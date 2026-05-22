ข่าวต่างประเทศ

เจสซี เจ ร้องไห้หนัก หายจากโรคมะเร็งแล้ว หลังผ่าตัด ทรมานนานนับปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 10:06 น.
63
เจสซี่ เจ หายขาดจากมะเร็งเต้านมแล้ว

เจสซี เจ หายขาดจากโรคมะเร็งเต้านมแล้ว ปล่อยโฮด้วยความโล่งอกหลังทราบข่าวดี เผยต่อสู้กับความทรมานมานานเกือบ 1 ปี พร้อมเดินหน้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว

มีข่าวดีทำเอาแฟนเพลงยิ้มออก! หลังจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เจสซี เจ (Jessie J) ศิลปินเจ้าของเพลงฮิต Price Tags พบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น จากนั้นเข้ารับการรักษามาโดยตลอด เธออธิบายแผนการรักษาตัวและบอกว่าจะขอหายหน้าไปสักพักเพื่อเข้ารับการผ่าตัดและพักฟื้น อัปเดตว่ามีกำลังใจดีเยี่ยมและบอกกับแฟนคลับว่าเธอจะกลับมาพร้อมหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นและผลงานเพลงใหม่

ล่าสุด เจสซี เจ ออกมาอัปเดตข่าวที่แฟนเพลงรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ ประกาศว่าหายขาดจากโรคมะเร็งอย่างเป็นทางการแล้ว การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แพทย์ผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกไปได้สำเร็จ และเชื้อร้ายก็ยังไม่ได้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

เจ้าตัวโพสต์คลิปวิดีโอแจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรม jessiej ยอมรับว่าร้องไห้นานหลายชั่วโมงทันทีที่ได้ยินผลตรวจ เพราะตนเองเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดหนึ่งปีที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายและการรักษา

เจสซี เจ หายจากโรคมะเร็งแล้ว
ภาพจาก Instagram : jessiej

ก่อนหน้านี้เธอลงวิดีโอในอินสตาแกรมสตอรี่ก่อนเข้าตรวจร่างกายประจำปีและทำ MRI จากนั้นจึงนำคลิปมาโพสต์ลงหน้าฟีดหลักพร้อมข้อความสุดตื่นเต้นว่า “ผลตรวจออกมาแล้ว หายจากโรคร้าย ฉันร้องไห้หลายชั่วโมง และเพิ่งได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี”

หลังจากเธออัปเดตอาการป่วย แฟน ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม รวมทั้งร่วมยินดีที่เธอเอาชนะมะเร็งได้สำเร็จ

หลังจากการผ่าตัด เจสซี เจ เล่าถึงชีวิตของเธอในฐานะแม่ของ สกาย ลูกชายวัย 2 ขวบว่า “มะเร็งหายไปหมดแล้ว หัวนมของฉันยังอยู่ที่เดิม ฉันสามารถดูรายการ Love Island ได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิด ฉันได้พักผ่อนและพูดคุยกับเพื่อนมากกว่าที่เคย”

ทั้งยังเล่าถึงชีวิตครอบครัวทิ้งท้ายว่า “แม่มาอยู่กับพวกเรา สกายก็ใช้ชีวิตแบบสกาย ชานัน ซาเฟียร์ โคลแมน (Chanan Safir Colman) แฟนหนุ่มทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัย และข้อความส่งกำลังใจต่าง ๆ ก็ยอดเยี่ยมเต็มสิบ ฉันได้ติดต่อกับคนอื่น ๆ ที่กำลังเผชิญช่วงเวลาคล้ายกัน และพวกเราก็สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้”

เจสซี เจ
ภาพจาก Instagram : jessiej
เจสซี เจ ป่วยมะเร็งเต้านม
ภาพจาก Instagram : jessiej

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jessie J (@jessiej)

ข้อมูลจาก : bodyandsoul และ thesun

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้

8 นาที ที่แล้ว
รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา ข่าว

รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประชาชนคองโก จุดไฟเผาเต้นท์พยาบาล ประท้วงไม่ยอมคืนศพผู้ป่วยอีโบลาให้

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพฯ เผยได้ยินเสียงปืนจากฝั่งเขมร 5 นัด เจตนาก่อกวน-ขัดถ้อยแถลงร่วม

33 นาที ที่แล้ว
ทำไปได้! สาวต่างชาติ เปลือยผ้าล่อนจ้อน โชว์หุ่นแซ่บ โพสท่าสุดเย้ายวนกลางหาด ข่าว

