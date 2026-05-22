เจสซี เจ ร้องไห้หนัก หายจากโรคมะเร็งแล้ว หลังผ่าตัด ทรมานนานนับปี
เจสซี เจ หายขาดจากโรคมะเร็งเต้านมแล้ว ปล่อยโฮด้วยความโล่งอกหลังทราบข่าวดี เผยต่อสู้กับความทรมานมานานเกือบ 1 ปี พร้อมเดินหน้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว
มีข่าวดีทำเอาแฟนเพลงยิ้มออก! หลังจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เจสซี เจ (Jessie J) ศิลปินเจ้าของเพลงฮิต Price Tags พบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น จากนั้นเข้ารับการรักษามาโดยตลอด เธออธิบายแผนการรักษาตัวและบอกว่าจะขอหายหน้าไปสักพักเพื่อเข้ารับการผ่าตัดและพักฟื้น อัปเดตว่ามีกำลังใจดีเยี่ยมและบอกกับแฟนคลับว่าเธอจะกลับมาพร้อมหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นและผลงานเพลงใหม่
ล่าสุด เจสซี เจ ออกมาอัปเดตข่าวที่แฟนเพลงรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ ประกาศว่าหายขาดจากโรคมะเร็งอย่างเป็นทางการแล้ว การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แพทย์ผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกไปได้สำเร็จ และเชื้อร้ายก็ยังไม่ได้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกาย
เจ้าตัวโพสต์คลิปวิดีโอแจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรม jessiej ยอมรับว่าร้องไห้นานหลายชั่วโมงทันทีที่ได้ยินผลตรวจ เพราะตนเองเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดหนึ่งปีที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายและการรักษา
ก่อนหน้านี้เธอลงวิดีโอในอินสตาแกรมสตอรี่ก่อนเข้าตรวจร่างกายประจำปีและทำ MRI จากนั้นจึงนำคลิปมาโพสต์ลงหน้าฟีดหลักพร้อมข้อความสุดตื่นเต้นว่า “ผลตรวจออกมาแล้ว หายจากโรคร้าย ฉันร้องไห้หลายชั่วโมง และเพิ่งได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี”
หลังจากเธออัปเดตอาการป่วย แฟน ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม รวมทั้งร่วมยินดีที่เธอเอาชนะมะเร็งได้สำเร็จ
หลังจากการผ่าตัด เจสซี เจ เล่าถึงชีวิตของเธอในฐานะแม่ของ สกาย ลูกชายวัย 2 ขวบว่า “มะเร็งหายไปหมดแล้ว หัวนมของฉันยังอยู่ที่เดิม ฉันสามารถดูรายการ Love Island ได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิด ฉันได้พักผ่อนและพูดคุยกับเพื่อนมากกว่าที่เคย”
ทั้งยังเล่าถึงชีวิตครอบครัวทิ้งท้ายว่า “แม่มาอยู่กับพวกเรา สกายก็ใช้ชีวิตแบบสกาย ชานัน ซาเฟียร์ โคลแมน (Chanan Safir Colman) แฟนหนุ่มทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัย และข้อความส่งกำลังใจต่าง ๆ ก็ยอดเยี่ยมเต็มสิบ ฉันได้ติดต่อกับคนอื่น ๆ ที่กำลังเผชิญช่วงเวลาคล้ายกัน และพวกเราก็สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้”
View this post on Instagram
ข้อมูลจาก : bodyandsoul และ thesun
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่งกำลังใจ เจสซี เจ ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ร่างกายซูบผอม-เหนื่อยล้า แต่ใจสู้
- ส่งกำลังใจ เจสซี เจ นักร้องดัง ป่วยมะเร็งเต้านม เตรียมผ่าตัดหลังคอนเสิร์ตใหญ่
- ป็อปสตาร์เสียงร้องทรงพลัง Jessie J หวนคืนสังเวียนแดนซ์!!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: