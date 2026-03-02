ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 09:57 น.
66
ประชาชนหลายแสนคนติดค้างเนื่องจากศูนย์กลางการคมนาคมปิดทำการ
ภาพ @AP

ตะวันออกกลางกลายเป็นเขตหวงห้ามทางอากาศ! การโจมตีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน ส่งผลให้ประเทศยักษ์ใหญ่สั่งปิดน่านฟ้าทันที สนามบินดูไบ อาบูดาบี และโดฮา หยุดให้บริการชั่วคราว กระทบผู้โดยสารกว่า 90,000 คนต่อวัน ด้านรัฐบาลอังกฤษเตรียมแผนอพยพพลเมืองกว่า 76,000 รายออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินโลกอย่างหนักหน่วงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง อิสราเอล, กาตาร์, ซีเรีย, อิหร่าน, อิรัก, คูเวต และบาห์เรน ประกาศปิดน่านฟ้าเพื่อความปลอดภัย หลังเกิดเหตุโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ประกาศปิดน่านฟ้า “ชั่วคราวและบางส่วน” ส่งผลให้ “ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ” ซึ่งเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศหนาแน่นที่สุดในโลกต้องหยุดชะงัก รวมถึงสนามบินอาบูดาบีและโดฮา เที่ยวบินกว่า 3,400 เที่ยวถูกยกเลิกกะทันหัน

สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อมีรายงานว่า สนามบินนานาชาติดูไบและโรงแรมเบิร์จ อัล อาหรับ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี ขณะที่สนามบินซายิดในอาบูดาบีพบผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บอีก 7 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น

ควันพวยพุ่งขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านในบริเวณท่าเรือดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 (AP Photo/Fatima Shbair)

อังกฤษเตรียมปฏิบัติการอพยพครั้งประวัติศาสตร์

รัฐบาลสหราชอาณาจักรแจ้งว่ามีพลเมืองอังกฤษกว่า 76,000 คน ลงทะเบียนพำนักอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่อยู่ในยูเออี (UAE) ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ทางการอังกฤษกำลังพิจารณาทุกช่องทางในการอพยพ ซึ่งถือเป็นงานด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนและใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมา พร้อมแนะนำให้พลเมือง “หาที่หลบภัยในพิกัดปัจจุบัน” และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

รถตำรวจและรถพยาบาลจอดอยู่บนถนนทางออกของสนามบินนานาดูไบ ซึ่งถูกทิ้งร้างหลังปิดทำการ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.2026 (AP Photo/Altaf Qadri)

สายการบินทั่วโลกประกาศยกเลิกเที่ยวบินระนาว

  • เอมิเรตนส์ (Emirates), กาตาร์ แอร์เวย์ (Qatar Airways), อิติฮัด (Etihad) – ระงับการให้บริการทั้งหมดชั่วคราว
  • บริติช แอร์เวย์ส (British Airways) – ยกเลิกเที่ยวบินไปเทลอาวีฟและบาห์เรนจนถึงสัปดาห์หน้า
  • ลุฟท์ฮันซ่า (Lufthansa) และเคแอลเอ็ม (KLM) – ระงับเที่ยวบินไปดูไบและริยาดจนถึงวันพฤหัสบดี
  • แอร์อินเดีย – ยกเลิกเที่ยวบินไปตะวันออกกลาง รวมถึงเส้นทางลอนดอน นิวยอร์ก และปารีสบางส่วน
  • เวอร์จิน แอตแลนติก (Virgin Atlantic) – เลี่ยงน่านฟ้าอิรักและอิหร่าน ส่งผลให้เที่ยวบินไปอินเดียและมัลดีฟส์ใช้เวลานานขึ้น

คำแนะนำสำหรับนักเดินทาง

กระทรวงการต่างประเทศของหลายประเทศรวมถึงอังกฤษ สั่งห้ามเดินทางไปยัง อิหร่าน อิสราเอล และปาเลสไตน์ โดยเด็ดขาด และขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยัง UAE, กาตาร์, คูเวต และบาห์เรน สำหรับผู้ที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงนี้ แนะนำให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านช่องทางออนไลน์ของสายการบินก่อนออกจากที่พัก เนื่องจากน่านฟ้าอิหร่านมีกำหนดปิดยาวไปจนถึงเช้าวันอังคาร (ตามเวลาอังกฤษ) และสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาที.

ที่มา : เดอะการ์เดี้ยน

ควันดำลอยอยู่ในฉากหลังเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ ณ สนามบินนานาดูไบ หลังปิดทำการ 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
ชายคนหนึ่งเดินจากไปหลังจากเห็นกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นจากโกดังในเขตอุตสาหกรรมของเมืองชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AP Photo/Altaf Qadri)
ภาพประกอบแสดงสาเหตุของควันดำที่พวยพุ่งขึ้นจากการโจมตีของอิหร่าน ขณะที่เครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์จอดอยู่ที่สนามบินนานาดูไบ หลังจากการปิดสนามบิน 1 มี.ค.2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
ชายคนหนึ่งขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนเปลี่ยวในย่านดาวน์ทาวน์ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
ผู้โดยสารที่ตกค้างนั่งอยู่ในลานจอดรถของสนามบินนานาดูไบ หลังจากสนามบินปิดทำการในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
ทางเดินสำหรับผู้โดยสารขาออกของสนามบินนานาชาติดูไบถูกปล่อยทิ้งร้างหลังจากปิดทำการ (AP Photo/Altaf Qadri)
ควันพวยพุ่งขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านในบริเวณท่าเรือดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2026 (AP Photo/Fatima Shbair)

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