ไม่อายฟ้าดิน! สาวต่างชาติ แก้ผ้าล่อนจ้อน โชว์หุ่นแซ่บ โพสท่าเซ็กซี่กลางหาดภูเก็ต

34 นาที ที่แล้ว
ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต บันเทิง

ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยกระดับป้องกัน หลังประกาศ “คองโก-ยูกันดา” เป็นเขตติดโรคติดต่อ “อีโบลา”

48 นาที ที่แล้ว
พระอาจารย์คิม วัดน้ำบ่อหลวง ถูกกระบะชนขณะกลับวัด ข่าว

สลดเชียงใหม่ พระอาจารย์คิม ถูกกระบะพุ่งชน ร่างกระเด็น เจ็บสาหัส มรณภาพแล้ว

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สามี “ทนายแจม” โผล่เม้นต์ สส.พรรคส้ม บอกไม่น่าเชื่อคนผิดลูกเมียยังมีที่ยืนในสังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.มัลลิกา เตรียมเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย ลดอาชญากรรม-เพิ่มพื้นที่สีเขียว ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา เตรียมเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย ลดอาชญากรรม-เพิ่มพื้นที่สีเขียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคเอฟซีจัดโปรไก่ทอด 4 ฟรี 4 จ่ายเพียง 180 บาท เฉพาะ 22 พ.ค. 69 ข่าว

เคเอฟซีจัดโปร ไก่ทอด 4 ฟรี 4 วันนี้วันเดียว เช็กสาขาที่ร่วมรายการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล มั่นใจแอปฯ เป๋าตัง ไม่ล่ม ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 25 พ.ค.นี้ ราบรื่น เศรษฐกิจ

รัฐบาล มั่นใจแอปฯ เป๋าตัง ไม่ล่ม ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 25 พ.ค.นี้ ราบรื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “น้องจูน” พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รถตกข้างทาง ขณะไปรับผู้ป่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญคาด 5 นทท.อิตาลีอาจถูกถ้ำดูดเข้าไป ลมหมดก่อนหาทางออกได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ป๊อป ปองกูล&quot; ซัดสื่อดัง ใช้ AI ปั่นข่าวเท็จ ขุดอดีตสร้างคอนเทนต์ พาดพิงเสียหาย บันเทิง

“ป๊อป ปองกูล” ซัดสื่อดัง ใช้ AI ปั่นข่าวเท็จ ขุดอดีตสร้างคอนเทนต์ พาดพิงเสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจสซี่ เจ หายขาดจากมะเร็งเต้านมแล้ว ข่าวต่างประเทศ

เจสซี เจ ร้องไห้หนัก หายจากโรคมะเร็งแล้ว หลังผ่าตัด ทรมานนานนับปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัด ลีน่าจัง &quot;แก่กะโหลกกะลา&quot; หลังแนะนำ ทราย สก๊อต หยุดแฉเรื่องในบ้าน ข่าว

อ.ปวิน ซัด ลีน่าจัง “แก่กะโหลกกะลา” หลังแนะนำ ทราย สก๊อต หยุดแฉเรื่องในบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ ยันมีหลักฐานมัดตัว “ไผ่ ดาวดิน” เจตนาทำลายทรัพย์สินราชการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจมะตูม โพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI ส่อคดีพลิก? บันเทิง

ดีเจมะตูม โพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI ส่อคดีพลิก?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสก โลโซ มีผื่นและตุ่มใสขึ้นแขน หวั่นเป็นงูสวัด ข่าวดารา

น่าห่วง! เสก โลโซ มีผื่นตุ่มใสขึ้นแขน ผวาเป็นงูสวัด-เริม ล่าสุดแพทย์ตอบแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” แจ้งความ “ไอซ์ รักชนก” เพิ่มอีกคดี หลังเพิ่งฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกือบสลดซ้ำ! รถตู้ส่งนักเรียน พยายามฝ่าไม้กั้นรถไฟ จอดนิ่งคาราง (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประณาม BRN ยิงเจ้าหน้าที่-หลาน ขณะกลับจากละหมาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปารีสตัดสินให้ “แอร์แฟรนซ์-แอร์บัส” มีความผิด ต้นเหตุเครื่องบินตกคร่า 228 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 10:06 น.
63
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569

“ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569

กองทัพฯ เผยได้ยินเสียงปืนจากฝั่งเขมร 5 นัด เจตนาก่อกวน-ขัดถ้อยแถลงร่วม

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
Back to top button