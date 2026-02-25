หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม
เศร้า หนุ่ม ศรราม โพสต์อาลัย หลังสูญเสียคนสำคัญในชีวิต พี่หน่อย พี่เลี้ยงคนสนิท แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ เมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงและดูแลพระเอกหนุ่มยุค 90 มาตั้งแต่เด็ก ๆ จนกระทั่งปัจจุบันนี้
หนุ่ม ศรราม โพสต์ข้อความไว้อาลัยครั้งสุดท้ายระบุว่า “หลับให้สบายนะครับพี่หน่อย ขอบพระคุณพี่หน่อยมากนะครับที่ช่วยหม่าม้า เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมีวีจิ ขอดวงจิตของพี่หน่อยไปสู่สุคติ สู่สัมปรายภพที่ดี สำนึกในพระคุณของพี่หน่อยตลอดไปครับผม”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกับ หนุ่ม ศรราม ที่สูญเสียอีกหนึ่งคนสำคัญของชีวิตไปอย่างไม่ทันได้เตรียมใจ
อ้างอิงจาก : FB ศรราม เทพพิทักษ์
