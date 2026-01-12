ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ใกล้มากแล้ว วิกฤตใหญ่จ่อปะทุ

เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 09:37 น.
ครูเดวิด เตือนสงครามโลกครั้งที่ 3 หลังสหรัฐฯ เพิ่มงบกองทัพ 60% บุกประเทศอื่น อ้างต้องการทรัพยากร แนะคนไทยจับตาวัฏจักรวิกฤตครบ 80 ปี แนะคนไทยเลิกเพิกเฉยข่าวโลก

เกิดอะไรขึ้น? ครูเดวิด ครูสอบภาษาอังกฤษออกมาเตือนว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 ใกล้เกิดขึ้นมากจริง ๆ หากเปรียบเทียบประวัติศาสตร์อดีตกับปัจจุบันทุกอย่างชัดเจนมาก จึงอยากให้คนไทยเตรียมตัวและเฝ้าระวังไว้ ล่าสุดสหรัฐฯ มีการประกาศเพิ่มงบกองทัพจากเดิมเพิ่มขึ้นมา 60% เป็นเงินประมาณ 1.5 ล้านล้านเหรียญ สะท้อนให้เห็นว่ามีการเตรียมตัวเพื่อสู้กับมหาอำนาจ อีกทั้งก่อนหน้านี้มีการบุกเวเนซุเอลา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อ้างว่าอยากได้น้ำมันในประเทศ

ครูเดวิด มองว่า เรื่องดังกล่าวทำให้อเมริกาหมดความน่าเชื่อถือในสายตาโลก ทั้งยังชวนให้ทุกคนศึกษาประวัติศาสตร์โลก หากประเทศมหาอำนาจอยู่ในช่วงขาลง หรือ มีความน่าเชื่อถือน้อยลงไปเรื่อย ๆ ด้วยความกลัวที่จะเสียอำนาจจะมีท่าทีที่ก้าวร้าวขึ้นเรื่อย ๆ และเตือนว่าตอนนี้โลกอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยทุก ๆ 80 ปีจะมีวิกฤตใหม่เกิดขึ้น หากนับจากช่วงสงครามโลกครั้งที่จะมีระยะเวลาประมาณ 80 ปีพอดี พร้อมย้ำทิ้งท้ายว่าได้อยากนำเรื่องนี้มาแชร์เพื่อให้เกิดความกังวล แต่อยากให้คนไทยเฝ้าระวังและเตรียมตัวไว้

ภาพจาก Facebook : David William

นอกจากนี้ ครูเดวิดยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมอยากแนะนำให้ทุกคนติดตามเหตุการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะครับ มันมีหลักฐานมากมายที่ทำให้เห็นได้ว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ และทุกอย่างกำลังเปลี่ยน ซึ่งผมมองว่ามันคงไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีหรอกครับ ย้ำว่า นำข้อมูลเหล่านี้มาลงเพื่อให้คนไทยไปศึกษาต่อนะครับ ทุกคนสู้ๆครับ

ช่วงนี้ผมเจอบางคนพิมพ์เข้ามาว่า ‘รู้สึกเบื่อกับการที่ผมลงเนื้อหาในหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่อง’ ขออนุญาตพูดตามตรงว่าผมไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้เลยครับ ถ้าเป็นสมัยก่อน การที่เราจะเพิกเฉยหรือไม่สนใจข่าวโลกหรือข่าวการเงินอาจจะเป็นเรื่องที่ ‘ไม่ใช่เรื่องใหญ่’ แต่ถ้าทุกคนศึกษาประวัติศาสตร์ดี ๆ คุณจะรู้ว่า ทุก ๆ 80 ปี มักจะมีวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้น และหากนับตั้งแต่วันนี้ย้อนกลับไป 80 ปี เราจะเจอกับสงครามโลกครั้งที่สองพอดี ซึ่งหมายความว่า มันถึงเวลาที่จะมีวิกฤตอีกครั้ง หากเราพิจารณาจากประวัติศาสตร์ ดังนั้นผมจึงคิดว่า หัวข้อเหล่านี้แหละครับที่ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนติดตามมากที่สุดในยุคสมัยนี้

ข้อคิดสุดท้ายครับ:

ช่วงนี้ผมเห็นคอนเทนท์บางคอนเทนท์ที่มีคน “ทำนายถึงอนาคต” ขอแนะนำกับทุกคนว่า เวลาเราวิเคราะห์เรื่องอนาคต เราต้องวิเคราะห์จาก:

1. ประวัติศาสตร์

2. ข่าวซึ่งน่าเชื่อถือในปัจจุบัน

3. ผลงานวิจัย

4. หรือบางครั้งสามารถใช้ Game Theory ในการวิเคราะห์เรื่องอนาคตได้ด้วยเช่นกัน (สำหรับคนที่ไม่รู้จัก: Game theory is the branch of mathematics concerned with the analysis of strategies for dealing with competitive situations where the outcome of a participant’s choice of action depends critically on the actions of other participants.)

แต่ยังไงก็ดี ผมขออนุญาตแนะนำให้เราติดตามข่าวที่น่าเชื่อถือกัน และอีกอย่าง เราไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลหรอกครับ ขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านค่อย ๆ ศึกษาแต่ละเหตุการณ์และค่อยๆเดินกันไป ตามนั้นคือจบ!”

ภาพจาก Facebook : David William
ภาพจาก Facebook : David William

