ให้มอบความช่วยเหลือแก่ทรัมป์มากขึ้น
ที่มา: The Guardian
