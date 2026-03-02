ข่าวต่างประเทศ

กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:06 น.
55
กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ

สุดเศร้า กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 โพสต์อาลัยส่งพ่อจากไปอย่างสงบ เผยภาพสุดท้ายบีบหัวใจ ไม่มีคําพูด-ไม่มีน้ำตา มีแต่ความในใจ เปิดใจแม่รอมา 45 ปี ได้เจอกันแล้ว เพื่อนวงการแห่ส่งกำลังใจ

แฟนเพลงยุค 90 ร่วมแสดงความเสียใจ หลัง กำปั้น กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ กำปั้น บาซู (Bazoo) นักร้องวงบาซูและนักแสดงชื่อดัง ออกมาแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว คุณพ่อสมภพ พาณิชย์พงส์ จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569

กำปั้นได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อผ่านอินสตาแกรม gp_bazoo พร้อมระบุข้อความไว้อาลัยคุณพ่อว่า “RIP พ่อครับ เจอแม่บนสวรรค์ ฝากบอกแม่ด้วยลูก ๆ คิดถึงนะครับ แม่รอมา 45 ปี ได้ไปเจอกันแล้วนะครับ พักผ่อนอย่างสงบ ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะครับพ่อ”

ท่ามกลางความโศกเศร้า เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กำปั้นและครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยหนึ่งในนั้นคือ เด็บบี้ บาซู อดีตเพื่อนร่วมวงที่สนิทสนมกันมายาวนานได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่า “เสียใจด้วยนะคะพี่ปั้น กอดๆ น้าาา”

กำปั้น บลาซู สูญเสียพ่อ
ภาพจาก Instagram : gp_bazoo

นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพคู่สุดท้ายกับคุณพ่อในโรงพยาบาล เผยความรู้สึกสะเทือนใจว่า “ไม่คิดว่ารูปนี้จะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้าย ไม่มีคําพูด ไม่มีน้ำตา มีแต่ความในใจที่ส่งถึงกัน รักพ่อนะครับ”

กำปั้น วงบาซู โพสต์รูปสุดท้ายคู่พ่อ
ภาพจาก Instagram : gp_bazoo

สำหรับกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนา ทางครอบครัวพาณิชย์พงส์ได้แจ้งรายละเอียด โดยจะจัดขึ้น ณ วัดศรีเอี่ยม บางนา (ศาลา 4) มีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569

  • 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • 18.30 น. สวดอภิธรรมศพ

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569

งดสวดอภิธรรม

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569

18.30 น. สวดอภิธรรมศพ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569

16.00 น. พิธีฌาปนกิจศพ

ทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณพ่อสมภพ และขอเป็นกำลังใจให้กับ กำปั้น บาซู และครอบครัวมา ณ ที่นี้

กำปั้น วงบาซู และพ่อ-4
ภาพจาก Instagram : gp_bazoo
กำปั้น วงบาซู และพ่อ-3
ภาพจาก Instagram : gp_bazoo
กำปั้น วงบาซู และพ่อ-2
ภาพจาก Instagram : gp_bazoo

กำปั้น วงบาซู และพ่อภาพจาก Instagram : gp_bazoo

 

พ่อ กำปั้น กวินพนธ์ วงบาซู เสียชีวิต

ภาพจาก Instagram : gp_bazoo

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

3 นาที ที่แล้ว
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท ข่าว

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

15 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

22 นาที ที่แล้ว
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว บันเทิง

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

28 นาที ที่แล้ว
เรวัชเตือนเตวรากร ข่าวกีฬา

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

34 นาที ที่แล้ว
พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนอพยพคนไทยทันที

51 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

51 นาที ที่แล้ว
สไตลิสต์วงในเผย ทอม ฮอลแลนด์และเซนเดยาแต่งงานแล้ว ข่าวต่างประเทศ

วงในยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์-เซนเดยา แต่งงานแล้ว เซอร์ไพรส์ ชุดเจ้าสาวสวยมาก

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย “สีดอหูพับ” ล้ม จี้เอาผิดหากบกพร่อง

60 นาที ที่แล้ว
ริตา พานาฮี พิธีกรรายการ Sky News กล่าวประณามคาเมเนอีผู้ตกสู่อำนาจอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำภาษาเปอร์เซีย ข่าว

ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงระนาว หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หวั่นโดนหลอกไปเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ ข่าวต่างประเทศ

กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประชาชนหลายแสนคนติดค้างเนื่องจากศูนย์กลางการคมนาคมปิดทำการ ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่อปะทุจากวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

สงครามโลกครั้งที่ 3 มีโอกาสเกิดขึ้นไหม? ส่องกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม่ จากวิกฤตตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยตาย 153 ศพ โรงเรียนหญิงล้วนถูกถล่ม โบ้ยฝีมือ “มะกัน-อิสราเอล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดวิเคราะห์หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด เตือนสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง คนตายมหาศาล ลั่น ขอเป็นคนไทยเถอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลโลกอยู่ในภาวะเสี่ยง: การเข้าร่วมของอิหร่านไม่แน่นอน หลังการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ข่าวกีฬา

อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แนะ รัฐบาลเดินหน้า 3 ภารกิจ รับมือศึกตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จับตา “เมสซี่” เตรียมนำทัพอินเตอร์ ไมอามี เข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน พร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:06 น.
55
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button