ข่าวต่างประเทศ

ปากีสถาน VS อัฟกานิสถาน สรุปที่มาที่ไปสงคราม เกิดอะไรขึ้น เทียบกำลังทหาร

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 16:28 น.
55
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปากีสถานเปิดฉากโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินถล่มเมืองสำคัญของอัฟกานิสถาน ทั้งกรุงคาบูล กันดาฮาร์ และปักเตีย เพื่อตอบโต้เหตุโจมตีข้ามพรมแดน

คาวาจา มูฮัมหมัด อาซิฟ รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานยืนยันสถานะสงครามเปิดเผย มุ่งเป้าทำลายกองบัญชาการและคลังกระสุนของกลุ่มตาลีบัน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักทั้งสองฝ่าย

ขณะที่ชาห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีประกาศพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติ ท่ามกลางความกังวลจากนักการทูตที่เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและเร่งเจรจาหาทางออกร่วมกัน

Afghan Taliban soldiers walk on a street as others instruct drivers on the Afghan side of the Torkham border crossing with Pakistan in Torkham, Afghanistan, Friday, Feb. 27, 2026. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

จุดปะทุของการโจมตีรอบล่าสุด

  • เหตุการณ์เริ่มขึ้นในช่วงดึกของวันพฤหัสบดี กองกำลังทหารของตาลีบันได้เปิดฉากโจมตีที่มั่นของปากีสถานตามแนวชายแดน

  • ทางการกรุงคาบูล (อัฟกานิสถาน) ระบุว่า การโจมตีเป็นการตอบโต้ที่ปากีสถานทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ที่ปากีสถานอ้างว่าเป็นค่ายของกลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 18 ราย

  • เพื่อเป็นการเอาคืน ในช่วงเช้าตรู่วันศุกร์ ปากีสถานได้เริ่มยุทธการที่ชื่อว่า “Operation Righteous Fury” (ยุทธการความพิโรธที่ชอบธรรม)

  • การโจมตีทางอากาศของปากีสถานพุ่งเป้าไปที่โรงงานป้องกันประเทศของอัฟกานิสถานในกรุงคาบูล, จังหวัดปักเตีย และจังหวัดกันดาฮาร์ ซึ่งกันดาฮาร์ถือเป็นจุดกำเนิดทางจิตวิญญาณของกลุ่มตาลีบันและเชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของ Hibatullah Akhundzada ผู้นำสูงสุดของกลุ่ม

  • ปากีสถานอ้างว่าการโจมตีทางทหารของตนสามารถสังหารนักรบตาลีบันอัฟกานิสถานได้ 133 ราย ในขณะที่ฝ่ายอัฟกานิสถานรายงานว่ามีทหารของตนเสียชีวิต 8 ราย

Afghan Taliban soldiers gather on the Afghan side of the Torkham border crossing with Pakistan in Torkham, Afghanistan, Friday, Feb. 27, 2026. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

รอยร้าวของอดีตพันธมิตร

แม้ปากีสถานและอัฟกานิสถานจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ก็มีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนร่วมกัน

  • หลังจากกลุ่มตาลีบันอัฟกานิสถานถูกกองกำลัง NATO โค่นล้มในปี 2001 ปากีสถานเคยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก โดยให้ที่พักพิงแก่นักรบตาลีบันในฝั่งพรมแดนปากีสถาน และสนับสนุนการทำสงครามกองโจรต่อต้านรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ

  • อย่างไรก็ตาม หลังจากสหรัฐฯ ถอนกำลังและตาลีบันกลับมามีอำนาจในกรุงคาบูลอีกครั้งในปี 2021 ปากีสถานกลับต้องเผชิญกับเหตุรุนแรงจากกลุ่มอิสลามิสต์ที่พุ่งสูงขึ้น

  • รัฐบาลปากีสถานกล่าวหาว่า “กลุ่มตาลีบันปากีสถาน” (TTP) เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงส่วนใหญ่ และกล่าวหาอัฟกานิสถานว่าให้ที่พักพิงแก่กลุ่ม TTP ในดินแดนของตน ซึ่งทางการอัฟกานิสถานได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้

  • จากข้อมูลของกองทัพปากีสถานระบุว่า ในปี 2025 มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธทั่วประเทศกว่า 1,200 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2021

  • การโจมตีหลายครั้งในปากีสถาน ก่อเหตุโดยใช้อาวุธของสหรัฐฯ ที่ถูกทิ้งไว้ระหว่างการถอนกำลัง

Afghan Taliban soldiers gather on the Afghan side of the Torkham border crossing with Pakistan in Torkham, Afghanistan, Friday, Feb. 27, 2026. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

เทียบขุมกำลังกองทัพ ปากีสถาน VS อัฟากนิสถาน

  • กองทัพปากีสถาน: เป็นชาติมหาอำนาจที่มีอาวุธนิวเคลียร์ มีกำลังพลประจำการราว 660,000 นาย และกองกำลังกึ่งทหารอีกเกือบ 300,000 นาย มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องบินขับไล่ F-16 ของสหรัฐฯ, เครื่องบิน Mirage ของฝรั่งเศส และเครื่องบิน JF-17 ที่ผลิตร่วมกับจีน

  • กองทัพอัฟกานิสถาน (ตาลีบัน): มีกำลังพลไม่ถึง 200,000 นาย และไม่มีกองทัพอากาศที่ใช้งานได้จริง กองทัพต้องพึ่งพาเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นเก่าของโซเวียต เครื่องบินที่สหรัฐฯ ทิ้งไว้ และโดรนขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของตาลีบันคือยุทธวิธีแบบกองโจร ความยึดมั่นในอุดมการณ์ และประสบการณ์การทำสงครามที่ไม่สมมาตรมาหลายทศวรรษ

