หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม

เศร้า หนุ่ม ศรราม โพสต์อาลัย หลังสูญเสียคนสำคัญในชีวิต พี่หน่อย พี่เลี้ยงคนสนิท แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ เมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงและดูแลพระเอกหนุ่มยุค 90 มาตั้งแต่เด็ก ๆ จนกระทั่งปัจจุบันนี้

หนุ่ม ศรราม โพสต์ข้อความไว้อาลัยครั้งสุดท้ายระบุว่า “หลับให้สบายนะครับพี่หน่อย ขอบพระคุณพี่หน่อยมากนะครับที่ช่วยหม่าม้า เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมีวีจิ ขอดวงจิตของพี่หน่อยไปสู่สุคติ สู่สัมปรายภพที่ดี สำนึกในพระคุณของพี่หน่อยตลอดไปครับผม”

หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม-2 หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม-1

ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกับ หนุ่ม ศรราม ที่สูญเสียอีกหนึ่งคนสำคัญของชีวิตไปอย่างไม่ทันได้เตรียมใจ

แฟนคลับร่วมอาลัย แฟนคลับร่วมอาลัย-1

อ้างอิงจาก : FB ศรราม เทพพิทักษ์

