จอย บียอนด์ ร่ำไห้ สูญเสียพ่อ เหมือนฟ้าผ่ากลางอก-ตาบอด เจอข่าวร้ายที่สุดในชีวิต

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 17:33 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 17:35 น.
52
จอย บียอนด์ โพสต์อาลัยสุญเสียตุณพ่อกะทันหัน

จอย บียอนด์ โพสต์อาลัยคุณพ่อ หลังตื่นมาพบข่าวร้ายที่สุดในชีวิต เหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางอก เผยขาดความรัก-กำลังใจที่เคยได้กราบเท้าทุกวัน

แฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจ กรณี จอย บียอนด์ ศิลปินลูกทุ่งสาวเสียงดี ออกมาเปิดเผยความรู้สึกต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกับการจากไปของ นายสวัสดิ์ สีสังข์ คุณพ่อผู้เป็นที่รัก เผยความรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางอกและตามองไม่เห็น ชีวิตมืดมน ขาดความรัก-กำลังใจจากคุณพ่อ

จอย บียอนด์ ได้โพสต์ข้อความที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อ ระบุว่า “ตื่นมาพบกับข่าวร้ายที่สุดในชีวิต เหมือนฟ้าผ่าลงกลางอก ฟาดที่หน้า น้ำตาของลูกไหลออกมาเป็นทางแบบ ไม่ต้องคิดว่า ลูกดูแลพ่อที่สุดแล้วนะ ขอให้พ่อไปเป็นเทวดา บนฟ้านะพ่อ อาลัยพ่อของลูก รักที่สุด ผู้ชายคนนี้ ฮือ ฮือ ฮือ”

จากนั้น เจ้าตัวอธิบายเพิ่มเติมว่า “เหมือนตามองไม่เห็น ไฟดับ มันมืดมน ไปหมดเลย” และ “ความรัก และกำลังใจจากพ่อ ที่ลูกได้กราบเท้าทุกวันก่อนไปทำงาน ต่อจากนี้จะเหลือแค่รูปภาพกับความทรงจำ แล้วจะเริ่มต้นกับชีวิตยังไงต่อ ขอปรึกษาทุกคนหน่อยค่ะ ตรอมใจ”

จอย บียอนด์ เสียพ่อกะทันหัน
ภาพจาก Facebook : Joy Beyond

นอกจากนี้ เธอแจ้งกําหนดการพิธีรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพของ นายสวัสดิ์ สีสังข์ ณ วัดบึงทองหลาง (ศาลา 5) ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568

  • เวลา 16.30 น. : พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 19.00 น. : สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2568

  • เวลา 19.00 น. : สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568

  • เวลา ๑๐.๐๐ น. : ทําบุญเลี้ยงพระเพล
  • เวลา ๑๖.๐๐ น. : พิธีฌาปนกิจศพ

จึงกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพ เจ้าภาพกราบขออภัยหากไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเอง

จอย บียอนด์ และ คุณพ่อ

จอย บียอนด์ สูญเสียพ่อ
ภาพจาก Facebook : Joy Beyond
จอย บียอนด์ แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมคุณพ่อ
ภาพจาก Facebook : Joy Beyond

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger

