สะพัด! “อาห์มาดิเนจาด” อดีต ปธน. อิหร่านถูกขีปนาวุธถล่มเสียชีวิต
ลือสะพัด มาห์มูด อาห์มาดิเนจาด อดีตประธานาธิบดีอิหร่านถูกขีปนาวุธถล่มเสียชีวิต อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาออกมาโต้ว่ายังไม่ตาย
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักข่าว อนาโดลู อาจันซี รายงานถึงกระแสข่าวที่นายมาห์มูด อาห์มาดิเนจาด อดีตประธานาธิบอิหร่านที่ดำรงตำแหน่งช่วงปี 2548-2556 เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล-สหรัฐฯ ว่าไม่เป็นความจริง
โดยสำนักข่าว อนาโดลู อาจันซี อ้างว่าพวกเขาได้พูดคุยกับที่ปรึกษาของนายอาห์มาดิเนจาดที่ไม่ประสงค์ออกนาม ยืนยันว่าพวกเขายังสามารถติดต่อกับอดีตประธานาธิบดีได้
แหล่งข่าวระบุว่า อาคารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยอารักขาของเขาถูกโจมตีเมื่อวานนี้ โดยบอดี้การ์ดของเขา 3 นาย ซึ่งเป็นสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เสียชีวิต ขณะที่บ้านพักส่วนตัวของเขาซึ่งอยู่ห่างจากอาคารดังกล่าวเพียง 100 เมตร ไม่ได้รับผลกระทบและไม่ได้ตกเป็นเป้าหมาย
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สื่ออิหร่านอย่าง ILNA ระบุว่า นายอาห์มาดิเนจาด เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา ILNA ได้แก้พาดหัวข่าวเป็น “มาห์มูด อาห์มาดิเนจาด ถูกสังหารในฐานะมรณสักขีหรือไม่?” และเขียนเพิ่มว่าแหล่งข่าวที่ทางสื่ออิหร่านติดต่อนั้นปฏิเสธข่าวการตายของอดีตประธานาธิบดีโดยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจน สำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
