วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่
ตะวันออกกลางกลายเป็นเขตหวงห้ามทางอากาศ! การโจมตีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน ส่งผลให้ประเทศยักษ์ใหญ่สั่งปิดน่านฟ้าทันที สนามบินดูไบ อาบูดาบี และโดฮา หยุดให้บริการชั่วคราว กระทบผู้โดยสารกว่า 90,000 คนต่อวัน ด้านรัฐบาลอังกฤษเตรียมแผนอพยพพลเมืองกว่า 76,000 รายออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินโลกอย่างหนักหน่วงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง อิสราเอล, กาตาร์, ซีเรีย, อิหร่าน, อิรัก, คูเวต และบาห์เรน ประกาศปิดน่านฟ้าเพื่อความปลอดภัย หลังเกิดเหตุโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ประกาศปิดน่านฟ้า “ชั่วคราวและบางส่วน” ส่งผลให้ “ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ” ซึ่งเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศหนาแน่นที่สุดในโลกต้องหยุดชะงัก รวมถึงสนามบินอาบูดาบีและโดฮา เที่ยวบินกว่า 3,400 เที่ยวถูกยกเลิกกะทันหัน
สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อมีรายงานว่า สนามบินนานาชาติดูไบและโรงแรมเบิร์จ อัล อาหรับ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี ขณะที่สนามบินซายิดในอาบูดาบีพบผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บอีก 7 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
อังกฤษเตรียมปฏิบัติการอพยพครั้งประวัติศาสตร์
รัฐบาลสหราชอาณาจักรแจ้งว่ามีพลเมืองอังกฤษกว่า 76,000 คน ลงทะเบียนพำนักอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่อยู่ในยูเออี (UAE) ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ทางการอังกฤษกำลังพิจารณาทุกช่องทางในการอพยพ ซึ่งถือเป็นงานด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนและใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมา พร้อมแนะนำให้พลเมือง “หาที่หลบภัยในพิกัดปัจจุบัน” และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
สายการบินทั่วโลกประกาศยกเลิกเที่ยวบินระนาว
- เอมิเรตนส์ (Emirates), กาตาร์ แอร์เวย์ (Qatar Airways), อิติฮัด (Etihad) – ระงับการให้บริการทั้งหมดชั่วคราว
- บริติช แอร์เวย์ส (British Airways) – ยกเลิกเที่ยวบินไปเทลอาวีฟและบาห์เรนจนถึงสัปดาห์หน้า
- ลุฟท์ฮันซ่า (Lufthansa) และเคแอลเอ็ม (KLM) – ระงับเที่ยวบินไปดูไบและริยาดจนถึงวันพฤหัสบดี
- แอร์อินเดีย – ยกเลิกเที่ยวบินไปตะวันออกกลาง รวมถึงเส้นทางลอนดอน นิวยอร์ก และปารีสบางส่วน
- เวอร์จิน แอตแลนติก (Virgin Atlantic) – เลี่ยงน่านฟ้าอิรักและอิหร่าน ส่งผลให้เที่ยวบินไปอินเดียและมัลดีฟส์ใช้เวลานานขึ้น
คำแนะนำสำหรับนักเดินทาง
กระทรวงการต่างประเทศของหลายประเทศรวมถึงอังกฤษ สั่งห้ามเดินทางไปยัง อิหร่าน อิสราเอล และปาเลสไตน์ โดยเด็ดขาด และขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยัง UAE, กาตาร์, คูเวต และบาห์เรน สำหรับผู้ที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงนี้ แนะนำให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านช่องทางออนไลน์ของสายการบินก่อนออกจากที่พัก เนื่องจากน่านฟ้าอิหร่านมีกำหนดปิดยาวไปจนถึงเช้าวันอังคาร (ตามเวลาอังกฤษ) และสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาที.
