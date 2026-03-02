กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา
สุดเศร้า กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 โพสต์อาลัยส่งพ่อจากไปอย่างสงบ เผยภาพสุดท้ายบีบหัวใจ ไม่มีคําพูด-ไม่มีน้ำตา มีแต่ความในใจ เปิดใจแม่รอมา 45 ปี ได้เจอกันแล้ว เพื่อนวงการแห่ส่งกำลังใจ
แฟนเพลงยุค 90 ร่วมแสดงความเสียใจ หลัง กำปั้น กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ กำปั้น บาซู (Bazoo) นักร้องวงบาซูและนักแสดงชื่อดัง ออกมาแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว คุณพ่อสมภพ พาณิชย์พงส์ จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569
กำปั้นได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อผ่านอินสตาแกรม gp_bazoo พร้อมระบุข้อความไว้อาลัยคุณพ่อว่า “RIP พ่อครับ เจอแม่บนสวรรค์ ฝากบอกแม่ด้วยลูก ๆ คิดถึงนะครับ แม่รอมา 45 ปี ได้ไปเจอกันแล้วนะครับ พักผ่อนอย่างสงบ ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะครับพ่อ”
ท่ามกลางความโศกเศร้า เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กำปั้นและครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยหนึ่งในนั้นคือ เด็บบี้ บาซู อดีตเพื่อนร่วมวงที่สนิทสนมกันมายาวนานได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่า “เสียใจด้วยนะคะพี่ปั้น กอดๆ น้าาา”
นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพคู่สุดท้ายกับคุณพ่อในโรงพยาบาล เผยความรู้สึกสะเทือนใจว่า “ไม่คิดว่ารูปนี้จะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้าย ไม่มีคําพูด ไม่มีน้ำตา มีแต่ความในใจที่ส่งถึงกัน รักพ่อนะครับ”
สำหรับกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนา ทางครอบครัวพาณิชย์พงส์ได้แจ้งรายละเอียด โดยจะจัดขึ้น ณ วัดศรีเอี่ยม บางนา (ศาลา 4) มีกำหนดการดังนี้
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569
- 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- 18.30 น. สวดอภิธรรมศพ
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569
งดสวดอภิธรรม
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569
18.30 น. สวดอภิธรรมศพ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569
16.00 น. พิธีฌาปนกิจศพ
ทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณพ่อสมภพ และขอเป็นกำลังใจให้กับ กำปั้น บาซู และครอบครัวมา ณ ที่นี้
ภาพจาก Instagram : gp_bazoo
ภาพจาก Instagram : gp_bazoo