นักวิเคราะห์เตือนว่าการตอบโต้ทางการทหารที่ลุกลามอาจนำไปสู่ความวุ่นวายที่รุนแรงขึ้น หากอัฟกานิสถานตอบโต้ เป้าหมายก็อาจจะเป็นใจกลางเมืองต่างๆ ของปากีสถาน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ทั้ง 2 ประเทศควรเร่งกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอย่างเร่งด่วน โดยมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้อย่างตุรกี กาตาร์ และซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

Afghan Taliban soldiers walk along the main road on the Afghan side of the Torkham border crossing with Pakistan in Torkham, Afghanistan, Friday, Feb. 27, 2026. (AP Photo/Wahidullah Kakar)
An Afghan Taliban soldier gives instructions to drivers on the Afghan side of the Torkham border crossing with Pakistan in Torkham, Afghanistan, Friday, Feb. 27, 2026. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ดราม่า อ.สกล ตำนานโค้ชหมอนทอง หอบของลำพัง ไร้คนเหลียวแล แจงความจริงอีกด้าน

10 วินาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ปากีสถาน VS อัฟกานิสถาน สรุปที่มาที่ไปสงคราม เกิดอะไรขึ้น เทียบกำลังทหาร

14 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 ก.พ. 2569 เปิดตลาดวันศุกร์ เศรษฐกิจ

ราคาทองก่อนปิดตลาดเย็นนี้ 27 ก.พ. 69 สงครามปากีฯ-อัฟกัน กระทบราคาแค่ไหน?

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ประกาศผลประชามติ 21.6 ล้านเสียง เห็นชอบให้มี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

57 นาที ที่แล้ว
อึ้ง! &quot;เสือ ดุสิต&quot; ลั่นกลางรายการ ขอมีทั้งสองคน เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทิ้งใครไปไม่ได้ ข่าว

อึ้ง! “เสือ ดุสิต” ลั่นกลางรายการ ขอมีทั้งสองคน เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทิ้งใครไปไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบกมือลาบัตร MRT ก้าวสู่ยุค &quot;แตะจ่ายด้วยบัตรแบงก์&quot; BEM ประกาศใช้ EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

โบกมือลาบัตร MRT เริ่มแตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต/EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ซง จีฮโย ช็อก! หลังตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ขนาด 5 มม. หมอหวั่นเป็น &quot;มะเร็ง&quot; สั่งตัดทิ้งด่วน บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น “มะเร็ง” สั่งตัดทิ้งด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดงบประกันสังคม ทำ LINE OA ราคากลาง 69.5 ล้านบาท หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025 ข่าว

เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE Officials ราคากลาง 69.5 ล้าน หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

LINE ชี้แจงกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้รางวัล เป็นสาขาสติกเกอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ โพสต์ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ ช็อก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี บันเทิง

นนนี่ ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก ข่าว

สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทุกแว้บ! ชาวเน็ตแสดงความยินดี “ดร.ลลิต์ภัทร” ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งรอง ศจ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ ข่าว

สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายถึง 1 มี.ค. 69 เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลาดสวาย ประกาศปิดกิจการ 1 มี.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน? การเงิน

บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอาญารับฟ้องคดี ปู มัณฑนา โพสต์หมิ่น หนุ่ม กรรชัย ชี้หลักฐานมีมูล นัดสอบคำให้การ 8 มิ.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มิรา” แจงปมถูกจับก้น รับเมาจำรายละเอียดไม่ได้ ยันไม่ได้ฟ้อง “เสือ ดุสิต”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยอาการล่าสุด ทหารเหยียบกับระเบิดที่ จ.สุรินทร์ รอเข้ารับการผ่าตัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทดัง ปลดพนักงานมโหฬาร 4 พันคน ใช้ AI แทนที่ แถมทำงานดีกว่า เศรษฐกิจ

บริษัทดัง ปลดพนักงานมโหฬาร 4 พันคน ใช้ AI แทนที่ แถมทำงานดีกว่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” โต้ข่าวตีกลับ 3 รายชื่อนั่งรัฐมนตรีโควต้าเพื่อไทย ยังไม่ได้คุยเพิ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บัตร MRT/MRT Plus เตรียมยุติให้บริการ 1 มิ.ย. เปิดทางใช้งาน EMV

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1/3/69 คัดเน้น ๆ 2 ตัว 3 ตัวตรง พร้อมส่งสู้ศึกสลากสัญจรสุราษฎร์ฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม ข่าว

ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย บันเทิง

แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

จบไม่สวย นักร้องดัง สารภาพตัดขาดพ่อแม่ ปมปัญหาเรื่องเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 16:28 น.
55
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า อ.สกล ตำนานโค้ชหมอนทอง หอบของลำพัง ไร้คนเหลียวแล แจงความจริงอีกด้าน

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันนี้ 27 ก.พ. 2569 เปิดตลาดวันศุกร์

ราคาทองก่อนปิดตลาดเย็นนี้ 27 ก.พ. 69 สงครามปากีฯ-อัฟกัน กระทบราคาแค่ไหน?

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569

กกต. ประกาศผลประชามติ 21.6 ล้านเสียง เห็นชอบให้มี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
อึ้ง! &quot;เสือ ดุสิต&quot; ลั่นกลางรายการ ขอมีทั้งสองคน เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทิ้งใครไปไม่ได้

อึ้ง! “เสือ ดุสิต” ลั่นกลางรายการ ขอมีทั้งสองคน เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทิ้งใครไปไม่ได้

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button