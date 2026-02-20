ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย “น้องฮาเล่” สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี
ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย “น้องฮาเล่” สุนัขสุดรักกลับดาวหมาแล้ว หลังอยู่ด้วยกันมาตลอด 15 ปี สะเทือนใจคนรักสัตว์
นับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียที่สะเทือนหัวใจคนรักสัตว์เป็นอย่างมาก เมื่อ ลุกซ์ ชาญวิทย์ น้องชายแท้ ๆ ของ ใบเตย อาร์สยาม ได้ออกมาโพสต์ข่าวเศร้าว่าทางครอบครัวได้สูญเสียสุนัขสุดรักไปอย่างน่าใจหายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (20 ก.พ. 69) โดยน้องชายใบเตยได้ลงรูปของ น้องฮาเล่ ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า
“since 2011 เช้านี้ พี่เล่จากครอบครัวเราไปแล้วนะคับ ขอให้ดวงวิญญาณของพี่เล่ไปสู่สุขติ วิ่งเล่นและร้องเพลงบนสวรรค์อย่างสนุกสนานไปเลยนะพี่เล่ ขอบคุณสำหรับ 15 ปีที่ผ่านมา ที่เป็นความสุขของพวกเราอยู่เสมอ till we meet again #RIPHarleyTheDoggy”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตและคนบันเทิงที่เข้ามาร่วมส่งกำลังใจต่อการสูญเสียน้องหมาสุดรักของครอบครัวใบเตย อาร์สยาม ในครั้งนี้
อ้างอิงจาก : IG luxx.c.t_
